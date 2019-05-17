Huawei P30 ve P30 Pro için yeni güncelleme yayınlandı

Huawei’nin amiral gemisi P30 Pro ve bir alt modeli P30 için, kamera geliştirmeleri ve güvenlik yaması içeren yeni bir güncelleme paylaşıldı.

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Cihazlar yeni EMUI versiyonuna kavuşacak

Huawei yayınladığı 329 MB boyutundaki yeni güncelleme ile birlikte P30 ve P30 Pro modellerinin fotoğraf kalitesi iyileştirmesi, ikincil yüz kilidi ve optimize edilmiş güvenlik güncellemerinin içinde barındığı yeni bir paket sundu. Bu güncelleme paketi EMUI arayüzünün yeni versiyonunu da içeriyor. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar EMUI 9.1.0.162 versiyonunu cihazlarında kullanabilecekler. Ayrıca, güncelleme ilk olarak Çin için yayınlanırken yakın zamanda tüm bölgeler için erişime açılacağı doğrulandı.

Destekleyen model kod adları ve güncelleme ile gelen değişiklikler

Güncellemeyi destekleyen modeller

Huawei P30 – ELE-AL00

Huawei P30 – ELE-TL00

Huawei P30 Pro – VOG-AL00/VOG-AL10

Huawei P30 Pro – VOG-TL00

Yukarıda listelediğimiz cihazlardan birine sahipseniz yakın zamanda güncelleme paketinin Türkiye için de paylaşılacağını belirtelim. Eğer güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek isterseniz ‘ Ayarlar – Sistem – Sistem Güncellemeleri – Güncellemeleri kontrol et ‘ seçeneklerini takip edebilirsiniz.

P30 için değişiklikler

Kamera: Fotoğraf kalitesi iyileştirmesi, renklerin daha doğal gözükmesi , ön kamera ile çekilen videolarda anormal görüntülerin düzeltilmesi , ikinci yüz ekleme seçeneği

Yüz kilidi: Yüz taramasına ikinci bir yüz ekleme opsiyonu

Ekran: Hareketli duvar kağıtlarında mesaj ve bildirimlerin gözükmesini sağlamak

Arama: VoLTE optimizasyonları, WeChat üzerinde yaşanılan bildirim sorunlarının giderilmesi

Güvenlik: Mayıs 2019 aylık güvenlik güncelleme paketi

P30 Pro için değişiklikler

Kamera: Fotoğraf kalitesi iyileştirmesi, renklerin daha doğal gözükmesi , ön kamera ile çekilen videolarda anormal görüntülerin düzeltilmesi , ikinci yüz ekleme seçeneği

Ekrandan parmak izi: Ekrandan parmak izi optimizasyonun sağlanması

Yapay zeka: Kamera yazılımı ile nesne hacim ölçüm optimizasyonu

Yüz kilidi: Yüz taramasına ikinci bir yüz ekleme opsiyonu

Ekran: Hareketli duvar kağıtlarında mesaj ve bildirimlerin gözükmesini sağlamak

Arama: VoLTE optimizasyonları, WeChat üzerinde yaşanılan bildirim sorunlarının giderilmesi

Güvenlik: Mayıs 2019 aylık güvenlik güncelleme paketi