Zenfone 5Z için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi ASUS, geçen yılın amiral gemisi Zenfone 5Z modeli için Android 10 güncellemesini yayınladı.

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Birçok akıllı telefon üreticisi Android’in en güncel halini cihazlarına iletmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi Asus’ta Android 10 güncellemelerini amiral gemisi cihazlarına paylaşmaya başladı. Kasım ayının başında Zenfone 6/6Z için başlattığı ZenUI 6 tabanlı Android 10 güncellemesinin ardından diğer cihazlar içinde çalışmaların devam ettiği görüldü. ROG Phone II için paylaşılan beta güncelleme paketlerinin ardından geçtiğimiz yılın amiral gemisi Zenfone 5Z için “stabil” Android 10 güncellemesi yayınlandı.

Android 10 sistem güncellemesinin tüm özelliklerini getiren bu pakette ZenUI arayüzünde birkaç düzenlemeye gidildiği görülüyor. ZenUI 6 (v100.04.44.98) sistem sürümü ile güncellenen cihazlarda safkan Android arayüzüne daha çok yaklaşıldığı gözlemleniyor. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte tam ekran deneyimini arttıran navigasyon hareketleri ve “karanlık mod” desteği de Zenfone 5Z için kullanıma sunuldu. Cihaza gelen yenilikler kısmında ise ekran kaydedici, tek el kullanım modu ve oyunlarda yardımcı olacak arabirim Asus Game Genie bulunmakta. Kullanıcılar cihazlarına gelen güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar sekmesinde bulunan Sistem Güncelleme kısmına tıklamaları yeterli olacaktır. Sistem güncelleme notları ;