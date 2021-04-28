HUAWEI MateBook X Pro 2021! Mobil teknolojilerin PC’ye yansıması

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HUAWEI MateBook X Pro, serinin klasik görünümünün çizgisinden çıkmadan, içinde yepyeni bir donanım ile beraber karşılıyor kullanıcıları. 11. Nesil Intel Core işlemci ve yeni akıllı ısı yayma sisteminden, HUAWEI Share tarafından desteklenen tüm senaryo bağlantılarına kadar ultra ince ve hafif güç merkezi, özellikle profesyonel iş bitiriciler için yepyeni akıllı üretkenlik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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HUAWEI MateBook X Pro 2021, performanstan asla taviz vermyen MateBook Serisi’nin zarif görünümünü yeni seride korumayı başarmış. Minimalist, alüminyum metalik gövdeden eğimli yumuşak kıvrımlı kenarlara kadar, tasarımındaki her detay belli bir amaç doğrultusunda geliştirilmesi ile dikkat çekiyor.

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Akıllı telefonun dokunmatik kontrol sensöründen ilham alan HUAWEI, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımını daha tutarlı bir his ve kontrol deneyimi sunan çok geniş tıklanabilir alana sahip HUAWEI MateBook X Pro 2021’e de dahil ettiğini duyurdu. Ayrıca HUAWEI hem duyu hem de dokunma konusunda gerçekten entegre çok işlevli bir deneyim için HUAWEI Share alanını da dokunmatik yüzeye yerleştirmeyi başardı. Bu özellikler bir araya gelerek kullanıcıların dizüstü bilgisayarla yüksek üretkenlik elde etmelerine yardımcı olacak bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

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Renkler tarzını yansıtır!

Yeşil renk ilk olarak 2018’de HUAWEI tarafından akıllı telefonlar aracılığıyla tanıtıldı ve hemen hayranlarının favorisi konumuna geldi. O zamandan beri HUAWEI, yeşil rengi tablet ve PC serilerine de getirerek, HUAWEI cihazların ikonik bir rengi haline geldi. Yeşil renk için, sanatın başkenti Floransa’da yapıları süsleyen yeşil mermer süslemelerden esinlenildiğini duyurdular. Sanata övgü niteliğindeki yeşil renk, dizüstü bilgisayara rakipleri arasında benzersiz çarpıcı görünüm kazandırmayı başarmış. Güzelliği, teknoloji ve sanat arasındaki mükemmel birlikteliği yansıttığını belirtiyorlar.

HUAWEI, MateBook X Pro 2021 tasarlanırken mükemmel rengi bulmak için yeşilin farklı tonları ile 20’den fazla prototip üzerinde çalıştığını belirtiyorlar. Mevcut yeşil renk seçeneği, başarılı bir anodizasyon işleminin yanı sıra 100’den fazla test ve renk temperlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Yumuşak, doğal koyu yeşil tonuyla, HUAWEI MateBook X Pro’nun klasik hissini ve dokunuşunu devam ettiren eşsiz bir tasarım anlayışı ile kullanıcılara sunuluyor.

FullView Deneyimi!

HUAWEI MateBook X Pro 2021, oldukça ince çerçeve ve yüzde 91’lik çok yüksek ekran – gövde oranıyla dikkatleri üzerine çeken FullView ekrana sahip. Bu rakipsiz tasarım ile yalnızca dizüstü bilgisayar kullanıcılarına daha geniş bir görüntüleme alanı sağlamakla kalmıyor, kesintisiz ve sürükleyici bir deneyim imkanı da sunuyor.

HUAWEI MateBook X Pro’nun diğer bir ayırt edici özelliği, kullanıcıların HUAWEI MateBook Serisi’nden beklediği ultra ince profili ve hafifliği. Rakipsiz FullView Ekran sayesinde HUAWEI MateBook X Pro, 14,6 mm kalınlığa ve 1,33 kg ağırlığa, 12 inç gövdede 13,9 inç ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. MateBook X Pro, her zaman hareket halinde çalışan profesyoneller için tasarlanmış en iyi taşınabilir özelliğiyle de kullanıcıları oldukça mutlu ediyor.

Uzun vadede test!

MateBook ailesinin en yüksek yapı kalitesi ve dayanıklılık standardına ulaşmasını sağlamak için HUAWEI, Type-C portunun 10 bin, klavyenin 5 milyon, ekran menteşesinin 25 bin kez kullanımını test ederek dayanıklılık standartlarını paylaştı.

Marka bilinirliğini kullanan HUAWEI hem donanım tasarımı hem de yazılım deneyimi açısından dizüstü bilgisayar sektöründe pazarın öncüsü haline gelmeyi hedeflediğini belirtiyor. HUAWEI MateBook X Pro Serisi, piyasaya çıkışından bu yana hem sektör uzmanları hem de tüketiciler arasında kabul gören eksiksiz, oldukça kararlı çalışan dokunmatik ekran, gizli klavye kamerası ve çarpıcı 3:2 ekran dahil olmak üzere her zaman sektöre yenilikler sunmayı başardı. Yeni nesil HUAWEI MateBook X Pro, gelişmiş performansı, verimliliği, yeni akıllı ısı yayma sistemi, HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey tasarımı ve Çoklu Ekran İş Birliği özellikleriyle çalışan profesyoneller için Mobil Üretkenlik 3.0 çağında devrim yarattığını bildiriyor.

HUAWEI MateBook X Pro’nun gri renkli versiyonu 512 GB depolama alanı ile beraber gelirken, 17.999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Yeşil renkli versiyonu ise 1 TB depolama alanına sahip olarak geliyor ve 18.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Her iki versiyonla tüketicilere HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse, HUAWEI CD dizüstü bilgisayar çantası ve HUAWEI AX3 çift işlemcili Wi-Fi router hediye ediliyor.

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