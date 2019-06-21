Huawei Kirin 810, geleceğin anahtarı olacak

Huawei, Çin’de yapacağı etkinlikte, Huawei Nova 5, Nova 5 Pro ve Nova 5i içeren akıllı telefon serisini tanıtacak. Çinli teknoloji devi, lansman öncesinde Huawei Kirin 810 yonga setinin bir teaser posterini paylaştı. Şirket bunu “geleceğin anahtarı” olarak görüyor.

Bununla birlikte, şirket 7nm işlemciye dayanarak yeni bir Kirin yonga seti çıkaracağını onaylamıştı. Bu lansman ile birlikte Huawei, 7nm yonga setine sahip akıllı telefon üreten ilk şirket olacak.

Huawei yonga setinin adını açıklamamasına rağmen, yaygın olarak Kirin 810 olarak adlandırıldığına inanılıyor, bu da onu HiSilicon Kirin 800 serisindeki ilk işlemci yapıyor. 7nm işlemcide üretileceği gerçeğinden başka, fazla bir şey bilinmiyor.

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Bununla birlikte, şirket genellikle yonga setleri için yapay zeka ( AI ) teknolojisine odaklanıyor ve Kirin 810 için de böyle devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Huawei, Kirin 970 SoC’da özel bir AI çekirdeği tanıtan ilk şirket.

Raporlara göre, Huawei Kirin 810, popüler Kirin 710 orta sınıf chipsetinin halefi olması bekleniyor. TSMC’nin 7nm işlemcisine dayanarak, yonga setinin sekiz çekirdekli CPU ve yükseltilmiş bir GPU ile gelmesi bekleniyor.

Şirketin gelecek 7nm yonga setiyle ilgili lansmanında neler sunacağını bilmek için, etkinliğin gerçekleşmesini beklememiz gerekecek. Bu yonga seti ve Nova 5 serisi akıllı telefonlarla birlikte Huawei, MediaPad M6 tabletini de piyasaya sürmesi bekleniyor.