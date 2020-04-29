Akıllı Telefonlar
Huawei P Smart 2020’nin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!
Huawei P Smart modeli yenilenmiş özellikleri ve Huawei Mobil servisleri ile birlikte P Smart 2020 olarak tanıtılacak. Cihazın teknik ve tasarımsal özellikleri ortaya çıktı.
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Huawei P Smart 2020’nin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı!
Huawei P Smart 2020 modelinin yakında tanıtılmasını bekliyorduk ve son gelen bilgilere göre cihazın tanıtımı hızla yaklaşıyor. Telefon ayrıntılı özellikleri ile birlikte Hollandalı bir perakendecinin web sitesinde tüm teknik özellikleri ile birlikte listelendi. Huawei P Smart 2020 2340×1080 piksel FHD+ çözünürlüğe sahip 6.21 inç LCD bir panel ile geliyor. Telefonun ön tarafında su damlası şeklinde bir çentik ve 8MP özçekim kamerası yer alıyor. P Smart 2020’nin arka tarafında ise 13MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü kullanıcıları karşılıyor. Ayrıca arka tarafta kapasitif bir parmak izi okuyucu yer almakta.
Telefon gücünü Kirin710F yonga setinden alacak. Bu işlemci ile birlikte telefon Google servisleri yerine Huawei Mobil servisler ile gelecek. P Smart 2020 microSD kart desteğine sahip. Telefon 4GB RAM, 128GB depolama alanına ile birlikte geliyor ve batarya tarafında 3400mAh kapasiteli bir pil ile desteklenmiş. Diğer önemli özellikleri arasında kulaklık jakına sahip olması, çift bantlı Wi-Fi ve NFC bağlantısının yer alması var. Yazılım tarafında ise EMUI 9.1 ve Android 9 Pie ile gelmesi beklenmekte.
Huawei P Smart 2020’nin başlangıç fiyatı 200 euro olarak belirlenmiş. Telefon yeşil, siyah ve mavi renklerde gelecek. Hollandalı perakendecinin sitesinde ayrıca 3 aylık Huawei Müzik servisinin ücretsiz deneme sürümünün telefon ile birlikte verileceği bilgisi yer alıyor. Telefonun yakın zamanda Avrupa’da piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak resmi tanıtım tarihi ayrıntıları henüz belirli değil.
Akıllı Telefonlar
Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da duyurulacak!
Xiaomi’nin 108MP kamera ile dikkat çeken Mi Note 10 serisinin en yeni üyesi Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da tanıtılacak. Kamera tarafında yapılan değişiklik dışında teknik özellikleri aynı olan Lite modelin fiyatı henüz belli değil.
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Mi Note 10 Lite 30 Nisan’da duyurulacak!
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Xiaomi Mi Note, serisinin yeni modelleri ile kullanıcıları heyecanlandırmıştı. Bu telefonlara kadar seri için gelen son cihaz 2017 yılında piyasaya sürülen Mi Note 3’dü. Şirket 2019 Kasım ayında Mi Note 10 ve Note 10 Pro olmak üzere iki cihaz duyurdu. Her iki telefon da Snapdragon’un orta sınıf işlemcisi Snapdragon 730G’den gücünü almakta. Telefonların teknik özelliklerine baktığımızda kamera özellikleri hariç cihazın bütün özelliklerinin orta segment sınıfında olduğunu söyleyebiliriz. Kamera tarafında ise bu sınıfta 108MP kamera ile piyasaya çıkan ilk telefon olma özelliğine sahip. Ancak bu kamera özelliklerinin fiyata da yansıdığını ve özelliklerine göre pahalı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. 2020 yılının başından beri Mi Note 10 serisinin bir de Lite modelinin olduğuna dair söylentiler vardı. Xiaomi bugün bu söylentileri doğruladı ve telefonu 30 Nisan’da tanıtacaklarını açıkladı.
Serinin Lite modelinde 108MP kamera yerine 64MP ana kamera tercih edilmiş. Bunun serinin Lite varyantı için oldukça kabul edilebilir bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle Mi 10 ve Pro modellerinin altında kalsa dahi oldukça iyi bir kamera performansı görebiliriz. Kamera kurulumu dışında diğer tüm özelliklerinin serinin diğer modelleri ile aynı olması bekleniyor.
