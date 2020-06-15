Huawei, Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi oldu

Amerika Birleşik Devletleri tarafından birçok ambargoya maruz kalan Huawei, bu ambargolara bağlı olarak zor zamanlar geçirse de; sürpriz bir şekilde büyük bir başarıya ulaştı. Counterpoint Research adlı şirkete göre Huawei, tarihinde ilk defa akıllı telefon sektöründe Samsung’u geride bırakarak; dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi.

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Huawei bu başarıyı nasıl yakaladı ve sonrasında şirketi neler bekliyor

Counterpoint Research yetkililerinden Neil Shah, Huawei’nin pazarda kısa bir süre için %19’luk bir pay yakalayarak; an itibariyle en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna geldiğini belirtti. Ayrıca Neil Shah’ın ifadelerine göre, Huawei’nin Güney Koreli rakibi Samsung, aynı dönem aralığında %17’lik payla 2. sıraya gerilemiş durumda. Bu başarıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargoya uğramasına tepki gösteren bir müşteri kitlesinin de payı olduğu düşünülüyor. Çoğunluğu Çin’li kullanıcılardan oluşan bu müşteri kitlesi, ambargolar karşısında Huawei ürünlerini satın almayı tercih ederek markaya katkıda bulunmuş durumda.

Çin’den başlayarak dünya geneline yayılan Covid-19 salgını sonrası, Hindistan, Güney Amerika ve Avrupa gibi büyük pazarlarda akıllı telefonlara olan talep azalmış durumda. Bu durumdan ciddi anlamda etkilenen Samsung, bu pazarlarda büyük bir düşüş yaşadı. Fakat salgın sonrası çok hızlı toparlanan Çin’de ise durum bir nebze farklı gelişti. Mart ayından itibaren ekonominin toparlanmaya başladığı Çin’de, buna bağlı olarak akıllı telefonlara olan talep de yeniden arttı. Kendi evi olan Çin’de büyük bir kullanıcı kitlesinin Huawei’yi tercih etmesi ile de Huawei, %19’luk pazar payı ile en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükselmiş oldu.

Huawei için asıl mesele ise, bu başarının sürekliliği olacak gibi gözüküyor. Virüs sonrası dönemde diğer ülkelerde de ekonomilerin toparlanmaya başlaması ile beraber; Samsung’un bu ülkelerde satışlarını yeniden arttırması bekleniyor. Google Mobil Servis’ler üzerinden de ambargoya uğrayan Huawei’nin ise bu pazarlarda ciddi satış rakamları yakalaması çok zor. Huawei, şimdilik bu başarının tadını çıkarıyor olsa da; ilerleyen dönemlerde çok farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz; çünkü şirket, hala çözüm getirilmesi gereken birçok probleme de sahip. Umarız ki Huawei ilerleyen dönemlerde başarılı adımlar atarak rekabette kalıcı olmaya devam edebilir. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!