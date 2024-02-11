Fransız yetkililer, uygunsuz davranış iddialarını araştırmak amacıyla Huawei Paris ofisine bir baskın düzenledi. Savcılar tarafından yürütülen baskın, dürüstlük ihlali şüphelerini takip ediyor ve yolsuzluk ile nüfuz ticareti gibi potansiyel suçları kapsıyor. Bu olay, Çinli teknoloji devinin Fransa’daki faaliyetleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. İşte Huawei baskın haberi hakkında son gelişmeler.

İçindekiler Fransız Yetkililer Huawei Paris Ofisine Baskın Düzenledi

Fransız Yetkililer Huawei Paris Ofisine Baskın Düzenledi

Huawei, Fransız yasalarına ve yönetmeliklerine ilk günden beridir uyduklarını belirterek herhangi bir yanlış davranışı reddetti. Fransa’da 2003 yılından beri faaliyet gösteren şirket, ülkede çeşitli araştırma merkezlerine ve küresel bir tasarım merkezine sahip. Ayrıca, Huawei Avrupa telekomünikasyon pazarına hitap etmek için Strazburg yakınlarında Çin dışındaki ilk üretim tesisini kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda gelir düşüşleri gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen şirket, Fransız mobil operatörleriyle 5G ağlarının konuşlandırılması için işbirliğini sürdürdü. Ancak şirket, Fransız hükümetinin ülkenin kablosuz altyapısının kritik bölümlerine katılımını kısıtlayan önlemleriyle karşılaştı. Bu son baskın ise pastanın üstündeki krema oldu diyebiliriz.

Şirketin Paris ofislerine yapılan baskın, şirketin uluslararası arenada karşı karşıya kaldığı geniş çaplı incelemeye dikkat çekiyor. Çin ve ABD arasındaki gerginlik ortamında Huawei, potansiyel devlet casusluğuna ilişkin iddiaların merkezinde yer alıyor. Avrupa Komisyonu da Çinli teknoloji firmalarının Avrupa mobil ağlarından hariç tutulmasını talep ederek güvenlik endişelerini dile getiriyor.

Şirket, soruşturmada tam işbirliği yapacağını ve soruşturmanın sonuçlarına güvendiğini belirtti. Uygunsuz davranış iddialarının gerçekliği hala belirsizliğini korurken, bu gelişmenin şirketin Fransa ve diğer ülkelerdeki operasyonlarını ciddi şekilde etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği göz önünde bulunduruluyor. Bu sürecin ilerleyişi ve sonuçları yakından takip edilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Fransa’nın bu baskını yapmasının ardındaki asıl sebep ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!