Arttırılmış Gerçeklik
Snapchat, ilk ‘Yerel Lens’ işbirliğine dayalı AR Deneyimini başlattı
Haziran ayındaki İş Ortağı Zirvesi‘nde yaklaşan ‘Yerel Lensler’i duyurduktan sonra, Snapchat’in bu türdeki ilk aktivasyonu artık yayında. Snap’in yeni ‘City Painter ‘ işbirlikçi AR projesinin yeri ise Londra’daki Carnaby Street.
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Snapchat yerel lensler ne özellikler içeriyor?
Giyilebilir AR açıkça teknolojide bir sonraki aşama ve henüz bu değişime nasıl ayak uydurulacağı net değil. Yerel Lensler aslında kullanıcıların gerçek dünyadaki bir konumun AR katmanı ile etkileşime girmesini sağlıyor. Mağazaların ve caddelerin üzerinde istediğiniz her şeyi sanal olarak boyayabilirsiniz ve daha sonra katkınız siteyi ziyaret eden diğer tüm Snapchat kullanıcıları tarafından görülebilir. Süreç, esasen Snapchat’in ‘Landmarkers’ AR seçeneğinin bir genişlemesi ve kullanıcıların Eyfel Kulesi, Buckingham Sarayı veya New York’taki Yassı Demir Binası gibi küresel simge yapılarla etkileşime giren Lensler uygulamasına olanak tanıyor.
Yerel Lensler aynı yaklaşımı uyguluyor. Ancak daha geniş ölçekte, AR’deki tüm sokakların haritasını çıkarır ve mekanın kalıcı, gelişen dijital bir yeniden yaratımını yaratıyor. Bu, nihayetinde, bir restoranın üzerine geldiğinizde bir menü kaplaması veya bir sinema izlerken oturum zamanları gibi tamamen yeni, etkileşimli AR deneyimlerine yol açabilir. Ancak şu anda Snap, tam AR uzay haritalamasının erken uygulama aşamasında. Bunun gibi etkileşimli dijital sanat alanları bu sürecin bir sonraki aşaması da tam olarak bu.
Facebook, 2017’de SLAM sanal sanat enstalasyonu projesiyle benzer deneyler yaptı, Snapchat de insanların ziyaret edebileceği belirlenmiş bir alana sanal olarak bir sanat eseri yerleştiren kendi dijital sanat ekranlarını test etti. Ancak Snap’in ilk kez etkileşimli bir öğe sunması, dijital kurulum araçlarını bir sonraki seviyeye taşıması, belirtildiği gibi, AR uygulaması için bir sonraki aşamaya işaret edebilir.
Muhtemelen, Snapchat’in geliştirebileceği veya geliştirmeyebileceği AR gözlüklerine de bağlanılabilir. Ancak Facebook kesinlikle Apple ile birlikte. Aslında, Snapchat’ın geçmişte Apple ile çeşitli AR araçları üzerinde çalıştığı göz önüne alındığında, Spectacles ürününü kendi başına geliştirmek yerine, AR gözlüklerinde Apple ile ortaklık arayışında olabilir. Her iki durumda da, gerçek dünya alanlarıyla dijital etkileşim için bir sonraki aşamaya işaret eden başka bir ilginç gelişme. Ve bu, nihayetinde, yeni reklam ve sosyal yardım fırsatlarını aynı şekilde kolaylaştıracaktır.
Arttırılmış Gerçeklik
Google, kullanıcıları ‘kalıcı’ AR deneyimi ile buluşturacak!
Geliştirmiş olduğu özelliklerle beraber uygulamalarında daha fazla AR özelliği sunmaya çalışan Google, yakında kullanıcılarını ‘kalıcı artırılmış gerçeklik’ deneyimiyle buluşturacak.
