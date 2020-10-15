Google kafanızdaki şarkıyı bulabilecek aracı tanıttı: Hum to Search

Google, bugün “Hum to Search” adlı yeni bir özelliğini tanıttı. Türkçe dahil 20 dili şimdiden destekleyen yeni araç, temelde kafanızdaki şarkıları bulabilmenizi kolaylaştırma iddiasını taşıyor.

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Cuma günü Google’ın resmi duyurusundan sonra kullanıma sunulan Hum to Search işlevinin çalışma mantığı şu şekilde işliyor: Kafanıza takılan bir şarkıyı mırıldanıyorsunuz veya ıslıkla melodisini çalmaya çalışıyorsunuz, ardından Google onu bulmaya çalışıyor. Uygulama bunu yaparken makine öğreniminden faydalanıyor.

Hum to Search özelliği işte böyle çalışıyor

Yeni özelliği hemen denemek isterseniz, Android veya iOS cihazınızda Google’ın mobil uygulamasının en son sürümünü açın veya Arama widget’ınızı bulun, ardından mikrofon simgesine dokunun ve “Bu şarkı nedir?” deyin. Alternatif olarak alttaki şarkı ara butonuna da basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda Google sizi dinlemeye başlayacak, bu esnada 10-15 saniye kafanızdaki şarkıyı mırıldanmanız gerekiyor, sözlerini bilmiyorsanız da ıslıkla melodisini çalmaya çalışın.

Google daha sonra, mırıldanmanızdan yola çıkarak o olabileceğini düşündüğü birkaç farklı şarkıyı karşınıza çıkaracak. Ayrıca çıkan sonuçların doğru olup olmadığını da o ekranda şarkıya dokunarak kontrol edebilirsiniz. Sagopa Kajmer – 366. Gün şarkısını mırıldanmaya çalıştığımda, Google’ın %47 eşleşmeyle onu bulabildiğini gördüm.

Peki Google bunu nasıl yapıyor?

Google bu özelliğin, makine öğrenimi modellerini kullanarak “sesi şarkının melodisini temsil eden sayı tabanlı bir sıraya dönüştürerek” çalıştığını ve ardından mevcut şarkılarla karşılaştırabildiğini söylüyor. Ayrıca teknoloji devi, bahsettiği bu modelleri şarkı söyleyen, ıslık çalan insanlar ve stüdyo kayıtları gibi çeşitli kaynaklar üzerinden eğittiğini de ilave etti. Sonuç olarak, kötü veya mükemmel bir ses tonunuzun olup olmaması fark etmeksizin, Hum to Search özelliği her halükarda kafanızdaki şarkıyı bulabiliyor.

Hum to Search özelliği bugünden itibaren iOS’te İngilizce, Android’de ise Türkçe dahil olmak üzere yirmiden fazla dilde kullanıma sunuldu.