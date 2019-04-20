Huawei P30 Pro, JerryRigEverything’in bir başka dayanıklılık testinin yeni talihsiz kurbanı oldu. Bakalım Huawei‘nin en yeni cihazı bu testten sağ çıkabildi mi?

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Huawei P30 Pro işkence testini geçebildi mi?

Bu dayanıklılık testinin içinde; normal çizik, yanma ve bükme testleri var. P30 Pro ise, bütün testlerden bir iki çizik hayatta kalmayı başardı. Arka ve yan paneller camdan yapılmış olmasına rağmen çizik testini de geçen cihazın bu yılki tasarımında önemli değişiklikler yapılmıştı. Geçen yılki P20 Pro, bükme testinden geçememişti. P30 Pro ise, bu testi kolaylıkla geçti. Muhtemelen arkadaki ve öndeki kavisli cam, çerçeveye daha fazla denge ve sağlamlık kattığından, kolaylıkla bükülmesine de izin vermiyor.

Huawei P30 Pro‘nun türlü türlü işkencelere maruz kaldığı o video ise;