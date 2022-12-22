Çinli teknoloji devi OnePlus, donanım yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bilmeyenler için, bu ayın başlarında OnePlus, popüler klavye üreticisi KeyChron ile ortaklık kurduğunu açıkladı. İki şirket piyasadaki amiral gemilerine zorluk çıkaracak bir klavye için beraber çalışıyorlar. Çinli şirketin diğer üreticilerle ortak olarak piyasaya sürdüğü OnePlus Featuring serisinin bir parçası olacak OnePlus Nord Keyboard, şimdiden büyük yankı uyardı. Yakın tarihli raporlar, klavyenin görüntülerini ve temel özelliklerini sızdırdı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler OnePlus Nord Keyboard Cihazının Sızdırılan Tasarımı Muhtemel Özellikleri

OnePlus Nord Keyboard Cihazının Sızdırılan Tasarımı Muhtemel Özellikleri

OnePlus ilk klavyesini yakında Hindistan ve Çin başta olmak üzere çeşitli pazarlarda piyasaya süreceğini doğruladı. Şirket geçtiğimiz günlerde klavyenin bazı özelliklerini ve tasarım unsurlarını tanıttı. Şimdi de klavyenin temel tasarımı internette sızdırıldı. Son söylentilere göre, “OnePlus Nord Keyboard” olarak markalanması beklenen klavye, hem dayanıklı hem de hafif olan alüminyum ve plastik gövdesiyle şık ve modern bir dış görünüşe sahip olacak.

Klavyenin sağ üst kısmında ses seviyesini ayarlamak ya da medya oynatımında gezinmek için kullanılabilecek bir döner kodlayıcı düğmesi yer alacak. Ayrıca sağ tarafta özel sayısal tuşlar bulunmayacak. OnePlus’ın yeni klavyesinin öne çıkan özelliklerinden biri de Windows ve Mac dahil olmak üzere birden fazla işletim sistemiyle uyumlu olması. Bu özellikle beraber, kullanıcılar uyumluluk sorunları hakkında endişelenmek zorunda kalmadan farklı cihazlar ve platformlar arasında kolayca geçiş yapabilecekler.

Klavye aynı zamanda Bluetooth 5.2’yi destekleyerek uyumlu cihazlarla istikrarlı ve güvenilir bir bağlantı sağlayacak. Buna ek olarak, cihaz hem USB Type-C hem de USB Type-A bağlantı noktalarına sahip olacak ve bu da çeşitli cihazlara ve çevre birimlerine bağlanmayı kolaylaştıracak. OnePlus Nord Klavye, kullanıcının tercihine bağlı olarak hem kablolu hem de kablosuz modlarda kullanılabilecek Özellik ile beraber kullanıcılar kablosuz bağlantının rahatlığı veya kablolu bağlantının daha yüksek veri aktarım hızları ve daha düşük gecikme süresi arasında seçim yapabilecek.

Resmi bir fiyat bilgisi yayınlanmamış olsa da OnePlus Nord Keyboard’un Asya pazarında 8.000 INR ile 10.000 INR (yaklaşık 108 ila 135 $) arasında fiyatlandırılması bekleniyor. Diğer pazarlarda fiyatlandırmanın ne olacağı hala merak konusu. Genel olarak, OnePlus Nord Keyboard, modern tasarım, çok yönlülük ve işlevselliği bir arada sunarak şirketin ürün yelpazesine umut verici bir katkı olacak gibi duruyor. Piyasadaki diğer klavyelerle nasıl kıyaslanacağını ve Şubat ayında resmi olarak piyasaya sürüldüğünde kullanıcılar tarafından ne kadar iyi karşılandığını merakla bekleyeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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