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Bünyesinde yer alan uygulamalarla beraber kullanıcılarına farklı yaklaşımlarla AR deneyimi sunmak isteyen Google, bu sefer de kalıcı görüntüler peşinde. Çoğu artırılmış gerçeklik uygulamasında gördüğünüz görsellere bir daha ulaşmak ve alana uygulamak oldukça zahmetli olabiliyor. Sadece görselle değil mekanla da alakalı olan bu durum Google’ın da gözünden kaçmamış.
Google, kullanıcılarının hemen kaybolmayan ve tekrar uygulanmasını gerektirmeyen artırılmış gerçeklik deneyimine kavuşması için iOS ve Android cihazlara Cloud Anchors ile ARCore’un heni bir sürümünü sunuyor. Engadget’ta yer alan habere göre kullanıcılar, sunulan yeni sürümle beraber sanal bir grafiti görüntülemeye ya da katıldığınız sanal bir gezi turuna hemen geri dönebilecek.
ARCore, yeni sürümle beraber daha işlevsel
Bu sürüm, sanal mağazalarda yer alan ürünlerin evlerinde ya da yakınlarında yer alan mekanlarda nasıl duracağına dair fikir sahibi olmak isteyen kullanıcılardan etrafı keşfetmeye kaldığı yerden devam etmek isteyenlere oldukça farklı senaryolarda yardımcı olacak. Pandemi sürecinde olduğumuz şu günlerde ise yeni sürüm AR ile farklı kişiler arasında deneyim paylaşımı yapmak da kolaylaşacak.
Persistent Cloud Anchors rolling out today. They're like a save button for AR, with support for both Android and iOS. https://t.co/zn0oi3HpYR pic.twitter.com/GUcd0PDUut
— Clay Bavor (@claybavor) October 6, 2020
Google’ın kalıcı artırılmış gerçeklik deneyimini tüm uygulamalarına adapte ederek sunması elbette ki zaman alacak. AR ile farklı kişiler arasında deneyim paylaşımı yapmak da kolaylaşacak. Google’ın kalıcı artırılmış gerçeklik deneyimini tüm uygulamalarına adapte ederek sunması elbette ki zaman alacak.
Arttırılmış Gerçeklik
Google AR desteğini, Galaxy Z Fold 2 ve daha fazla cihaza sunuyor
Google, AR için Play Hizmetleri uygulamasını desteklediği cihazların listesini büyütmeye devam ediyor. Eski adıyla Google ARCore olan uygulama, geliştiricilere Android’de artırılmış gerçeklik yazılımları oluşturmaları için ARCore SDK sağlıyor.
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Google’ın Android akıllı telefonlarda sunduğu ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulaması, insanların telefonunda artırılmış gerçeklik uygulamalarını çalıştırabilmesini sağlıyor. Google şu ana kadar sınırlı sayıda Android cihaza sunduğu bu desteği, Galaxy Z Fold 2 ile beraber yepyeni cihazlara sıçrattı.
Bu sayede örneğin, Haritalar için Live View veya Pokemon Go için AR+ gibi diğer uygulamalardaki artırılmış gerçeklik özelliklerini indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Google AR desteğini sunduğu cihazlara yenilerini ekledi
Bir cihazın ‘AR için Play Hizmetleri’ni desteklemesi için Google, artırılmış gerçekliğe uygun olduğundan emin olmak üzere kameraları ve sensörleri kalibre etmek için OEM ile birlikte çalışıyor. Böylelikle şirket, cihazı ilgili gereksinimleri karşılamasının ardından beyaz listesine ekliyor. Akabinde ARCore SDK kullanan uygulamalar da ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulamasına sahip olan cihazlarda özelliklerini rahatlıkla etkinleştirebiliyor.
