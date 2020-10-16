Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 SE 5G Youth duyuruldu!
Huawei Nova 7 SE 5G Youth, firmanın yaptığı tanıtım ile duyuruldu. Nova 7 SE modeline göre işlemci değişikliğine uğrayan akıllı telefon ortaya çıktı.
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Upuzun isimli Huawei Nova 7 SE 5G Youth ortaya çıktı!
Huawei geçtiğimiz nisan tanıttığı Nova 7 SE akıllı telefonunu, işlemci stoklarının bitmesi nedeniyle, yeniden düzenleyerek piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Nova 7 SE 5G Youth ismiyle kullanıcılarını karşılayacak firma, resmi olarak cihazın teknik özelliklerini de ortaya çıkardı. 5G özellikli MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisinden gücünü alacak akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Nisan ayında tanıtılan modelde Kirin 820 kullanılırken, stokların tükenmesi nedeniyle firma işlemci konusunda MediaTek‘e yönelmek zorunda kaldı.
6.5 inçlik delikli FullHD+ ekran ile kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon, bir adet de 16 MP değerinde ön kameraya sahip olacak. Arka tarafta da dörtlü kamera kurulumu dikkat çekerken kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak iken, 40W‘lık hızlı şarj desteğini de kullanıcılarına sunacak. Ayrıca cihazın Android 10 tabanlı EMUI 10.1 sürümüne sahip olacağı öğrenildi. Fiyatı 340 dolar olacak akıllı telefonun önce Çin’de satışa çıkacağı öğrenildi. Küresel pazara cihazın ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy A71, One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı
Galaxy A71, Samsung’un sadece Türkiye’de değil tüm dünyada 2020 içinde en çok sattığı telefonlarından biri. Telefon, şirketi o kadar mutlu etmiş olacak ki amiral gemilerinde dahi az gördüğümüz bir şekilde Samsung, üç jenerasyon Android güncellemesinin sözünü vermişti. Samsung, geçtiğimiz ay A71’e ve A51’e Galaxy S20 ailesinin bazı özelliklerini getiren güncellemeler sunmuştu. Bugün ise A71, One UI 2.5 güncellemesini almaya başladı.
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Galaxy A71 istisnaya sebep oldu!
Samsung, ilk kez One UI 2.5 arayüzünü tanıttığında bu güncellemenin yalnızca Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Tab S ve Galaxy Z serisi cihazlara geleceğini bildirmişti. Ancak Galaxy A71 ve orta seviyede yakaladığı başarı, bu bildiriye bir istisna oluşturdu. Böylece telefon Galaxy A serisi altında bu güncellemeyi alan ilk cihaz oldu.
Bununla birlikte A71’in aldığı One UI 2.5 güncellemesi diğer cihazlara gelen tüm özellikleri barındırmıyor. Ancak yine de yapılan küçük eklentiler ve yeni özellikler tabii ki genel deneyimi geliştiriyor. Bu güncellemeyle gelen bazı özellikleri sayacak olursak WiFi konusunda iki adet yenilik karşımıza çıkıyor. ‘Parola İsteme’ özelliği kablosuz bir ağa bağlı kişiden o ağın parolasını istemenizi sağlıyor. ‘Ağ Kalitesi Bilgi Ekranı’ ise herhangi bir üçüncü parti yazılıma gerek kalmadan WiFi hızınızı gösterebiliyor. Her zaman açık ekranda Bitmoji kullanabilme, Samsung Klavye’nin içinden YouTube’da arama yapabilme ve ‘Mesajlar’ uygulamasındaki SOS özelliği ise dikkat çeken konular arasında.
Son olarak SamMobile’ın raporuna göre Galaxy A71 için dağıtılmaya başlanan One UI 2.5 güncellemesi aynı zamanda Ekim 2020 güvenlik yamasını da barındırıyor. A715FXXU3ATI8 yazılım numarasıyla global olarak dağıtımına başlanan güncellemenin cihazınıza gelmesi bir miktar sürebilir.
Akıllı Telefonlar
Apple, kayan OLED ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor!
Apple, istendiğinde daha büyük bir ekran alanı oluşturmak için aygıttan çekilip çıkarılabilen iPhone ekranlarını araştırıyor.
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Apple yeni bir patent daha aldı!
Apple, daha önce sarılabilen ve gerektiğinde açılabilen ekranlar üzerinde araştırma yapmıştı. Şimdi yeni ortaya çıkan bir patent başvurusu, esnek bir ekranın nasıl yerleştirilebileceğini gösteriyor, böylece ekran cihazdan çıkarılabilir ve görüntüleme alanı artırılabilir.
