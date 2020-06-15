Akıllı Telefonlar
Huawei, Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi oldu
Amerika Birleşik Devletleri tarafından birçok ambargoya maruz kalan Huawei, bu ambargolara bağlı olarak zor zamanlar geçirse de; sürpriz bir şekilde büyük bir başarıya ulaştı. Counterpoint Research adlı şirkete göre Huawei, tarihinde ilk defa akıllı telefon sektöründe Samsung’u geride bırakarak; dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükseldi.
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Huawei bu başarıyı nasıl yakaladı ve sonrasında şirketi neler bekliyor
Counterpoint Research yetkililerinden Neil Shah, Huawei’nin pazarda kısa bir süre için %19’luk bir pay yakalayarak; an itibariyle en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna geldiğini belirtti. Ayrıca Neil Shah’ın ifadelerine göre, Huawei’nin Güney Koreli rakibi Samsung, aynı dönem aralığında %17’lik payla 2. sıraya gerilemiş durumda. Bu başarıda Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından ambargoya uğramasına tepki gösteren bir müşteri kitlesinin de payı olduğu düşünülüyor. Çoğunluğu Çin’li kullanıcılardan oluşan bu müşteri kitlesi, ambargolar karşısında Huawei ürünlerini satın almayı tercih ederek markaya katkıda bulunmuş durumda.
Çin’den başlayarak dünya geneline yayılan Covid-19 salgını sonrası, Hindistan, Güney Amerika ve Avrupa gibi büyük pazarlarda akıllı telefonlara olan talep azalmış durumda. Bu durumdan ciddi anlamda etkilenen Samsung, bu pazarlarda büyük bir düşüş yaşadı. Fakat salgın sonrası çok hızlı toparlanan Çin’de ise durum bir nebze farklı gelişti. Mart ayından itibaren ekonominin toparlanmaya başladığı Çin’de, buna bağlı olarak akıllı telefonlara olan talep de yeniden arttı. Kendi evi olan Çin’de büyük bir kullanıcı kitlesinin Huawei’yi tercih etmesi ile de Huawei, %19’luk pazar payı ile en büyük akıllı telefon üreticisi konumuna yükselmiş oldu.
Huawei için asıl mesele ise, bu başarının sürekliliği olacak gibi gözüküyor. Virüs sonrası dönemde diğer ülkelerde de ekonomilerin toparlanmaya başlaması ile beraber; Samsung’un bu ülkelerde satışlarını yeniden arttırması bekleniyor. Google Mobil Servis’ler üzerinden de ambargoya uğrayan Huawei’nin ise bu pazarlarda ciddi satış rakamları yakalaması çok zor. Huawei, şimdilik bu başarının tadını çıkarıyor olsa da; ilerleyen dönemlerde çok farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz; çünkü şirket, hala çözüm getirilmesi gereken birçok probleme de sahip. Umarız ki Huawei ilerleyen dönemlerde başarılı adımlar atarak rekabette kalıcı olmaya devam edebilir. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20 Pro modeli, 19 Haziran’da tanıtılacak
Huawei Enjoy Z modeli, firmanın ürettiği en uygun fiyatlı 5G cihaz olarak, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılmış idi. Bu tanıtımın üstünden kısa bir zaman geçmiş olmasına rağmen, yakın zamanda çok daha fazla Huawei Enjoy 20 modeli göreceğiz. Dedikodulara göre ise, bir sonraki göreceğimiz Huawei Enjoy 20 modeli, Pro versiyon olacak idi ve firmanın da onayladığı üzere bu model, 19 Haziran’da tanıtılacak.
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Huawei Enjoy 20 Pro ile ilgili neler biliyoruz
Enjoy Z modeli ile çok fazla benzerlik gösteren Enjoy 20 Pro modeli, muhtemelen biraz daha iyi teknik donanıma ve daha fazla özelliğie sahip olacaktır. Fakat bu, Enjoy Z modeli ile aralarında ciddi derecede büyük farklar olacağı anlamına da gelmiyor.
