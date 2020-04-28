DJI Mavic Air 2 34 dakika uçuş süresi ile geliyor!

DJI Mavic Air iki yılın ardından güncellenerek Mavic Air 2 adıyla tanıtıldı. Kamera ve pil ömrü konusundaki iyileştirmeleri ile dikkat çekti.

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DJI Mavic Air 2 Özellikleri

DJI Innovations Mavic Air modelinin geliştirilmiş hali olan Mavic Air 2’yi tanıttı. Önceki nesle kıyasla daha büyük ve daha ağır olan Mavic Air birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Bu yenilikler içerisinde 34 dakikaya çıkarılan pil ömrü ve kameradaki iyileştirmeleri dikkat çekti. Mavic Air 2018 yılında çıktığından bu yana ilk kez yenilendi. Ürünün sadece ikinci nesli olmasına rağmen tasarım anlamında büyük değişikliklere gidilmiş. Katlanabilir tasarımı sürdürülse dahi ürünün hacim ve ağırlığı selefine göre artmış durumda. Mavic Air 2 önceki nesle göre 12mm daha uzun ve 28mm daha geniş. Bunun yanı sıra 140 gram ağırlaşarak 570 gram ağırlık ile geliyor. Ayrıca katlanamayan kısmı yine önceki nesle göre daha büyük.

Kamera tarafında yapılan geliştirmeler ise oldukça ilgi çekici. Mavic Air 2 48MP fotoğraf ve 4K/60 fps video çekebilmekte. Tüm bu kamera özellikleri ile birlikte 34 dakikalık bir batarya ömrüne sahip ve 10 kilometreye kadar iletim mesafesine sahip. Spor modundaki maksimum uçuş hızı ise 19m/s.

Mavic Air 2 artık sahne tanıma ve gece çekimi modlarına sahip. Bunların yanı sıra şirket akıllı uçuş özelliğini de önemli ölçüde geliştirdiklerini söyledi. Akıllı uçuş özelliği dahilinde drone yoluna çıkan engellere göre yeni bir yolu bağımsız olarak planlayabilmekte. DJI Mavic Air 2 hala katlanabilir bir yapıya sahip ve uzaktan kumanda ile yönetilmekte. Şirket yeniliklerine uzaktan kumanda konusunda da devam ederek yeni bir tasarım tercih etmiş. Mavic Air 2’nin kumandası geleneksel kumandasına göre daha büyük ve akıllı telefonlar için kenetleme yapısında da değişikliğe gidilmiş. Tüm bu güncellemeler ile Mavic Air 2 799 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda ve drone sevenlerin ilgisini çekeceğe benziyor.