Google kafanızdaki şarkıyı bulabilecek aracı tanıttı: Hum to Search
Google, bugün “Hum to Search” adlı yeni bir özelliğini tanıttı. Türkçe dahil 20 dili şimdiden destekleyen yeni araç, temelde kafanızdaki şarkıları bulabilmenizi kolaylaştırma iddiasını taşıyor.
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Cuma günü Google’ın resmi duyurusundan sonra kullanıma sunulan Hum to Search işlevinin çalışma mantığı şu şekilde işliyor: Kafanıza takılan bir şarkıyı mırıldanıyorsunuz veya ıslıkla melodisini çalmaya çalışıyorsunuz, ardından Google onu bulmaya çalışıyor. Uygulama bunu yaparken makine öğreniminden faydalanıyor.
Hum to Search özelliği işte böyle çalışıyor
Yeni özelliği hemen denemek isterseniz, Android veya iOS cihazınızda Google’ın mobil uygulamasının en son sürümünü açın veya Arama widget’ınızı bulun, ardından mikrofon simgesine dokunun ve “Bu şarkı nedir?” deyin. Alternatif olarak alttaki şarkı ara butonuna da basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda Google sizi dinlemeye başlayacak, bu esnada 10-15 saniye kafanızdaki şarkıyı mırıldanmanız gerekiyor, sözlerini bilmiyorsanız da ıslıkla melodisini çalmaya çalışın.
Google daha sonra, mırıldanmanızdan yola çıkarak o olabileceğini düşündüğü birkaç farklı şarkıyı karşınıza çıkaracak. Ayrıca çıkan sonuçların doğru olup olmadığını da o ekranda şarkıya dokunarak kontrol edebilirsiniz. Sagopa Kajmer – 366. Gün şarkısını mırıldanmaya çalıştığımda, Google’ın %47 eşleşmeyle onu bulabildiğini gördüm.
Peki Google bunu nasıl yapıyor?
Google bu özelliğin, makine öğrenimi modellerini kullanarak “sesi şarkının melodisini temsil eden sayı tabanlı bir sıraya dönüştürerek” çalıştığını ve ardından mevcut şarkılarla karşılaştırabildiğini söylüyor. Ayrıca teknoloji devi, bahsettiği bu modelleri şarkı söyleyen, ıslık çalan insanlar ve stüdyo kayıtları gibi çeşitli kaynaklar üzerinden eğittiğini de ilave etti. Sonuç olarak, kötü veya mükemmel bir ses tonunuzun olup olmaması fark etmeksizin, Hum to Search özelliği her halükarda kafanızdaki şarkıyı bulabiliyor.
Hum to Search özelliği bugünden itibaren iOS’te İngilizce, Android’de ise Türkçe dahil olmak üzere yirmiden fazla dilde kullanıma sunuldu.
Google Chat, 2021’den itibaren herkese açık ve ücretsiz olacak
Google, klasik Hangouts’un yerini alacağını duyurmasının ardından Chat hizmetini nihayet ne zaman kullanıma sunacağını söyledi. Bugün yapılan resmi duyuruya göre Google, 2021’in başlarından itibaren Chat’i ücretsiz ve herkese açık olarak yayınlayacak.
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Google, salgın döneminde ücretsiz hale getirdiği Meet ile elde ettiği başarıdan sonra, şimdi Google Chat hizmetine el atmaya başlıyor. Perşembe günü yaptığı duyuruda Google yetkilileri, Hangouts uygulamasının kullanımdan kaldırılacağını ve onun yerine Google Chat’in geleceğini söyledi. Ayrıca Google, Hangouts’tan Chat’e geçiş hakkında da bilgiler paylaştı.
2021’de Google Chat herkese ücretsiz olacak
Şu haliyle yalnızca Google Workspace müşterilerine özel olan Google Chat, önümüzdeki yıl hem Gmail’e entegre bir şekilde hem de bağımsız bir uygulama olarak bütün kullanıcıların hizmetine ücretsiz sunulacak. Google, Chat’te emojiyle tepki verme, önerilen yanıtlar ve gerçek zamanlı kimlik avı koruması gibi tüm yeni özelliklerin yanı sıra alışılageldik Hangouts’un tüm eski özelliklerinin de yer alacağını söylüyor.
Grup Ürün Müdürü Matthew Leske, perşembe günü şu açıklamayı yaptı:
“2021’in ilk yarısından itibaren, herkes Hangouts’tan Google Chat uygulamasına geçiş yapmaya başlayabilir. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için, Hangouts görüşmelerinizin yanı sıra kişiler ve kayıtlı geçmişinizin de otomatik olarak taşınmasına yardımcı olacağız. Geçiş sürecine başladığımızda hangi adımları atabileceğinize dair daha spesifik rehberleri paylaşacağız.”
Tüm bunların yanı sıra, Hangouts’u Google Fi veya Google Voice ile kullanıyorsanız, yeni uygulama artık bunlarla da çalışmayacak. Google, kullanıcıların sırasıyla Google Mesajlar ve Google Voice uygulamalarını kullanmalarını öneriyor.
Hangouts’un telefon aramaları özelliği kaldırılıyor
Chat hizmetinin yanı sıra Google 2021’den itibaren Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hayata geçecek yeni telekomünikasyon düzenlemelerinden dolayı Hangouts’tan telefon aramaları özelliğini kaldıracağını söyledi. Ekim ayında, bu değişiklikten etkilenen kullanıcılara kalan arama kredileri için nasıl geri ödeme alacaklarına dair rehberlik içeren bir bildirim gönderilecek. Önümüzdeki yılın başlarındaysa Hangouts’un telefon aramaları yapmayı mümkün kılan özelliği tamamen kullanımdan kaldırılacak.
