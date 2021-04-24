Huawei Nova 8 Pro 4G modeli resmi olarak tanıtıldı!

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Huawei Nova 8 Pro 4G modeli ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl sonu serinin 5G özellikli modelini tanıtan firma, seriyi genişletmek istiyor. 5G özellikli fiyat performans odaklı telefonu ile övgüleri toplayan firma, bir nebze olsun eski günlerindeki hareketliliği yakalamak istiyor. Teknik özellikleri belli olan akıllı telefon 5G özellikli model ile birebir aynı diyebiliriz. Zira akıllı telefonların kullandıkları işlemciler bile aynı. Tek fark bir modelde ilave anten ile 5G desteğinin olması.

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Huawei Nova 8 Pro 4G modeli de Kirin 985 ile geliyor!

Huawei akıllı telefon dünyasında son dönemlerde yaşadığı düşüşü engellemek istiyor. Akıllı telefon üreticisi, özellikle ABD – Çin arasında geçen ticaret savaşları sırasında oldukça büyük yaralar aldı. Birçok çip üreticisinin engeli ile karşılaşan firma, Google servislerini de kullanamaz oldu. Zira Google ABD‘nin adımlarına uyarak firmayı ekosisteminin dışına çıkardı. Bu nedenle de kullanıcı kaybetmeye başlayan firma, bu yılın ilk çeyreğinde en çok satış yapan beş üretici arasına da giremedi. Eski günlerine geri dönmek isteyen Çinli teknoloji devi, alternatif sayısını da arttırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonunda Nova 8 Pro 5G modelini tanıtan firma, seriye bir üye daha ekliyor. Akıllı telefon üreticisi aynı cihazın 4G özellikli bir versiyonunu da kullanıcılarının beğenisine sundu. Nova 8 Pro 4G adıyla çıkan akıllı telefon, 5G özellikli modelden hiçbir farklı yeniliğe sahip değil. Hatta iki akıllı telefonun kullandıkları işlemciler bile aynı.

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Akıllı telefon gücünü Kirin 985 işlemcisinden alacak. 5G özellikli modelde bildiğiniz üzere aynı işlemciyle piyasaya çıkmıştı. Aralarındaki tek fark ise anten desteği. Zira Nova 8 Pro 5G ilave anten desteği sayesinde 5G özelliğine sahip oluyor. Firma farklı pazarlarda da daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek için aynı işlemcili ancak 4G özellikli bir model çıkarmayı tercih etmiş. Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ayrıca cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği de bulunmakta. Öte yandan akıllı telefon bünyesinde ilave microSD kart girişi ne yazık ki yer almamakta. Güçlü bir performans vadeden akıllı telefonun grafik birimi ise sekiz çekirdekli Mali-G77. Piyasada öne çıkmak isteyen akıllı telefon, genel hatlarıyla rekabetçi bir yapıya sahip. Özellikle 5G‘nin yaygın olmadığı pazarlarda cihazın popülaritesinin artması da kuvvetle muhtemel. Tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, tahmin edeceğiniz üzere 5G özellikli model ile aynı tasarıma sahip.

Huawei Nova 8 Pro 4G tasarım detayları!

Tanıtımı ile birlikte akıllı telefona ait görseller de firma tarafından ortaya çıkarıldı. Tasarım detayları ve diğer teknik özellikler bakımından cihaz Nova 8 Pro 5G modelinin birebir aynısı. Akıllı telefon 6.72 inçlik FullHD+ OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun ekran yenileme hızı da tam 120 Hz. Delikli ekran teknolojisine sahip olan Nova 8 Pro 4G modeli, iki adet ön kameraya sahip. Ekranın sol üstünde yer alan bu kameralar ise sırasıyla 16 MP geniş açı ve 32 MP ultra geniş açı olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefonun arka tarafında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Oldukça büyük bir ana kameraya sahip olan cihazın arka kameraları ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekranın içerisinde yer alıyor.

Renkli tasarımı ile dikkat çeken akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 66W‘lık hızlı şarj desteği de bulunmakta. Ayrıca akıllı telefon 5W’lık tersine şarj teknolojisine de sahip olacak. Cihaz firmanın iddiasına göre sıfırdan %60‘a sadece 15 dakikalık şarj süresinde ulaşabiliyor. Geri kalan %40′lık kısım için ise ilave 20 dakika gerekiyor. EMUI 11 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon Android 10 tabanlı olacak. Bununla birlikte cihaz bünyesinde ne yazık ki Google Play servisleri yer almıyor. Akıllı telefonun 8/128 GB‘lık versiyonu 615 dolar, 8/256 GB‘lık versiyonu ise 680 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.

Nova 8 Pro 4G teknik özellikleri;