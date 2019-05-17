Huawei P30 ve P30 Pro için yeni güncelleme yayınlandı

Huawei’nin amiral gemisi P30 Pro ve bir alt modeli P30 için, kamera geliştirmeleri ve güvenlik yaması içeren yeni bir güncelleme paylaşıldı.
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Cihazlar yeni EMUI versiyonuna kavuşacak
Huawei yayınladığı 329 MB boyutundaki yeni güncelleme ile birlikte P30 ve P30 Pro modellerinin fotoğraf kalitesi iyileştirmesi, ikincil yüz kilidi ve optimize edilmiş güvenlik güncellemerinin içinde barındığı yeni bir paket sundu. Bu güncelleme paketi EMUI arayüzünün yeni versiyonunu da içeriyor. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar EMUI 9.1.0.162 versiyonunu cihazlarında kullanabilecekler. Ayrıca, güncelleme ilk olarak Çin için yayınlanırken yakın zamanda tüm bölgeler için erişime açılacağı doğrulandı.
Destekleyen model kod adları ve güncelleme ile gelen değişiklikler
Güncellemeyi destekleyen modeller
- Huawei P30 – ELE-AL00
- Huawei P30 – ELE-TL00
- Huawei P30 Pro – VOG-AL00/VOG-AL10
- Huawei P30 Pro – VOG-TL00
Yukarıda listelediğimiz cihazlardan birine sahipseniz yakın zamanda güncelleme paketinin Türkiye için de paylaşılacağını belirtelim. Eğer güncellemeleri manuel olarak kontrol etmek isterseniz ‘ Ayarlar – Sistem – Sistem Güncellemeleri – Güncellemeleri kontrol et ‘ seçeneklerini takip edebilirsiniz.
P30 için değişiklikler
Kamera: Fotoğraf kalitesi iyileştirmesi, renklerin daha doğal gözükmesi , ön kamera ile çekilen videolarda anormal görüntülerin düzeltilmesi , ikinci yüz ekleme seçeneği
Yüz kilidi: Yüz taramasına ikinci bir yüz ekleme opsiyonu
Ekran: Hareketli duvar kağıtlarında mesaj ve bildirimlerin gözükmesini sağlamak
Arama: VoLTE optimizasyonları, WeChat üzerinde yaşanılan bildirim sorunlarının giderilmesi
Güvenlik: Mayıs 2019 aylık güvenlik güncelleme paketi
P30 Pro için değişiklikler
Kamera: Fotoğraf kalitesi iyileştirmesi, renklerin daha doğal gözükmesi , ön kamera ile çekilen videolarda anormal görüntülerin düzeltilmesi , ikinci yüz ekleme seçeneği
Ekrandan parmak izi: Ekrandan parmak izi optimizasyonun sağlanması
Yapay zeka: Kamera yazılımı ile nesne hacim ölçüm optimizasyonu
Yüz kilidi: Yüz taramasına ikinci bir yüz ekleme opsiyonu
Ekran: Hareketli duvar kağıtlarında mesaj ve bildirimlerin gözükmesini sağlamak
Arama: VoLTE optimizasyonları, WeChat üzerinde yaşanılan bildirim sorunlarının giderilmesi
Güvenlik: Mayıs 2019 aylık güvenlik güncelleme paketi
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