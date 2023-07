HUAWEI’nin bildiğiniz gibi 3 ana serisi bulunuyor. P serisi P60 Pro ile yenilikler noktasında tepede yer alırken Mate serisi hem şık hem de katlanır dünyaya yenilikler getiren bir seri konumunda. Ama günümüz Türkiye’sinde ise en dikkat çeken seri elbette nova serisi oluyor.

HUAWEI nova serisi, orta ve orta üst segmentte amiral gemi şıklığı ve özelliklerini getiren bir seri olarak her zaman HUAWEI tarafında da özel bir seri olmuştur. Geçtiğimiz sene nova 10 olan seri şimdi de nova 11 ailesiyle karşımızda.

Listeye baktığımızda nova 11 Pro, nova 11 ve nova 11i şeklinde gelen yeni seride odağımız nova 11 Pro olacak. Ama nova 11 de oldukça yakın özellikler sunduğu için yazımızda bu farklılıklardan da bahsedeceğiz. Şimdi her zaman olduğu gibi tasarım ile başlayalım

https://youtu.be/DckR-jIrUkc

Vegan Deri ve Kunlun Glass!

Tasarımsal olarak nova 10 ailesine fazlasıyla benzeyen nova 11 modellerinde nova 11 Pro 164,24 mm uzunluk, 74,35 mm genişlik ve 7,88 mm kalınlığında geliyor. nova 11’e baktığımızda bu durum 161,29 x 74,96 x 6,88 mm boyutlarında. Yani nova 11 biraz daha kompakt bir yapıda geliyor.

nova 11 ailesinin iki modelinde de yeşil ve siyah renk seçenekleri var. Ama nova 11 Pro ilk olarak Mate 50 Pro’da gördüğümüz gibi vegan deri seçeneğiyle gelirken içinde nova logosu monogram bir işleme de yapılmış. Bu da hissiyat olarak tam manasıyla premium bir his sunuyor. nova 11’de ise cam yüzey mevcut.

Ekran noktasına geldiğimizde nova 11 Pro 6,78 inç boyutunda yanlara kavisli 120 Hz OLED ekran ile geliyor. Bu ekranda FHD+ çözünürlük sağlanmış. nova 11 ise düz bir ekranda 6,7 inç FHD + 120 Hz OLED ekran sunuyor.

HUAWEI nova 11 Pro burada bir yeniliğe daha giderek yine Mate 50 Pro’da ve P60 serisinde gördüğümüz Kunlun Glass koruma sağlıyor. İsviçre merkezli SGS’den beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikasını almayı başaran HUAWEI Kunlun Glass, nova 10 serisine göre 10 kata kadar daha sağlam bir ekran sunmayı başarıyor.

Her iki telefonda fabrikasyon bir ekran koruma jelatini de mevcut halde geliyor.

Güç: 778G

Güç tarafına geldiğimizde ise Qualcomm Snapdragon 778G 4G versiyonuyla geldiğini görmekteyiz. Birçok kişi buna şaşırmış olabilir. Çünkü nova 9 Pro, nova 10 Pro ve nova 11 Pro, yani 3 nesildir aynı işlemciyi kullanan bir telefon görmekteyiz.

Bu noktada HUAWEI’ye kızmak çok doğru olmayabilir, malum sebeplerden dolayı seçebilecekleri işlemciler de azdır diye tahmin ediyorum. Ama önceki Kirin 710’u bin telefonda kullanma durumunun benzeri 778G’de de olacak gibi.

Bu noktada 7 Gen 1, 7+ Gen 2, 870 ya da 860 kullanılsa çok daha isabetli bir sonuç olabilirdi. Ama Qualcomm ile yapılan anlaşma gereği 4G versiyon üretiminde seçim kısıtlaması olabilir.

Fakat ne olursa olsun saf işlemci gücü açısından nova 9 Pro ne ise nova 11 Pro da o durumda. Bu noktada insanlar önemli gelişmeler de olsa eski bir işlemciyi tercih etmek istemeyebilirler. Ama hem nova 11 hem de nova 11 Pro’da aynı işlemci yer alıyor.

Bellek ve depolama tarafında ise her iki telefonda da 8 GB bellek ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

Böyle Ön Kamera Mı Olur?!

Kamera tarafına geldiğimizde HUAWEI nova 11 Pro ve nova 11 net farkını ortaya koyuyor. Arkada 50 MP Ultra Vision Kamera ve 8 MP Ultra Geniş Makro Kamera sunan nova 11 Pro’da ön tarafa geldiğimizde işler değişiyor.

