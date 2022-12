10,4 inç tablet olan HUAWEI MatePad SE, tüketicilerin bir tabletten beklediği her şeyi sunarak kullanıcılara kolaylıkla izleme ve göz atma özgürlüğü veriyor. Özellikle MatePad SE, tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda yeni çevrimiçi öğrenme, e-kitap okuma ve haber tarama özellikleriyle birlikte geliyor.

HUAWEI MatePad SE, kanıtlanmış göz yorgunluğu giderme için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker-free sertifikalarını alan geniş, 10,4 inç boyutunda ve 2K çözünürlüklü HUAWEI FullView Ekran ile donatılmış. 225 PPI yoğunluğu ile net ve canlı bir görüntü sağlayan ekranın 4096 seviyeli parlaklık ayarı, ortam aydınlatma koşullarını hesaba katarak gerçek zamanlı olarak değişiyor. %83 ekran-gövde oranı, sürükleyici bir görüntüleme sağlarken, hafif 440 g ağırlığındaki gövde, dayanıklı kullanım sağlayan sağlam bir orta çerçeveye sahip. Tablet gövdesi, bir dizi sıkı ekstrüzyon testinden geçerek günlük yaşamda kazara düşmeler gibi ara sıra karşılaşılan aksiliklerin üstesinden gelmek için sağlamlaştırıldı. Yeni akıllı yetenekler, MatePad SE’yi ailenin her üyesine fayda sağlayan bir Süper Cihaz yapıyor.

HUAWEI MatePad SE, nefes kesici bir metalik parlaklık elde etmek için anodize kumlama işlemiyle uygulanan alüminyum alaşımdan üretilmiş. Tablet, geleceğe yönelik bir bakış açısıyla ve klasik simetrik estetiğe bir övgü olarak tasarlanmış. Böylece her an her yere mükemmel uyan bir cihaz haline getirilmiş. HUAWEI MatePad SE 10, sürükleyici bir dinleme deneyimi sağlamak için gövdesinde hem soldan hem de sağdan ses üreten iki hoparlöre sahip. Histen 8.0 kullanıcılara, frekans aralığını ve ses seviyesini hesaba katan ve kristal netliğinde ses geliştirmelerini destekleyen otomatik uyarlanabilir, bağlama dayalı ses efektleri ve ince ayar özellikleri sunuyor.

HUAWEI MatePad SE, film diyaloglarını, kısa videoları, çevrimiçi kursları ve görüntülü görüşmeleri katıksız bir keyif haline getirmek için sesleri geliştiriyor. Eşsiz bir merkez kanal insan sesi çıkarma algoritması, konuşma seslerinin öne çıkmasını sağlıyor. Daha da iyisi, HUAWEI MatePad SE, uygulama türlerini belirlemek ve hoparlör ses efektlerini otomatik olarak ayarlamak için alt katman algoritmasını kullanarak parmağınızı bile kıpırdatmaya gerek kalmadan sesi saf tutuyor.

HarmonyOS 3, cihazlar arası işlemleri her zamankinden daha kolay hale getirmek için cihazlarınızı ve bağlantılarınızı tek bir yerden yönetmenize ve hatta cihazları hesaplar arasında paylaşmanıza olanak tanıyor. Örneğin, HUAWEI MatePad SE, tablet sesini kulaklığa aktarmak için ilgili simgeleri sürükleyip bırakarak bir FreeBuds’a bağlanmanızı sağlıyor. HarmonyOS 3, en sevdiğiniz içerik ve özelliklere daha kolay erişim için aynı boyuttaki Servis Widget’larının istiflenmesini ve Servis Widget’larının kombinasyonlarını ve farklı boyutlardaki kısayolları destekleyerek tablette gezinmeyi sorunsuz hale getiriyor. Yeni Çoklu Pencere özelliği, dört adede kadar uygulamanın eşzamanlı görüntülenmesini destekleyerek tableti bir çoklu görev aracına dönüştürüyor. Yeni ve geliştirilmiş Uygulama Çoğaltıcı özelliği, tek bir uygulamada dört adede kadar görevi aynı anda açmanıza olanak tanıyor. Örneğin, iki yan yana sohbet penceresi ve iki ek kayan pencere ile sohbet etmek için WhatsApp’ı açtığınızda.

HUAWEI MatePad SE, 4.497 TL fiyatla Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Şu an geçerli kampanya dahilinde 999 TL değerindeki Swift sırt çantası ve 6 ay uzatılmış ek garanti süresi tabletle birlikte hediye ediliyor. Ayrıca sepette de ekstra 200 TL indirim sağlanıyor. Tabletle birlikte HUAWEI’nin en yeni tam kablosuz kulaklığı olan FreeBuds 5i alındığında, kulaklığa da ayrıca 200 TL indirim uygulanıyor. Ek olarak yorum bırakarak 999 TL değerinde Bluetooth Mouse kazanabilirsiniz.