MatePad Air FIRSATLARI HUAWEI Online Mağaza İNCELE

HUAWEI kanadında yeni ürün bombardımanı devam ediyor. Telefon tarafında HUAWEI P60 Pro ardından nova 11 serisini de piyasaya süren marka, tablet ve laptop kanadında da gelişmelere devam ediyor. Bu sefer MatePad için yeni bir sınıf ortaya koyan HUAWEI, MatePad Air ile Pro ve düz model arasına bir sınıf daha ekledi.

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Peki, MatePad Air hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Gelin detaylarına geçelim.

Geniş ve 144 Hz Ekran

Tasarımsal olarak baktığımızda 6,4 mm gibi oldukça ince bir yapıda olan MatePad Air, 508 gram ağırlığıyla beraber Air adının hakkını verecek bir tasarım ile geliyor. İnce sayılabilecek çerçeve detaylarıyla beraber dikkat çeken ürün, ekran tarafında ise 11,5 inç 2800 x 1840 piksel bir ekran sunuyor.

Bu ekranda 3:2 oran ile daha geniş bir görüntü vadeden tablette 144 Hz tazeleme hızı desteği var. Şimdi diyeceksiniz ki “Tablette 144 Hz ne işimize yarayacak? Zaten o kadar destekleyen oyun da yok.” Evet, haklısınız. 144 Hz daha mobil oyunculukta yeni bir değer. Ama iş tablet olunca yüksek tazeleme hızı bize başka bir noktada destek sunuyor.

Birçok üst seviye tablet gibi kalem ile de çalışan HUAWEI MatePad Air, HUAWEI Online Mağaza’dan satın aldığınızda HUAWEI M-Pencil (2. nesil) ile birlikte geliyor. Ve zaten çok hassas olan bu stylus kalem 144 Hz ile birleşince yapacağınız çizim ve kalem dokunuşlarının hiç olmadığı kadar hassas çalışmasına olanak tanıyor.

Yani ister sadece not alın, isterseniz çizim ve çalışma yapın, gerçek bir çizim tabletinden farksız bir deneyim vadedecek yapıda. 30 Hz ile 144 Hz arasında değişen ve LTPO benzeri bir değişkenlik gösteren ekran gerektiğinde daha düşük tazeleme hızında çalışarak bataryaya da katkı sağlıyor.

Güç içinde!

Farklı modellere göz attığımızda HUAWEI MatePad Pro’da Kirin 9000E, yeni MatePad 11.5 inç Snapdragon 7 Gen 1 kullanırken HUAWEI MatePad Air ise Snapdragon 888 ile geliyor.

Snapdragon 888 ilk bakışta eski bir işlemci gibi gelse de bir tablet için oldukça güçlü bir yapıda olduğunu unutmamak gerek. Ayrıca 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanına sahip olan MatePad Air, yaptığımız testlerde de AnTuTu’dan 708.363, 3D Mark Wild Life’tan 5.459, PCMark Work 3.0 Performans testinden 9.437 ve GeekBench 6 kanadında ise 1.185 tekli, 3.404 çoklu çekirdek performansı almayı başarıyor.

Bu durumda HUAWEI MatePad Air piyasadaki en güçlü tablet sıralamasında üstlerden kendine yer bulabileceği bir durum.

HarmonyOS ile farklı ve rahat kullanım

Bir tablet normalde içerik izleme, not alma, web gezintisi gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılayan bir yapıda cihazlar oluyorlar. Güçlü olanları ise PUBG başta olmak üzere birçok rekabetçi oyunda telefona nazaran geniş ekranda daha iyi bir oynayış imkanını bize sunuyor.

Ama söz konusu HUAWEI MatePad Air olunca piyasada sadece birkaç tablette görebileceğiniz özellikler ile benzenmesi önemli bir artısı.

HarmonyOS 3.1 ile gelen tablette, App Gallery üzerinden ihtiyacınız olan tüm uygulamaları rahatlıkla indirebilirsiniz. İster not alma ister oyun isterseniz Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Sahibinden gibi farklı kullanımlara yönelik uygulamalara erişim sağlayabilirsiniz.

Şimdi, hemen bazı arkadaşlar çıkıp “Ama Google servisleri yoook!” diye çıkışacaktır. İçiniz rahat olsun. GBOX sistemi ile daha önceki GSpace’ten çok daha rahat bir kullanım imkanınız var.

App Gallery üzerinden indireceğiniz GBOX uygulaması ile Google hesabınıza giriş yaparak içindeki Google Play Store üzerinden Play Store’daki tüm uygulamalara erişebilir, reklam, bekleme olmadan kullanabilirsiniz.

Ben kullandığım süre boyunca YouTube, YouTube Music, Gmail, Google, Google Haritalar, Google Drive, E-Tablolar, Dokümanlar, Google Haberler, ve Slaytlar uygulamalarını rahatlıkla kullandım. Sadece Google Takvim’de senkronizasyon sorunu yaşadım. Ama geri kalan gerek Google uygulamaları gerekse Google servislerine ihtiyaç duyan uygulamaları rahatlıkla oynayabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra HUAWEI ekosisteminde olan bir ürün olduğu içi Super Device ile rahatlıkla telefon ve laptop modelleri ile Çoklu Ekran İşbirliği ve Çoklu Dosya İşbirliği gibi noktalarda iletişim sağlayarak birbirleri ile konuşmasını sağlayabilirsiniz.