AR için Google Play Hizmetleri’ni destekleyen yeni cihazların tam listesi:
- ASUS ROG Phone 3
- HMD Global Nokia 8.3 5G
- Infinix Mobile Zero 8
- LG K71
- Motorola Moto G9 Play
- Motorola One 5G
- Motorola One Fusion+
- OnePlus Nord
- OPPO Reno4 4G
- OPPO Reno Ace 2
- Realme 7
- Realme 7 Pro
- Realme Narzo 20 Pro
- Realme X3 SuperZoom
- Samsung Galaxy Z Fold2 5G
- Samsung Galaxy M51
- Samsung Galaxy S20 Fan Edition
- Samsung Galaxy Tab Active 3
- Samsung Galaxy Tab S7
- Samsung Galaxy Tab S7+
- Tecno Camon 16 Premier
- Tecno Camon 16 Pro
- Vivo iQOO U1
- Vivo iQOO Z1x
- Vivo Nex 3 4G/5G
- Vivo S7 5G
- Vivo V17
- Vivo X23
- Vivo X50 5G
- Vivo X50 Pro+
- Vivo X50e 5G
- Vivo Y51s
- Vivo Y70s
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi POCO M2 Pro
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Listelenen telefonlardan birine sahipseniz, hemen ‘AR için Google Play Hizmetleri’ uygulamasını Android marketten indirebilirsiniz. İndirdikten sonra artırılmış gerçeklik özellikleri olan uygulamaları kullanabileceksiniz.
Arttırılmış Gerçeklik
Facebook Messenger için, AR efekt geliştiricilerine müjde!
Facebook, AR efekt geliştiricilerinin, yaptıkları efekti Instagram dışında artık Messenger ve Portal platformlarında da yayınlamasına izin vereceğini duyurdu.
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Facebook, artırılmış gerçeklik efektleriyle uğraşan ve bu alanda çalışmalar yürüten insanların, çalışmalarını paylaşabilecekleri yeni platformları açıkladı. Dünkü Facebook Connect etkinliğinde şirket, üçüncü taraf içerik oluşturucuların hem Messenger hem de Portal‘a erişebileceklerini böylelikle oluşturdukları efekti buralarda yayınlayabileceklerinin müjdesini verdi. Bu bağlamda Facebook’un AR efekt yazılımı Spark AR Studio’da oluşturduğunuz efektleri artık Messenger platformuna da yayınlayabileceksiniz.
AR efekt geliştiricilerine Facebook Messenger desteği!
Burada kafa karışıklığı yaratmaması açısından, ufak bir parantez açalım: Messenger’da AR efektleri zaten hali hazırda mevcut; ancak bunlar, Facebook’un kendi geliştirdiği efektler. Yeni açıklamanın ise, son kullanıcıların ürettiği AR efektlerini Messenger ve Portal platformunda yayınlayabilecekleri anlamına geldiğini ekleyelim. Facebook ekibi, kullanıcıların oluşturduğu efektleri Messenger ve Portal’da ne zaman yayınlayabileceklerini ise önümüzdeki yılın başlarında açıklayacağını söyledi.
400 milyondan fazla AR efekt geliştiricisi var
Facebook ayrıca dünkü etkinlikte Spark AR Studio’nun kullanım miktarıyla ilgili de güncel bilgiler verdi. Buna göre şu anda dünya çapında, hem Facebook hem de Instagram’da bir milyondan fazla AR efekti yayınlayan 400 milyondan fazla Spark AR geliştiricisi bulunuyor. Ayrıca Facebook, son üç ayda 150′den fazla kullanıcı hesabı tarafından paylaşılan efektlerin Instagram’da bir milyardan fazla görüntülemeye ulaştığını da açıkladı. Şimdi Messenger ve Portal platformları için gelecek destekle birlikte bu sayı çok daha fazla artacak.
Genel olarak baktığımızda Facebook’un sahibi olduğu platformlarda AR teknolojilerine oldukça önem verdiğini görüyoruz. Bunların yanı sıra şirket, Ray-Ban ortaklığında artırılmış gerçeklik tabanlı akıllı gözlükler üzerinde çalıştığını da açıklarken, gelecek yıl bir çift akıllı gözlük piyasaya sürmeyi planlıyor.