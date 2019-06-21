Huawei nova 5 serisi tanıtıldı

Huawei, bugün Çinde gerçekleştirdiği etkinlik ile nova 5 serisini tanıttı. 3 modelden oluşan bu seri; nova 5 Pro, nova 5 ve nova 5i modelleri olmak üzere ayrılıyor.

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Huawei nova 5 Pro

Bu model, serinin en güçlü telefonu olarak öne çıkıyor. Bu modelde, 6.39 inç FHD+ OLED panel, ekran altı parmak izi tarayıcısına yer veriliyor. Bu ekranda damla çentik yer alıyor ve bu çentiğin içerisinde 32MP değerine sahip özçekim kamerası da mevcut.

Arka tarafta 4 tane kamera bizleri karşılıyor. Bu kameralar sırasıyla; 48MP ana kamerası, 16MP geniş açı , 2MP derinlik ve 2MP değerinde makro kamerası yer alıyor.

Bu modelde Huawei’nin en güçlü işlemci platformu olan Kirin 980’i görüyoruz. 40W Huawei SuperCharge teknolojisi ile gelen 4000 mAh bataryası, 8GB Ram ve 128/256GB olmak üzere iki ayrı depolamalı versiyonu bulunuyor.

Bu modelin sınırlı sürümü de satışa sunulacak. Bu model 8GB Ram ve 256GB depolamaya sahip versiyonu ve Huawei FreeLace Kulaklık da kutu içerisinde hediye olarak verilecek.

Huawei nova 5

Bu model, Kirin 810 platformunu kullanan ilk akıllı telefon. Bu işlemci hatırlayacağınız üzere 2.27GHz’de çalışan iki adet Cortex-A73 çekirdeğine ve 1.88GHz’de çalışan altı verimli Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Bu işlemcinin yanında Mali-G52 MP6 GPU’ya yer veriliyor.

Bu modelin üretimi ve piyasaya sürülme tarihinin temmuz ayı ortaları veya daha uzun bir sürede gerçekleşmesi planlanıyor.

Huawei nova 5 Pro ile diğer özellikleri aynı olan telefonun yalnızca 8GB Ram ve 128GB depolama seçeneği yer alıyor.

Huawei nova 5i

Bu model, serinin uygun fiyatlı telefonu olarak satışa çıkacak. 6.4 inç FHD+ LCD panel kullanan cihaz çentik tasarımı yerine delikli ekran tasarımını kullanıyor. Bu delikte yer alan özçekim kameraso ise 24MP değerine sahip. Ekran altında parmak izi okuyucusu bulunmayan modelin arka tarafında yerleştirilmiş olan fiziksel parmak izi sensörünü kullanabilirsiniz.

Cihazın arka tarafında dörtlü kamera devam ediyor. Bunlar sırasıyla; 24MP ana kamera, 8MP geniş açı, 2MP derinlik ve 2MP makro sensörü olarak ayrılıyor.

Bu modelde bu sene gördüğümüz orta seviye Huawei cihazlarında kullanılan işlemci olan Kirin 710 kullanılıyor. 18W hızlı şarjı destekleyen 4000 mAh bataryası, 6/8GB Ram ve 128GB olmak üzere iki versiyonu satışa çıkacak.

Bu üç modelde kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ve EMUI 9.1 sürümü ile birlikte çıkıyor.

Huawei bu yıl 200 miyon satış rakamını aşabilir mi?

Huawei, etkinlikte 2019 yılının ilk beş ayında toplam 100 milyon akıllı telefon sattığını açıkladı. Bu rakama en hızlı ulaşan firma olduğunun da altını çizdi. Firmanın 2018 yılında gerçekleştirdiği 200 milyon üzerinde satış rakamlarını aşabileceği hakkında akıllarda çokça soru işareti var. Firma yöneticileri beklendiği gibi gelecek planları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.