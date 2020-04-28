Drone
DJI Mavic Air 2 34 dakika uçuş süresi ile geliyor!
DJI Mavic Air iki yılın ardından güncellenerek Mavic Air 2 adıyla tanıtıldı. Kamera ve pil ömrü konusundaki iyileştirmeleri ile dikkat çekti.
İlginizi çekebilir: Meizu 17 serisi ön kayıtlara başladı!
DJI Mavic Air 2 Özellikleri
DJI Innovations Mavic Air modelinin geliştirilmiş hali olan Mavic Air 2’yi tanıttı. Önceki nesle kıyasla daha büyük ve daha ağır olan Mavic Air birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Bu yenilikler içerisinde 34 dakikaya çıkarılan pil ömrü ve kameradaki iyileştirmeleri dikkat çekti. Mavic Air 2018 yılında çıktığından bu yana ilk kez yenilendi. Ürünün sadece ikinci nesli olmasına rağmen tasarım anlamında büyük değişikliklere gidilmiş. Katlanabilir tasarımı sürdürülse dahi ürünün hacim ve ağırlığı selefine göre artmış durumda. Mavic Air 2 önceki nesle göre 12mm daha uzun ve 28mm daha geniş. Bunun yanı sıra 140 gram ağırlaşarak 570 gram ağırlık ile geliyor. Ayrıca katlanamayan kısmı yine önceki nesle göre daha büyük.
Kamera tarafında yapılan geliştirmeler ise oldukça ilgi çekici. Mavic Air 2 48MP fotoğraf ve 4K/60 fps video çekebilmekte. Tüm bu kamera özellikleri ile birlikte 34 dakikalık bir batarya ömrüne sahip ve 10 kilometreye kadar iletim mesafesine sahip. Spor modundaki maksimum uçuş hızı ise 19m/s.
Mavic Air 2 artık sahne tanıma ve gece çekimi modlarına sahip. Bunların yanı sıra şirket akıllı uçuş özelliğini de önemli ölçüde geliştirdiklerini söyledi. Akıllı uçuş özelliği dahilinde drone yoluna çıkan engellere göre yeni bir yolu bağımsız olarak planlayabilmekte. DJI Mavic Air 2 hala katlanabilir bir yapıya sahip ve uzaktan kumanda ile yönetilmekte. Şirket yeniliklerine uzaktan kumanda konusunda da devam ederek yeni bir tasarım tercih etmiş. Mavic Air 2’nin kumandası geleneksel kumandasına göre daha büyük ve akıllı telefonlar için kenetleme yapısında da değişikliğe gidilmiş. Tüm bu güncellemeler ile Mavic Air 2 799 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda ve drone sevenlerin ilgisini çekeceğe benziyor.
Drone
DJI Mavic Mini, yazılım güncellemesi aldı
Çin’in önde gelen drone üreticisi DJI, Mavic Mini modeli için yazılım güncellemesi yayınladı. Yeni güncelleme ile manuel olarak odaklama yapılabilecek; bunun yanı sıra çekimlerinizdeki beyaz dengesini manuel olarak kontrol edebileceksiniz. Güncellemede yer alan bir diğer sürpriz de 2.7 K ve 1080p çekimlere dahil olan ekstra FPS seçenekleri.
İlginizi çekebilir: DJI Mavic Air 2 fiyatı, lansmana kısa bir süre kala belli oldu
DJI Mavic Mini yazılım güncellemesi detayları neler
v01.00.0500 olarak adlandırılan yeni yazılım, DJI’ın büyük başarı yakalayan kompakt drone modeli Mavic Mini için kullanıcıların talepleri göz önüne alınarak yayınlandı. Cihazın en büyük eksiğinin manuel odaklama opsiyonu olduğu; adeta ağız birliği edilmişçesine bütün kullanıcılar tarafından dile getirildi. Kullanıcıların isteklerine kayıtsız kalmayan DJI bu opsiyonu da Mavic Mini kullanıcılarına sunarak iyi bir iş çıkardı diyebiliriz. Bu özellikle beraber cihazın profesyonel alanlardaki kullanımı da artacaktır.
Beyaz dengesinin manuel olarak ayarlanabilmesi ile ise, faklı ışık koşulları altında (örneğin bulutlu bir gün ya da açık ve güneşli bir gün) kullanıcının doğru ayarları yaparak istenilen görüntüyü yakalamasını kolaylaştıracak.
Yeni gelen FPS seçenekleri ise 1080p ve 2.7 K çözünürlükler için geçerli. 24 FPS seçeneğini de bu iki çözünürlük seviyesi için ekleyen DJI, kullanıcıların manzara pozlarında daha sinematik bir görüntü yakalayabilmesini amaçlıyor.
Güncellemeyi nasıl edinebilirim
DJI FLY uygulaması veya DJI Assistant 2 üzerinden yeni güncellemeyi edinebilirsiniz.