Açıklamada “Kayar Genişletilebilir Ekranlara Sahip Elektronik Cihazlar”, ekranın ne kadarının gösterilebileceği konusunu ele almayı amaçlayan bir Apple patent uygulamasıdır. “Dikkat edilmezse, bir ekran bir kullanıcıyı ilgilendiren bilgileri görüntülemek için yeterli ekran alanı sunmayabilir” diyor.
“Aynı zamanda, elektronik cihazların boyutunu daha büyük ekranların sığacağı kadar büyütmek zor olabilir. Çünkü bu, cihazları çok hantal hale getirebilir” diye devam ediyor.
Apple’ın önerdiği çözüm, ekranı bir muhafaza içinde bulundurmak ve ardından muhafaza ile ekranın birbirine göre kaymasını sağlamak. Apple, bunun “organik ışık yayan diyot ekran gibi esnek bir ekran” için nasıl geçerli olabileceğine özellikle değiniyor.
Açıklamaları ve çizimleri, bir muhafazanın içine ve dışına kayan daha sert bir ekran olasılığına da uymaktadır. Yine de çoğu çizim, “esnek çift ekranın arka kısmının muhafazanın iç kısmında nasıl saklanabileceğini” gösteren silindir tarzı bir mekanizmayı tasvir etmektedir.
Patent başvurusu, kayan bir ekranda devre etrafındaki farklı olasılıkların ve hangi sensörlerin kullanılabileceğinin ayrıntılarına giriyor. Örneğin, gerinim ölçerler, kapasitif kuvvet sensörleri ve dirençli kuvvet sensörleri gibi ayrıntılara da yer verilmiş.
Patent başvurusunda, “Kompakt boyut istendiğinde, cihaz kompakt olacak şekilde ayarlanabilir. Cihaz ve ekran bükülme ekseni etrafında içe veya dışa doğru katlanabilir, kayan veya kaydırılan ekran yapıları geri çekilebilir, böylece cihaz boyutu en aza indirilir. Sonra büyük bir ekran boyutu istendiğinde, cihaz ve ekran açılabilir veya ekran bir veya daha fazla yönde yanal olarak genişletilebilir” ibaresi de yer alıyor.
Bu patent başvurusu, üç mucide; Michael B. Wittenberg, Owen D. Hale ve Tatsuya Sano’ya ait. Apple’ın bu alanda yaptığı önceki araştırmalar da sarılabilen ekran patentlerini içeriyordu .
Akıllı Telefonlar
Honor X serisinden bir cihaz canlı görüntülendi!
Honor X serisinin yeni üyesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Adı belli olmayan akıllı telefon, ilk kez renk seçenekleri ile canlı görüntülendi.
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Adı henüz belli olmayan yeni Honor cihazı canlı görüntülendi!
Huawei’nin alt firması olan Honor, piyasaya çıkardığı fiyat performans ürünleriyle uzun zamandır kullanıcıların tercih sebebi olmuştu. Çıkardığı alternatifler ile tercih edilen firma, yeni bir akıllı telefon daha çıkarma hazırlığında. X serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen akıllı telefon üreticisinin, yeni modeli canlı görüntüleri ile ortaya çıktı. Adı henüz bilinmeyen akıllı telefon, DNN-LX9 model numarasına sahip. GSMArena isimli teknoloji sitesinin elde ettiği görüntülere göre akıllı telefon, yeşil, gri ve siyah renkler ile kullanıcılarını karşılayacak.
Öte yandan arka panelin tasarım detaylarının da ortaya çıktığı akıllı telefon, dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 48 MP değerinde olması beklenirken, diğer kameralar ile alakalı detaylı bilgi henüz ortaya çıkmadı. Yine beklentilere göre orta seviye olması beklenen akıllı telefonun batarya kapasitesinin de 5000 mAh değerinde olacağı iddia ediliyor. Ayrıca görsellere göre cihazda USB-C girişinin yer alacağı da öğrenildi. Detaylı teknik özellikleri ve adı bilinmeyen akıllı telefon, söylentilere göre küresel pazara Rusya’dan başlayarak giriş yapacak. 230 ile 270 dolar arası fiyat beklentisi olan akıllı telefonun önümüzdeki günlerde yeni detaylar ile karşımıza çıkması bekleniyor.