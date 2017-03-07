Huawei’nin yeni nesil P serisinin en son üyesi olan P9 Lite 2017 üstün kamera performansı ve geliştirilmiş selfie özelliği ile ön plana çıkıyor.

Huawei P9 Lite 2017, Türkiye’de satışa çıkıyor. Tasarım ve teknoloji yönünden üstün özelliklere sahip telefon bir çok göz alıcı işlevi bir arada tutuyor. 8 megapiksel ön kamerasının ise oldukça benzersiz bir selfie performansı var.

5.2 inç büyüklüğündenki Full HD ekrana sahip olan telefonda f/2.2 diyafram açıklığına sahipş 12 megapiksel arka kamera yer alıyor. Kirin 655 işlemcili 8 çekirdekli çip, 3 GB RAM ve 128 GB depolama alanı telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca depolama alanı microSD desteği sayesinde arttırılabiliyor.

Şirketin Orta Asya ve Kafkasya Başkan Yardımcısı Selçuk Mirza yaptığı açıklamada Türkiye pazarında büyümeye devam ettiklerini belirtti. Mirza bu hedefleri doğrultusunda toplam marka deneyiminin kendileri için büyük bir önem taşıdığını belirten Mirza ayrıca tüketicilere kusursuz bir telefon deneyimi sunmanın peşinde olduklarını açıkladı. Telefon Türkiye pazarında 1399 TL’den satışa çıktı.