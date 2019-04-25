Huawei P30 Pro yeni bir güncelleme aldı!

Huawei P30 Pro yeni bir güncelleme aldı!

25 Nisan, 2019 Akıllı Telefonlar 0 yorum

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei‘nin geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarla buluşan amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P30 Pro yeni bir güncelleme aldı.

İlginizi çekebilir: Huawei’nin gizlenebilir kameralı telefonu Huawei P Smart Z sızdırıldı!

Huawei P30 Pro güncellemesi neler getiriyor?

Güncelleme ekrandan parmak izi okuma ve kamerayla ilgili iyileştirmeler getiriyor. Kamera tarafında P30 Pro‘nun gece modu özelliğinin dahada geliştirildiği göze çarpıyor. Artık düşük ışık çekimlerinde SuperZoom özelliğinin daha verimli çalışacağı belirtiliyor.

huawei p30 pro

Bu güncellemeyle ekrandan parmak izi okuma performansının da artırıldığı vurgulanıyor. Parmak izi okuma hızı ve doğruluğu konusunda ekranın altında bulunan sensör daha da hassas hale getirilmiş. Bunun yanı sıra Instagram videolarındaki ses ve video senkronizasyonu sorunu da güncellemeyle çözülmüş.

Şu an sadece Hindistan‘daki kullanıcıların alabildiği bu güncelleme ilerleyen günlerde tüm P30 Pro kullanıcılarına sunulacak.

Reklam

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
Radore