Mi Note 10 Lite tanıtım etkinliği 30 Nisan tarihinde Türkiye saati ile 15.00’da gerçekleşecek. Tüm bunların yanı sıra Mi 10 serisinin Youth modeli olan Mi 10 Lite Zoom’un da aynı tanıtımda görülmesini bekleyebiliriz. COVID-19 salgınının nedeniyle etkinlik çevrimiçi bir şekilde gerçekleşecek. Xiaomi’ye göre Note 10 Lite fiyat sınıfında en iyi performans deneyimini sunacak. Mi Note 10 108MP kamerası ile birlikte beklenenden daha yüksek bir fiyatlandırmaya sahipti. Serinin Lite modelinde kamera konusunda yapılan değişikliklerin fiyat konusunda nasıl yansımaları olacağını hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Call of Duty: Mobile, Ramazan ayı için güncelleme aldı
Son dönemlerde global pazarda en çok oynanan mobil oyunlarından Call of Duty: Mobile, Ramazan ayına özel bir etkinlik başlattı. Şirket, ramazan dönemini “Crescent Moon” temalı yedi ayrı oyun ekipmanı ile birlikte kutluyor.
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Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca oyunlara ilgi oldukça arttı. Çıktığı günden beri büyük ilgi gören Call of Duty: Mobile, bu sefer de Ramazan ayına özel bir etkinlik ile oyuncularını mutlu etti.
Oyuncular, Zero karakterinin altınla süslenmiş ve hilal şeklindeki işlemelere sahip Sultana kıyafetini elde edebiliyor. Oyuncular ayrıca etkinlik dönemi boyunca envanterlerine hilal temalı uçuş kıyafeti, sırt çantası, paraşüt ve daha fazla ekipmanı ekleyebilecekler.
Activision Mobil Başkan Yardımcısı Chris Plummer, yaptığı açıklamada: “Call of Duty: Mobile tarafına gelen heyecan verici içerikler, tüm hayranlarımızı en anlamlı şekilde kutlamak için bize harika bir fırsat sunuyor. Oyuncuların bu kutlamayı tüm dünyadaki Call of Duty topluluğuyla yaşayabilecekleri için çok mutluyuz.” İfadelerine yer verdi
Son olarak 21 Nisan’dan itibaren oyun içi mağazada erişime açılan Crescent Moon temalı eşyaların listesi şu şekilde;
- Hilal temalı paraşüt
- Hilal temalı el bombası
- RUS-79U silahı için ‘’Metalik Sis’’ kaplaması
- Hilal temalı flaş bombası
- Hilal temalı uçuş takımı (Wingsuit)
- Hilal temalı sırt çantası
- Zero operatörü için ‘’Sultana’’
Akıllı Telefonlar
Nokia 6.2 için Android 10 müjdesi!
Nokia‘nın orta giriş seviye olarak konumlandırdığı Nokia 6.2 için güncelleme müjdesi geldi. Android 10 cihazlar için kullanıma sunuldu.
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Nokia 6.2 Android 10 güncellemesi yayında!
Nokia‘nın geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürdüğü Nokia 6.2 cihazları, Android 10 güncellemesi almaya başladı. Home of Nokia Phones‘un CPO‘su Juho Sarvikas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, cihazı kullanan ve güncellemeyi dört gözle bekleyen kullanıcılara müjdeyi verdi. An itibariyle 38 farklı ülkede güncelleme yayınlanmaya başlandı. Android 10 ile gelen, karanlık mod ve jestlerin de yer aldığı güncellemenin ilerleyen haftalarda yavaş yavaş tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Güncellemenin nisan ayı güvenlik eklentisi ile birlikte çıkacağı da öğrenildi. Firmanın tabiri ile dalga dalga yayınlanacak güncellemenin ilk dalgası bu hafta başladı. Gelen bilgilere göre mayıs ayının son haftasına kadar güncelleme dağıtımının biteceği öğrenildi.
Nokia 6.2 just got upgraded to Android 10! Step up to more with many brand-new functionalities and fun features! 😍Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/mMDpCF5IEh #Android10 #Nokia6dot2 @Nokiamobile pic.twitter.com/2GrUqBWhwV
— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 28, 2020
Ülkemizde resmi bir satışı olmayan Nokia 6.2, teknik özellik bakımından orta giriş seviye cihazlar arasında yer alıyor. Gücünü Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor. 3/4 GB RAM ve 32/64/128 GB depolama seçeneklerine sahip cihazın, 6.3 inç IPS ekranı bulunmakta. Telefon damla çentik tasarımı ve bir adet ön kamerası bulunmakta. Ön kamera ise 8 MP değerini taşımakta. Arkada da üç kamera yer alan cihazın kameraları sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 3500 mAh değerinde bataryası olan cihazın her hangi bir hızlı şarj özelliği yer almamakta.