Google Recorder uygulamasına Drive senkronizasyonu geliyor
Google’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü ses kayıt uygulaması Recorder, otomatik Google Drive senkronizasyonu özelliği almaya hazırlanıyor. Uygulamaya 2.0 sürümüyle eklenecek Google Drive’a otomatik yedekleme özelliği, ilk olarak Google Pixel 4a 5G ve Google Pixel 5’le sunulacak.
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Yeni tanıtılan Google Pixel 4a 5G ve Pixel 5, Google’ın geçen yıl Pixel 4’le piyasaya sürdüğü ses kayıt aracı olan Recorder’ın yenilenmiş bir sürümüne sahip olan ilk telefonlar olacak.
Google Recorder ile Google Drive senkronizasyonu böyle olacak
Google Recorder 2.0 aynı zamanda birbirinden kullanışlı ve eğlenceli özellikler de getiriyor:
- Kaydırma çubuğunun yanındaki konuşma metnindeki önemli anahtar kelimeleri vurgulayan Akıllı Kaydırma özelliği
- Konuşma metnini değiştirerek ses kaydınızı düzenleyebilmenizi sağlayan Ses Düzenleme özelliği
- Ses kayıtlarınızı kullanarak çeşitli video klipleri oluşturabilmenizi mümkün kılan Video Klip özelliği
Google Recorder ile kaydettiğiniz konuşma metni veya ses dosyalarınızı normalde Google Drive’a yedeklemek isterseniz, evvela dosyalarınızı yerel olarak dışa aktarmanız ve Drive’a manuel olarak yüklemeniz gerekiyordu. Yeni sürüm ile kullanıcıların kayıtlarını otomatik olarak Google Drive’a yedeklemesini sağlayacak Google Hesabı entegrasyonu sayesinde bu dert ortadan kalkacak.
Google Hesabı entegrasyonu hayata geçtiğinde, Google Recorder kayıtlarınızı otomatik olarak yedekleyebilecek ve isterseniz yedeklenen dosyalarınızı daha sonraki bir zamanda geri yükleyebileceksiniz. Elbette ki kayıtlar Google Drive hesabınızda tutulacağı için, doğal olarak Drive depolama alanınızdan da dosyanın boyutu kadar alan düşecek.
Google Fotoğraflar’a benzer şekilde, Google Recorder uygulamasında kayıtları yalnızca bir Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda yedekleyebilme seçeneği de olacak. Ayrıca cihazınızın yerel dosyalarındaki kayıtları kaybettiğinizde, bunları Google Drive yedeklemelerinden geri yüklemek de mümkün olacak.
Önceden Recorder’daki verilerinizi bir şekilde kaybettiyseniz bunları geri yüklemenin yolu yoktu. En azından kendiniz önceden yedek almadığınız müddetçe silinen dosyalar kalıcı olarak elinizden kaybolup gidiyordu. Google Drive senkronizasyonu bu sorunu da önemli ölçüde çözecek.
YouTube koronavirüs aşılarıyla ilgili yanıltıcı videoları kaldıracak
YouTube, çarşamba günü yaptığı açıklamada koronavirüs aşı çalışmaları hakkında yanlış bilgiler içeren videoları kaldıracağını söyledi. Ayrıca bu politikasını pandemi hakkındaki komplo teorileri için de uygulayacağını ilave etti.
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Google, YouTube’un COVID-19 Hakkında Yanlış Tıbbi Bilgilendirme Politikası’nı yepyeni kurallarla genişletiyor. Bundan böyle koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün ya da yerel sağlık uzmanlarının paylaştığı bilgilerle çelişen videolar, YouTube platformunda kendine yer edinemeyecek.
YouTube, koronavirüs ile alakalı komplo teorilerini kaldıracak
YouTube, COVID-19 aşısının insanları öldüreceği, kısırlığa neden olacağı veya aşı alanlara mikroçipler yerleştirileceği iddialarını içeren videoların önünü kesmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra Google, YouTube’da şu tarz videoların yayınlanmaması gerektiğini de önemle vurguluyor:
- COVID-19’un var olmadığı veya insanların bu hastalık nedeniyle ölmediği iddiaları
- Doktora danışmak veya hastaneye gitmek gibi tıbbi tedaviler yerine evde kullanılan yöntemlerle yapılan tedaviyi teşvik eden içerikler
- Tıbbi tedavi yerine dua etmeyi veya dini ritüeller gerçekleştirmeyi teşvik eden içerikler
- Kişileri tıbbi uzmanlara danışmaktan veya tıbbi yardım almaktan vazgeçirecek diğer içerikler
Google’ın koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yanıltıcı YouTube videolarını kaldırması sürpriz bir gelişme değil. Yeni tip koronavirüsün patlak vermesiyle beraber anlarca aşı haberleri ve komplo teorileri ortaya çıkmıştı ve hala da çıkmaya devam ediyor. Üstelik bunlar sadece YouTube’da değil, aynı zamanda sosyal medyanın tüm organlarında da kendine yer ediniyor.
YouTube’un yanı sıra Facebook da bu hafta yaptığı duyuruda koronavirüs aşısına karşıt reklamları platformdan yasaklayacağını söyledi.