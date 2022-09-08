Birçok HUAWEI ürününü kullanan Tunahan, markanın orta seviyede tüketicilere sunduğu nova Y70 modelini bir aydır kullanıyor. Akıllı telefon, saat, bilgisayar ve TWS kulaklık olarak da HUAWEI ekosistemindeki deneyimlerini bu videoda anlatıyor. Ayrıca HUAWEI nova Y70’in nasıl bir telefon olduğunu eksi ve artı noktalarıyla dile getiriyor.

Eğer siz de kendi kullandığınız ürünlerin kullanıcı deneyimini anlatmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.

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