Tanıtım videosundan gördüğümüz üzere, Enjoy 20 Pro, ön tarafta damla çentikli bir tasarıma sahip. 5G desteğine de sahip olan cihaz, 3’lü bir kamera modülü ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Birçok özelliği henüz duyurulmayan cihazın beklenen bazı özellikleri ise; IPS LCD ekran paneli ve bu panelde sağlanan 90 Hz ekran yenileme hızı. Dimensity 800 5G modülü, 4.000 mAh kapasiteli batarya ve 22.5 W şarj desteği. Kamera tarafında beklenen özellikler ise, 48 megapiksel + 8 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklü kameralardan oluşan üçlü bir kamera modülü. Ön tarafta bulunan özçekim kamerasının ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Tabiki bunların kesin olmadığını ve tahminlerden ibaret olduğunu belirtmeden geçmeyelim. Lansman sonrasında Huawei Enjoy 20 Pro ile ilgili detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, 65W hızlı şarj ile gelebilir!
OnePlus ilk kez 30W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteğini Nisan ayında yayınladığı OnePlus 8 serisi ile birlikte başlatmıştı. Şimdi ise bu değer OnePlus 8T ile birlikte 65W’a ulaşacak gibi görünüyor. Bir rapora göre Android 11 Betası‘nın içindeki bir uygulama sızdırılmış dizelere sahip. Bu dizelerde önemli ipuçları bulunuyor.
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OnePlus 8T hakkındaki bu bilgi nasıl ortaya çıktı?
Birkaç gün önce OnePlus, Android 11 Betası‘nı OnePlus 8 serisi için duyurdu. XDA Developers‘a göre bir kullanıcı Mühendislik Modu‘ndaki bazı anahtar kelimelere hızlıca ulaştı. “Super Wrap Charger” anahtar kelimesi, cihazlarda 65W hızlı şarj bulanabileceğine işaret etti. Geçtiğimiz günler TUV Rheinland sertifikası cihazda 65W hızlı şarj bulunabileceğini göstermişti. Henüz resmi bir bilgi bulunmasa da elimizde çok sayıda sızıntı mevcut.
OnePlus‘ın üst markası olan Oppo, uzun zamandır cihazlarına 65W hızlı şarj desteğini sunuyor. Şu anda 65W Super VOOC 2.0 ile birlikte 10V/6.5A desteğini amiral gemisi cihazlarında bulunduruyor. Bu, şu an için mobil cihazlarda kullanılan en hızlı şarj desteği. Bazı kullanıcılar yüksek hızda şarjın aşırı ısınma ve pilde bozulmaya yol açmasından korkuyor. Fakat Oppo, bu sorunu çift hücreli pil teknolojisi ile çözdü. OnePlus‘ta Oppo‘dan alacağı destek ile bu sorunu cihazlarında yaşatmayacaktır. Kısa süre içinde OnePlus 8T serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 serisine iki yeni cihaz daha ekleniyor!
Honor X10 bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Yeni gelen son bilgilere göre firma, seriye iki yeni cihaz daha ekleyecek!
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Honor X10 Max ve X10 Pro geliyor!
Honor firmasının geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü X10, yeni iki cihaz ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Çinli sosyal medya sitesinde ortaya çıkan sızıntı sayesinde, firmanın X10 serisi hakkında yaptığı plan da ortaya çıkmış oldu. Şöyle ki paylaşılan bir mağaza görselinde iki adet yeni X10 cihazı görülmekte. Bunlar sırasıyla, Honor X10 Max 5G ve X10 Pro 5G adını alıyor. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, bu iki yeni cihaz Honor X10 cihazına göre daha üst seviye olacakmış gibi duruyor.
X10 Max 5G, baz modelin daha büyük ekranlı versiyonu olarak düşünülürken, X10 Pro 5G akıllı telefonunun da özellik olarak daha üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Kirin 820 işlemcisi ile bizleri karşılayan baz model X10, fiyatı itibariyle de uygun fiyatlı 5G telefonlar arasında yerini almakta. Tam olarak çıkış tarihleri veya detaylı teknik özellikleri bilinmeyen bu iki cihazın tanıtılacağı gün konusunda da herhangi bir detay yer almamakta. Ancak tahminlere göre iki cihazın da önümüzdeki ay içerisinde en azından tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma, ilerleyen günler içerisinde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.