Snapchat, ilk ‘Yerel Lens’ işbirliğine dayalı AR Deneyimini başlattı

Haziran ayındaki İş Ortağı Zirvesi‘nde yaklaşan ‘Yerel Lensler’i duyurduktan sonra, Snapchat’in bu türdeki ilk aktivasyonu artık yayında. Snap’in yeni ‘City Painter ‘ işbirlikçi AR projesinin yeri ise Londra’daki Carnaby Street.

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Snapchat yerel lensler ne özellikler içeriyor?

Giyilebilir AR açıkça teknolojide bir sonraki aşama ve henüz bu değişime nasıl ayak uydurulacağı net değil. Yerel Lensler aslında kullanıcıların gerçek dünyadaki bir konumun AR katmanı ile etkileşime girmesini sağlıyor. Mağazaların ve caddelerin üzerinde istediğiniz her şeyi sanal olarak boyayabilirsiniz ve daha sonra katkınız siteyi ziyaret eden diğer tüm Snapchat kullanıcıları tarafından görülebilir. Süreç, esasen Snapchat’in ‘Landmarkers’ AR seçeneğinin bir genişlemesi ve kullanıcıların Eyfel Kulesi, Buckingham Sarayı veya New York’taki Yassı Demir Binası gibi küresel simge yapılarla etkileşime giren Lensler uygulamasına olanak tanıyor.

Yerel Lensler aynı yaklaşımı uyguluyor. Ancak daha geniş ölçekte, AR’deki tüm sokakların haritasını çıkarır ve mekanın kalıcı, gelişen dijital bir yeniden yaratımını yaratıyor. Bu, nihayetinde, bir restoranın üzerine geldiğinizde bir menü kaplaması veya bir sinema izlerken oturum zamanları gibi tamamen yeni, etkileşimli AR deneyimlerine yol açabilir. Ancak şu anda Snap, tam AR uzay haritalamasının erken uygulama aşamasında. Bunun gibi etkileşimli dijital sanat alanları bu sürecin bir sonraki aşaması da tam olarak bu.

Facebook, 2017’de SLAM sanal sanat enstalasyonu projesiyle benzer deneyler yaptı, Snapchat de insanların ziyaret edebileceği belirlenmiş bir alana sanal olarak bir sanat eseri yerleştiren kendi dijital sanat ekranlarını test etti. Ancak Snap’in ilk kez etkileşimli bir öğe sunması, dijital kurulum araçlarını bir sonraki seviyeye taşıması, belirtildiği gibi, AR uygulaması için bir sonraki aşamaya işaret edebilir.

Muhtemelen, Snapchat’in geliştirebileceği veya geliştirmeyebileceği AR gözlüklerine de bağlanılabilir. Ancak Facebook kesinlikle Apple ile birlikte. Aslında, Snapchat’ın geçmişte Apple ile çeşitli AR araçları üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, Spectacles ürününü kendi başına geliştirmek yerine, AR gözlüklerinde Apple ile ortaklık arayışında olabilir. Her iki durumda da, gerçek dünya alanlarıyla dijital etkileşim için bir sonraki aşamaya işaret eden başka bir ilginç gelişme. Ve bu, nihayetinde, yeni reklam ve sosyal yardım fırsatlarını aynı şekilde kolaylaştıracaktır.