60 MP Ultra Geniş Otomatik Odaklı Kamera ile arka kamerada bile az gördüğümüz bir değeri öne taşıyan HUAWEI nova 11 Pro, yanında bir de 8 MP Portre Yakın Çekim Kamerası sunarken 2x optik ve 5x dijital yakınlaştırma sağlıyor. Evet, ön kamerada 5x zoom yaparak göz bebeğinize bile odaklama yapabileceksiniz. Önde ve arkada 4K video desteği de sunan cihaz, 0.7x–5x Zoom değeri sunarak istediğiniz gibi selfieler çekmenizi kolayca sağlıyor.

nova 11’de ise 50 MP + 8 MP arka ve 60 MP tek ön kamera seçeneği mevcut.

Cihazdaki XD Portre sistemi ile hem önde hem arkada gerçekten hoşunuza gidecek sonuçlar alacaksınız. Hatta çektiğinizde “Bu tam olmadı sanki” dediğiniz anda bir AI ile işlenen fotoğraf istediğinizden de iyi sonuçlar verebiliyor.

Hızlı çekim, düşük ışıkta performans gibi noktalarda da gerçekten tatmin edici sonuçlar alacağınız aşikar.

Hızlı Şarj İle Bekleme Derdi Yok

HUAWEI nova 11 Pro’nun önemli artılarından biri de 100 Watt değerindeki hızlı şarj sistemi. HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 olarak geçen bu sistemde ekran kapalı iken 20 dk içinde %0’dan %100’e şarj etmeniz mümkün. Ekran açıkken 15 dk’da da %50 dolum gerçekleştirebilirsiniz.

nova 11 kanadında ise bu değer 66 W HUAWEI SuperCharge Turbo olarak geliyor, 31 dk içinde %100 dolum gerçekleştirebiliyor.

EMUI ve GBOX sistemi

Tabii bir HUAWEI telefondan bahsettiğimiz için EMUI ve GBOX sisteminden de bahsetmek gerek. EMUI 13 ile gelen her iki telefonda sade, kolay kullanılan bir arayüz mevcut. İster ana ekran ister çekmeceli kullanım sağlayabileceğiniz ailede Google Servisleri noktasında ise GBOX kullanabilirsiniz.

GBOX, GSpace gibi Google servislerine kolayca erişim sağlayan ama hem daha hızlı hem de reklamsız bir çözüm sunan bir sistem. AppGallery üzerinden indireceğiniz GBOX uygulaması ile Google hesabınıza giriş yaparak içindeki Google Play Store üzerinden Play Store’daki tüm uygulamalara erişebilir, reklam, bekleme olmadan kullanabilirsiniz.

Ben kullandığım süre boyunca YouTube, YouTube Music, Gmail, Google, Google Haritalar, Google Drive, E-Tablolar, Dokümanlar, Google Haberler ve Slaytlar uygulamalarını rahatlıkla kullandım. Sadece Google Takvim’de senkronizasyon sorunu yaşadım. Ama geri kalan gerek Google uygulamaları gerekse Google servislerine ihtiyaç duyan uygulamaları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra HUAWEI ekosisteminde olan bir ürün olduğu içi Super Device ile rahatlıkla telefon ve laptop modelleri ile Çoklu Ekran İş Birliği ve Çoklu Dosya İş Birliği gibi noktalarda iletişim sağlayarak birbirleri ile konuşmasını sağlayabilirsiniz.

Super Hub ile farklı dosya ve yazılarınızı toplu olarak kopyalama yapabilir, bir mail ya da başka bir uygulamada kullanabilirsiniz. SuperMemo ise tam bir süper not uygulaması. Fotoğraf, video, yazı ya da el yazısı gibi her şeyi not edebileceğiniz bu sistemi kullandıkça çok seveceksiniz.

Genel Artı ve Eksiler

Gelelim bu telefonun genel değerlendirmesine. HUAWEI nova 11 Pro, Kunlun Glass koruması, Vegan deri seçeneği ve 60 MP gibi ön kamerasıyla gerçekten çok iyi bir telefon olmuş. Hem amiral gemi şıklığı hem kolay kullanımı ve hızlı şarj gibi artılarıyla bezenmiş bir telefon. Uygun fiyat aradığınızda ise nova 11 olanını da tercih edebilirsiniz.

Burada söyleyebileceğim tek eksi yan ise işlemcisi oluyor. Halen yeterli mi? Evet. Ama güncel mi? Maalesef hayır. Ama satın aldığınızda 778G size endişe vermeyecektir tabii ama şu yükselen telefon fiyatlarında rakiplerinde çok daha iyi işlemciler bulabileceğiniz bir ortamda 778G görmek biraz kafa karıştırabilir.

Genel olarak baktığımızda şık, kullanışlı ve keyifli de bir telefon ortaya çıkmış. Selfie çekmeyi sevenlerin bulabileceği belki de en iyi selfie telefonu da nova 11 Pro olabilir.

