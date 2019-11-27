Akıllı Telefonlar
Zenfone 5Z için Android 10 güncellemesi yayınlandı
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi ASUS, geçen yılın amiral gemisi Zenfone 5Z modeli için Android 10 güncellemesini yayınladı.
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Birçok akıllı telefon üreticisi Android’in en güncel halini cihazlarına iletmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi Asus’ta Android 10 güncellemelerini amiral gemisi cihazlarına paylaşmaya başladı. Kasım ayının başında Zenfone 6/6Z için başlattığı ZenUI 6 tabanlı Android 10 güncellemesinin ardından diğer cihazlar içinde çalışmaların devam ettiği görüldü. ROG Phone II için paylaşılan beta güncelleme paketlerinin ardından geçtiğimiz yılın amiral gemisi Zenfone 5Z için “stabil” Android 10 güncellemesi yayınlandı.
Android 10 sistem güncellemesinin tüm özelliklerini getiren bu pakette ZenUI arayüzünde birkaç düzenlemeye gidildiği görülüyor. ZenUI 6 (v100.04.44.98) sistem sürümü ile güncellenen cihazlarda safkan Android arayüzüne daha çok yaklaşıldığı gözlemleniyor. Ayrıca bu güncelleme ile birlikte tam ekran deneyimini arttıran navigasyon hareketleri ve “karanlık mod” desteği de Zenfone 5Z için kullanıma sunuldu. Cihaza gelen yenilikler kısmında ise ekran kaydedici, tek el kullanım modu ve oyunlarda yardımcı olacak arabirim Asus Game Genie bulunmakta. Kullanıcılar cihazlarına gelen güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar sekmesinde bulunan Sistem Güncelleme kısmına tıklamaları yeterli olacaktır. Sistem güncelleme notları ;
- Zenfone 5Z Android 10’a yükseltilmiş sistem
- Google Play sistem güncellemesi kaldırıldı
- Kaldırılanlar ; Sayfa İşaretleyicisi, ZeniMoki, Selfie Master, Güzellik Canlı, Çocuk Modu, Kolay Mod, hava durumu animasyon ayarı, AI şarjı, WebStorage, Go2 Pay, Safeguard’da Konum Bildir ve Dosya Yöneticisi’nde Yandex bulut seçeneği
- “Arena of Valor, PUBG, Vainglory, and Injustice 2” Twin uygulaması desteğini kaldırdı
- Lütfen Android 10’a yükseltmeden önce verilerinizi yedekleyin. Cihazınızın yazılım sürümünü resmi yazılım paketi ile Android 9’a düşürmek istiyorsanız, cihazınızdaki tüm verileri dahili depolama biriminden siler.
- Güncellenenler; APN ayarları
- Canada Public Mobile’ın APN ayarı ekleme
- ASUS APN Ayarını Değiştirme
- Temalar ve Mobil Yönetici Gelişmiş Ayarlara Taşıdı
- Bazı 3. kısım uygulamalar henüz Android 10 ile uyumlu değil.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 66W hızlı şarj destekli cihazını onayladı
Piyasada 65W hızlı şarj sistemi desteği ile birinciliği elinde tutan Oppo’ya rakip Xiaomi oldu. Firma, yeni çıkacak 5G telefonunun 66W ile geleceğini doğruladı.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, eylül ayında tanıttığı Mi 9 Pro 5G modelinde 40W hızlı şarj, 30W hızlı kablosuz şarj sistemi desteğini sunduğunu açıklamıştı. O günden beri Mi 9 Pro 5G modeli şirketin en hızlı şarj sistemini kullanan telefonu konumunda. Ancak Çinli firma tarafından gelen yeni sertfikalanmış cihaz ile birlikte bu durum değişiyor. 66W ( 11V/6A ) hızlı şarj desteği ile onaylanan yeni cihaz piyasada kullanıma sunulacak en hızlı şarj sistemi olma ünvanına sahip olacak. Oppo’nun 65w hızlı şarj sistemini 1W ile geride bırakan yeni telefon için bazı tahminler bulunmakta.