Belirtmeden geçmeyelim, Mavic Mini için gelen yeni güncelleme sadece bunlarla sınırlı değil. Bazı özel koşullarda daha stabil uçuş ve uzaktan kontrol sisteminde iyileştirmeler de mevcut.
Güncelleme ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Drone
DJI Mavic Air 2 fiyatı, lansmana kısa bir süre kala belli oldu
En popüler drone üreticisi konumundaki DJI, Mavic Air 2 modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Lansmana çok kısa bir süre kalmışken ortaya çıkan sızıntılara göre Mavic Air 2 modeli, 799 Dolar fiyat etiketine sahip olacak.
İlginizi çekebilir: vLog için en ideal kamera! | DJI Osmo Pocket inceleme
DJI Mavic Air 2 lansmanı öncesi neler biliyoruz
Mavic Air 2, daha önceki model olan Mavic 2’ye göre %50 daha büyük oranda bataryaya sahip olacak. Bu da daha uzun süre havada kalabilme ve daha uzun süre çekim yapabilmek anlamına geliyor. Mavic Air 2, havada 70 km/h hızlara kadar çıkabilecek. 48 MP’lik kamerası ile 4K çözünürlükteki çekimleri de destekleyebilecek.
3 yönlü stabilizasyona sahip olan Mavic Air 2 ile yaptığınız çekimlerde, sarsıntı, titreme, sallanma gibi problemler minimize edilmiş olacak. Active Track 3.0 teknolojisi ile de, herhangi bir cismin drone tarafından otomatik olarak takip edilmesini sağlayabileceksiniz.
27 Nisan 2020 tarihinde lansmanı yapılacak olan yeni DJI modelinin ne zaman raflarda yerini alabileceği ile ilgili DJI cephesinden yapılmış net bir açıklama henüz yok. Fakat lansman günü veya lansmandan kısa süre sonra ürün satışa açılacaktır diye tahmin ediyoruz.
Siz Mavic Air 2 fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Drone
Dronelar, Covid-19 ile verdiğimiz mücadeleye katılıyor!
Kulağa biraz bilim kurgu gibi gelse de; dronelar, insalığın Covid-19 salgını ile mücadelesine katılıyor. Benzer bir uygulamayı daha önce Çin’in yaptığını sitemizden duyurmuştuk. Hatırlarsanız, DJI Agras tarım ilaçlama dronelarını, salgınla mücadele amaçlı olarak; dezenfekte işlemi yapmaya yönelik modifiye ederek yapmıştı. Şimdi ise Avustralya’da üzerinde çalışılan yeni yöntem, droneların salgın ile mücadelede kullanılmasına farklı bir bakış açısı getiriyor.
İlginizi çekebilir: DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak
Dronelar, Covid-19 ile mücadelede nasıl bir görev üstlenecek
Drone üreticisi Draganfly, bir süredir dronelar üzerine yapay zeka destekli termal kamera monte edip işleme sunabilmek için çalışıyordu. Yapay zeka destekli bu görsel sistem, kişilerin vücut sıcaklığını, solunum ve kalp atış verilerini uzak mesafelerden tespit edebilecek. Hatta toplu alanlarda hapşıran kişileri anında tespit edebilecek. Draganfly’ın “The Vital Intelligent Project” adını verdiği bu proje, gerekli sağlık tetkiklerini yapacak sistemleri geliştirebilmek için; University of South Australia ve Avustralya Savunma Bakanlığı’nın da desteğini aldı.
Cihaz, genel adıyla bir “salgın droneu” olarak sınıflandırıldı. Sadece Covid-19 için değil; bütün bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme amaçlı olarak kullanılabilecek. Bildiğimiz üzere Covid-19 gibi pandemilerde yayılımın gerçekleşmeden; potansiyel taşıyıcı olabilecek bireylerin, erkenden tespit edilip gerekli testler uygulanarak, sonuca göre izole edilmesi çok önemli.
Sayılar üzerinden konuşacak olursak; bu dronelar, insanlara yaklaşmadan, 60 metrelik bir uzaklıktan bireylerin ateşini ölçebilecek. Ve bu ölçümler ile ilgili bir hata henüz tespit edilmedi. Bildiğimiz üzere sadece ateş ölçümü Covid-19 salgını ile mücadelede yeterli bir önlem değil. Aynı zamanda solunumu ve kalp atışlarını gözlemleyebilecek olan bu dronelar, umuyoruz mücadeleyi bir adım daha öteye taşıyabilir. Cihazlar üzerinde araştırmalar devam edecek. Umarız en kısa sürede gerekli standartlara sahip salgın droneları üretilebilir ve insanlığın Covid-19 salgını ile mücadelesinde aktif bir rol almaya başlarlar.
Eve kapalı kaldığımız ve hayatın normale dönmesini dilediğimiz şu günlerde, umut verici haberler duyabilmek bizleri bir nebze olsun rahatlatıyor. Bu droneların salgının yayılımını engelleyebilme potansiyeli ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!