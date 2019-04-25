Huawei’nin gizlenebilir kameralı telefonu Huawei P Smart Z sızdırıldı!

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin ilk gizlenebilir kameralı akıllı telefonu Huawei P Smart Z özellikleri ve tasarımıyla ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Honor 20 ve 20 Pro özel Sony sensörlere sahip olacak!

Huawei P Smart Z özellikleri

Neredeyse ön tarafının tamamı ekrandan oluşan P Smart Z, 6.59 inç‘lik oldukça büyük bir ekrana sahip. Kamera tarafındaysa cihazın ön kamerası 16 MP çözünürlüğünde, ikili arka kamera kurulumu ise 16 MP‘lik ana kameradan ve 2 MP çözünürlüğündeki derinlik algılayıcısından oluşuyor. P Smart Z gücünü Huawei‘nin alt ve orta segmentteki telefonlarında sıkça kullanılan sekiz çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan telefonun hafızası kartla 512 GB‘a kadar artırılabiliyor.

P Smart Z gece yarısı siyahı, zümrüt yeşili ve safir mavisi renkleriyle piyasaya sürülecek. 4000 mAh‘lık büyükçe bir bataryayla gelen telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.1 arayüzüyle kutusundan çıkacak. Telefonun €210‘lık fiyat etiketiyle tüketicilere sunulması bekleniyor.