Super Hub ile farklı dosya ve yazılarınızı toplu olarak kopyalama yapabilir, bir mail ya da başka bir uygulamada kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulama çoklayıcı sayesinde Sahibinden gibi birçok uygulamayı geniş ekranda çok daha iyi kullanmanız mümkün. Bunun detaylarını videoda görebilirsiniz.

Geliştirilmiş HUAWEI Notes

Tabletlerdeki en önemli detay elbette Not uygulamaları olur. HUAWEI Notes ise çeşitli fırça efektleri ve vurgulayıcı özelliği ile geliyor. 15 kata yakınlaştırılabilir tuvali 144 Hz ekran sayesinde not ve çizim sırasında çok akıcı görünmesi önemli bir artısı. Ayrıca ekran görüntülemeyi destekleyen sistem daha sonra bakarken bunları sıralamanıza ve düzenlemenize yardımcı oluyor.

Akıllı Manyetik Klavye ile PC kullanımı

HUAWEI MatePad Air, satın aldığınızda şimdiye kadarki en kullanışlı HUAWEI manyetik klavye olan Akıllı Manyetik Klavye ile geliyor. Ayrılabilir yapısı ile tıpkı bir PC kullanımı imkanı veren klavye hem sağlam bir kılıf, hem de istediğiniz açıda durabilen bir stand olabiliyor.

Değiştirilebilir açısı ise çizim için daha eğimli, içerik izlerken daha dik kullanmak mümkün. Bu da ergonomik bir kullanımı bize vaad ediyor.

Kamera: Tablette Az Ama Öz

Bir tablette kamera pek önemli olmaz. Sonuçta çekimleri telefonumuz ile yapıyoruz. Ama HUAWEI MatePad Air özellikle ön kamerasıyla toplantı, MeeTime vb görüntülü görüşme uygulamaları başta olmak üzere sunduğu avantajlar ile birçok noktada size katkı sağlamayı başarıyor.

8 MP çözünürlüğünde ve 105 derece geniş açılı ön kamera, hareket ederken ve yürürken bile sizi odakta tutan bir özellik olan FollowCam özelliğine sahip. Bu özelliği biz daha önce HUAWEI MateBook modellerinde görmüştük. Ama MatePad ile gelmesi de diğer tabletlere nazaran önemli bir artıyı bizlere sunuyor.

Arkada ise 13 MP kamera ile 4K çekim desteği sağladığını da belirtelim.

Diğer Özellikler

HUAWEI MatePad Air 4 kamera ve 4 mikrofon sistemiyle geliyor. HUAWEI Histen ses desteğiyle gerçekten berrak ve yüksek ses sağlayan tablet, mikrofon kanadında ise temiz bir sesi gürültü engelleme ile karşıya iletiyor. Bunun örneğini ise videoda görebilirsiniz.

Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 ile gelen ve daha stabil bir bağlantı sunan MatePad Air, Bluetooth 5.2 ile daha iyi bir BT bağlantısı sunarken ses meraklılarına LDAC, L2HC ve HD Audio desteği sunuyor.

Ses kanadında önemli bir artı ise kulaklık paylaşma. Yani 2 farklı HUAWEI kulaklığı aynı içeriği izlerken kullanmanız mümkün. Bu da özellikle otobüs, gemi ya da uçak seyahatinde arkadaşınız veya eşiniz ize HUAWEI MatePad Air üzerinden Netflix, Prime Video veya Disney+ gibi platformlardaki içerikleri beraber izleyebilir, Spotify, YouTube Music, Deezer veya TIDAL gibi platformlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

Sonuç

Sonuç olarak HUAWEI MatePad Air, Daha akıcı, daha kullanışlı ve daha hafif bir tablet olarak herkese yönelik bir tablet olmayı başarıyor. İster yüksek tazeleme hızı ile oyun oynayın, ister çizimlerinizi daha keskin yapın, isterseniz HUAWEI ürünleriniz ile beraber çok daha kullanışlı bir deneyim sağlayın.

HUAWEI Online Mağaza üzerinde beyaz ve siyah renk seçenekleriyle satılan HUAWEI MatePad Air kutu içeriğinden çıkan Akıllı Manyetik Klavye’nin yanı sıra HUAWEI FreeBuds SE, HUAWEI Bluetooth Mouse (2. nesil) ve HUAWEI M-Pencil (2. nesil) hediyesiyle beraber 12.999 TL fiyatla satılıyor. Bu fiyata bu ekipmanlar ile beraber gerçekten iyi bir fiyat olduğunu belirtelim.

Ama HWP takipçilerine özel AMPAIR500HW indirim kodunu satın alım sırasında eklerseniz 500 TL indirim ile sahip olabileceğinizi de belirtelim. Ürünü buradaki adresten satın alabilir ve detaylarına göz atabilirsiniz.

İnceleme MatePad Air 8.6 Puan Sonuç olarak HUAWEI MatePad Air, Daha akıcı, daha kullanışlı ve daha hafif bir tablet olarak herkese yönelik bir tablet olmayı başarıyor. İster yüksek tazeleme hızı ile oyun oynayın, ister çizimlerinizi daha keskin yapın, isterseniz HUAWEI ürünleriniz ile beraber çok daha kullanışlı bir deneyim sağlayın. ARTILARI Akıcı Ekran

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