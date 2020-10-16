Huawei Nova 7 SE 5G Youth duyuruldu!

Galaxy A71, Samsung’un sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 2020 içinde en çok sattığı telefonlarından biri. Telefon, şirketi o kadar mutlu etmiş olacak ki amiral gemilerinde dahi az gördüğümüz bir şekilde Samsung, üç jenerasyon Android güncellemesinin sözünü vermişti. Samsung, geçtiğimiz ay A71’e ve A51’e Galaxy S20 ailesinin bazı özelliklerini getiren güncellemeler sunmuştu. Bugün ise A71, One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı.

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Galaxy A71 istisnaya sebep oldu!

Samsung, ilk kez One UI 2.5 arayüzünü tanıttığında bu güncellemenin yalnızca Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Tab S ve Galaxy Z serisi cihazlara geleceğini bildirmişti. Ancak Galaxy A71 ve orta seviyede yakaladığı başarı, bu bildiriye bir istisna oluşturdu. Böylece telefon Galaxy A serisi altında bu güncellemeyi alan ilk cihaz oldu.

Bununla birlikte A71’in aldığı One UI 2.5 güncellemesi diğer cihazlara gelen tüm özellikleri barındırmıyor. Ancak yine de yapılan küçük eklentiler ve yeni özellikler tabii ki genel deneyimi geliştiriyor. Bu güncellemeyle gelen bazı özellikleri sayacak olursak WiFi konusunda iki adet yenilik karşımıza çıkıyor. ‘Parola İsteme’ özelliği kablosuz bir ağa bağlı kişiden o ağın parolasını istemenizi sağlıyor. ‘Ağ Kalitesi Bilgi Ekranı’ ise herhangi bir üçüncü parti yazılıma gerek kalmadan WiFi hızınızı gösterebiliyor. Her zaman açık ekranda Bitmoji kullanabilme, Samsung Klavye’nin içinden YouTube’da arama yapabilme ve ‘Mesajlar’ uygulamasındaki SOS özelliği ise dikkat çeken konular arasında.

Son olarak SamMobile’ın raporuna göre Galaxy A71 için dağıtılmaya başlanan One UI 2.5 güncellemesi aynı zamanda Ekim 2020 güvenlik yamasını da barındırıyor. A715FXXU3ATI8 yazılım numarasıyla global olarak dağıtımına başlanan güncellemenin cihazınıza gelmesi bir miktar sürebilir.