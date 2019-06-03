Huawei P30 kutusundan çıkıyor – Ailenin ara modeli

Huawei P30 kutu açılış videomuzda, P30 ailesinin ortanca üyesine yakından bakıyoruz. Bakalım Huawei P30 modeli bizlere neler sunuyor.

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Huawei P30 özellikleri

6.1 inç boyutlu ekranıyla Pro modele oranla daha küçük bir yapıda karşımıza çıkan Huawei P30 modelinde mavi, kırmızı, siyah ve inci beyazı gibi farklı renk seçenekleri yer alıyor. Telefonun yan çerçeveleri alüminyum kaplıyken önü ve arkası cam tasarım kullanıyor. Pro modelinden farklı olarak düz P30’da IP53 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılık yer verilmiş.

6.1 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunan cihazda, HDR10 teknolojisi destekleniyor. Gücünü Kirin 980 işlemcisinden alan Huawei P30, bu işlemciye ek olarak 64 GB’dan 256 GB’a kadar değişen depolama alanı ve 6 GB ile 8 GB RAM olmak üzere iki farklı bellek seçeneği sunuyor.

Arka tarafında 40 MP’lik ana kameranın yanı sıra 8 MP telephoto ve 16 MP’lik bir ultra geniş açı kamerası bizleri karşılıyor. Yapay zeka destekli bu kamera sistemi ultra geniş açılı fotoğraflar çekebilmenizin yanı sıra, arka tarafı bulanıklaştırabilme ve optik zoom gibi özellikleri de beraberinde getiriyor.

Batarya kapasitesi olarak 3650 mAh pil sunan cihazın Pro modelinden farklı olarak 40W değil 22.5W hızlı şarj desteği yer alıyor. Ayrıca tersine şarj ve kablosuz şarj özelliklerinin bu modelde olmadığını belirtelim.