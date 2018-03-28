Huawei P20 ve P20 Pro için yayınlanan reklam filmleri

Huawei P20 ve P20 Pro modelleri, dün itibarıyla Paris’te gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Zaten halihazırda yeni modellerin tüm teknik özelliklerini sizinle paylaşmıştık. Tabii ki telefonların duyurulmasıyla beraber reklam çalışmaları da hemen başladı ve Huawei’den 4 yeni reklam filmi yayınlandı.

Huawei P20 ve P20 Pro için yeni reklam filmleri

Tahmin edebileceğiniz gibi reklam filmleri öncelikli olarak cihazlarda yer alan kamera özelliklerine değiniyor. Çünkü P20 Pro modelinin arka tarafında 3 kamera, baz modelde ise çift kamera yer alıyor. Tüm reklam filmlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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