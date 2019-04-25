Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei‘nin geçtiğimiz haftalarda kullanıcılarla buluşan amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P30 Pro yeni bir güncelleme aldı.

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Huawei P30 Pro güncellemesi neler getiriyor?

Güncelleme ekrandan parmak izi okuma ve kamerayla ilgili iyileştirmeler getiriyor. Kamera tarafında P30 Pro‘nun gece modu özelliğinin dahada geliştirildiği göze çarpıyor. Artık düşük ışık çekimlerinde SuperZoom özelliğinin daha verimli çalışacağı belirtiliyor.

Bu güncellemeyle ekrandan parmak izi okuma performansının da artırıldığı vurgulanıyor. Parmak izi okuma hızı ve doğruluğu konusunda ekranın altında bulunan sensör daha da hassas hale getirilmiş. Bunun yanı sıra Instagram videolarındaki ses ve video senkronizasyonu sorunu da güncellemeyle çözülmüş.

Şu an sadece Hindistan‘daki kullanıcıların alabildiği bu güncelleme ilerleyen günlerde tüm P30 Pro kullanıcılarına sunulacak.