M2001J1E ve M2001J1C kod numaraları ile doğrulanan cihazların Redmi K30 serisine ait olduğu düşünülmüyor. Çünkü K30 serisinin 30W ile geleceği geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı. Belirlenen kod numaralarının Xiaomi Mi 10’a ait olabileceği tahmin ediliyor. 65 Watt hızlı şarj sistemine sahip Oppo Reno Ace modelinin %0’dan %100’e 28 dakikada şarj olduğu düşünüldüğünde benzer sonuçları Xiaomi’nin yeni cihazının da yakalaması söz konusu. 100W şarj sistemi üzerinde çalışmalarına devam eden Çinli firmanın 66W hızlı şarj teknolojisi ile akıllı telefon pazarında öne geçmek istiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung S9 ve S9+ için One UI 2.0 beta yayınlanmaya başladı
Android 10‘un piyasaya çıkmasından sonra birçok üretici firma yeni arayüzlerinin testlerini yapmaya başladı. Bu firmalardan en aktif olanı ise Samsung gibi görünüyor.
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Koreli teknoloji devi Samsung, bir nesil önceki telefonlarına da One UI 2.0 sürümünü getirecek. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Note 9 modeline One UI 2.0 beta testleri verilmeye başlanmıştı. Şimdi ise Galaxy S serisi cihazlara bu güncelleme testleri yayınlanmaya başladı. Şimdilik sadece Kore ve Hindistan’da yayınlanmaya başlayan güncelleme, S9 ve S9+ modellerini kapsıyor.
Bu güncellemenin yakın zamanda birçok ülkeye yayılması beklenirken şirket, Note 10 ve S10 için beta programını kapattı. Bu kapatmanın, son düzenlemeleri yapıp artık kararlı sürümü cihazlarla kavuşturacağı şeklinde yorumlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold DeX desteğine kavuştu
Samsung’un katlanabilir yapıdaki akıllı telefonu Galaxy Fold için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte cihaz Samsung DeX desteğini kazandı.
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Geçtiğimiz günlerde kutu açılışı videosunu paylaştığmız Galaxy Fold için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte katalanabilir yapıdaki telefona Samsung Dex desteği kazandırıldı. Daha önce sadece monitör aracılığı ile kullanılabilen ancak bilgisayar donanımlarını desteklemeyen cihaza Windows ve Mac desteği geldi. Güney Koreli teknoloji devinin Şubat 2018 tarihinde ilk kez kullanıcılara paylaştığı DeX, kullanıcılara cihazlarını bir bilgisayarmış gibi kullanmalarına olanak sağlıyor. USB kablosu aracılığı ile Windows veya Mac bilgisayarlara bağlanan telefonlarınızı yönetmek için bilgisayarınızın donanımlarını kullanabiliyorsunuz. Bu özellik ile birlikte Fold kullanıcıları bilgisayarlarına dosya paylaşımını daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar, ofis dökümanlarını büyük ekranda düzenleyebilecek, oyunları bilgisayarlarının fare ve klavyesi ile oynayabilecek.
Galaxy Fold için paylaşılan 879.08 MB boyutundaki güncelleme F900FXXU2ASKB kod numarası ile kullanıcılara paylaşıldı. İlk olarak Fransa için paylaşılan güncellemenin Kasım ayı güvenlik güncelleme paketini de içerdiği belirtildi. DeX modunu bilgisayarları aracılığıyla kullanmak isteyen kullanıcılar bu adreste bulunan uygulamayı uygun işletim sistemi için indirmeleri gerekmekte. Güncelleme kontrolü için ise Ayarlar-Sistem Güncellemesi seçenekleri takip edilmelidir. Önümüzdeki günlerde benzer güncellemenin Galaxy Fold 5G için de paylaşılması bekleniliyor.