Huawei P20 ve P20 Pro tanıtıldı

Huawei P20 ve P20 Pro modelleri, günlerdir süren dedikoduların ardından bugün Paris‘te düzenlenen bir etkinlikle resmi olarak duyuruldu. Yeni amiral gemisi modelleri son dönemin trendi çentikli ekran ile geliyor. Ayrıca önceki modelde olmayan stereo hoparlör ve yeni üçlü Lecia kamera gibi geliştirmeler var.

Huawei P20 özellikleri

Tahmin edebileceğiniz üzere Huawei P20 ailenin küçük üyesi. 5.8 inç boyutlu LCD ekranda 1.080 x 2.244 çözünürlük tercih edilmiş. Telefonun ön yüzünde alt tarafta yer verilen parmak izi senseörü, kilit açmak ile birlikte farklı işlevler için de kullanılabiliyor. Bu modelde yer aaln IP53 sertifikası sadece sıçrama ve toza karşı dayanıklı.

Gücünü Kirin 970 işlemcisinden alan telefonda Mali-G72MP12 ve 4 GB RAM bulunuyor. 64 GB‘lık dahili depolama alanını microSD kart desteği ile arttırabiliyorsunuz. Bu arada cihazda hibrit slot bulunuyor. Yani bu slotu ister ikinci SIM kart, isterseniz de microSD kart girişi olarak kullanabiliyorsunuz.

Cihazın arka tarafında geliştirilmiş Leica çift kamera düzeni yer alıyor. OIS destekli 12 MP çözünürlük ve F/1.6 lense sahip RGB sensörün yanı sıra Mate 10’da da yer alan 20 MP monocrome sensor bulunuyor. Çift tonlu LED flaşın yanı sıra telefonun arka kamerası PDAF, lazer, kontrast ve derlinlik olmak üzere dört farklı şekilde odaklama yapabiliyor. Ön tarafta ise F/2.0 lens ile 24 MP‘lik bir ön kamera kullanılmış. Bu kamera ile hem bokeh efektli selfie’ler çekebiliyor hem de yüz tanıma için kullanabiliyorsunuz.

Siyah, Gece Mavisi, Pembe Altın ve Şampanya Altın olmak üzere farklı renk seçeneklerine sahip telefon, Huawei Super Charge destekli 3,400 mAh pil ile geliyor.

Huawei P20 Pro özellikleri

6.1 inç boyutlu ekranıyla ailenin büyük üyesi olan cihaz, baz modelden farklı olarak üçlü kamera sistemi ve IP67 suya ve toza dayanıklılık ile geliyor.

Yine Kirin 970 işlemcisini kullanan model, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. Arka kameralara baktığımızda ise F/1.8 lens ve OIS ile birlikte 40 MP çözünürlüklü renk sensörü, 8 MP telephoto lens ve 20 MP monochrome lens olmak üzere üçlü bir arka kamera sistemi kullanıyor. Dört yönlü otomatik odaklamanın yanı sıra çift tonlu LED flaş, 3x optik zoom ve 5x hibrit zoom öne çıkan özellikler. Ayrıca bu kamera 720p HD çözünürlükte 960 FPS slow-mo videolar da kaydedebiliyor. Ön kamera ise P20 modeliyle aynı.

Son olarak batarya kapasitesinin 4000 mAh olduğunu belirtelim.

Huawei P20 ve P20 Pro fiyatları

Baz model 680 Euro fiyatla satılacakken Pro modelinin fiyatı 900 Euro olarak açıklandı.