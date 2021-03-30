Genel
Huawei MateBook D16 ! Çoklu görev özelliği
Huawei MateBook D16, performansıyla dikkat çeken AMD Ryzen 4000H serisi işlemci ile kullanıcıları karşılıyor. Ayrıca çoklu görev özelliğine sahip 16 inç ekran ve çoklu pencere destekli gelişmiş Huawei Share ile günlük performansınızı desteklemeyi vaad ediyor.
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Güç Detaylarda!
Huawei MateBook D 16’ya daha yakından bakalım. Bilgisayarını görevin ortasında teklemeye başladığı bir durum yaşadınız mı? Bunun nedeni RAM ve CPU önbellek kapasitesinin aşılması. Yeni MateBook ve AMD Ryzen 4000 H serisi işlemci bunun olmayacağının altını çiziyor. Bu güçlü işlemci, bir NVMe PCIe SSD ile birleştirildiğinde, kodlama programlarının, ekip çalışması iletişim araçlarının veya grafik uygulamaların çalışmasında dikkate değer bir hız artışı sağlamasıyla dikkat çekiyor.
Rahatsızlık duyacağınız bir diğer detay da tıklama ile gerçekleştirilen işlem arasındaki gecikme. Pek çok bileşen bu değeri etkiler. Ancak Huawei MateBook D16 bu anlamda mükemmele yakın bir deneyim vaad ediyor. Ayrıca ‘Dahili SSD ile, her tuş vuruşunuzun bastığınız anda kaydedildiğinden emin olabiliyorsunuz’ diye eklendi.
Çalışma Modları!
Standart çalışma modu seçeneğiyle kullanabileceğiniz Huawei MateBook D16, kullanıcıların günlük görevlerini bitirmesi için tasarlandı. Performans Modu ise yoğun ofis görevlerini ve yüksek yüklü profesyonel yazılımları çalıştırmak için uygun. Fn ve P tuşlarına aynı anda basarak, kullanıcı mevcut görevler için en uygun modu seçebiliyor.
Çoklu görev özelliği!
Huawei MateBook D16, yüzde 100 sRGB renk gamını ve maksimum 300nit parlaklığı destekleyen ve parlama önleyici korumaya sahip 16,1 inç, 1080p FHD IPS ekrana sahip. Bilgisayarın 16:9 en boy oranı, ekranı web seminerleri, video demoları veya çevrimiçi kurslar gibi içerikleri göstermek için iyi bir aday yapar. Dahası, yeni Huawei dizüstü bilgisayar, ekranın yaydığı zararlı mavi ışığı azaltmak, göz yorgunluğunu hafifletmeye ve görme yeteneğini korumaya yardımcı olmak için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz sertifikalarını almış bir ekranla karşılıyor kullanıcıları.
Çoklu Ekran İş Birliği!
Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların akıllı telefon ekranlarını bilgisayar ekranına yansıtmalarına olanak tanır. İki cihaz bağlandıktan sonra dosyaları sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz. Özellikle bilgisayardan mobil aramalar başlatabiliyor ve alabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarda mobil uygulamaları başlatabiliyor ve daha büyük ekranla birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebiliyorsunuz.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 Serisi saniyeler içerisinde binlerce satıldı!
OnePlus 9 Serisi satışa sunulduktan saniyeler sonra binlerce satış yaptı. İşte OnePlus 9 modellerinin sadece 10 saniye içerisinde yaptığı satış değerleri.
OnePlus 9 Serisi Çin’de yaptığı satış sayısı ile dikkat çekti. OnePlus‘ın yeni gözdesi OnePlus 9 Serisi, Çin‘de satışa sunulduktan sonra sadece çevrimiçi platformda binlerce sattı. Saniyeler içerisinde yapılan bu satışlar, OnePlus‘ın başarısını da kanıtladı.
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Geçtiğimiz hafta tanıtılan OnePlus 9 Serisi özellikleri ile ön yargıları kırmıştı. Sadece fiyat konusunda beklentiyi tam karşılamayan OnePlus, bu halde bile Çin’de adından söz ettirdi. OnePlus, yeni amiral gemisi modelleri OnePlus 9 ve 9 Pro’yu satışa sunduktan saniyeler sonra binlerce adet satmayı başardı.
İlk olarak Çin’de satışa sunulan OnePlus 9 Serisi Çin’de tam 10 saniye içerisinde 300 milyon CNY (~45.637.000 dolar) değerinde satış yaptı. Farklı internet sitelerinde yapılan bu satışların toplamı 45,6 milyon dolar.
Birkaç gün önce OnePlus 9 Serisi‘nin satışlarının OnePlus 8’den %324 daha yüksek olduğunu açıklayan Pete Lau, sözlerini bu satış rakamları ile destekledi diyebiliriz. Peki OnePlus 9 Serisi’ni bu kadar cazip kılan detaylar neler. Gelin OnePlus 9 modellerinin özelliklerine göz atalım.
OnePlus 9 Pro’nun özellikleri ve fiyatı!
Serinin güçlü modeli OnePlus 9 Pro gücünü 5G destekli Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi 8GB LPDDR5 RAM ile destekleyen cihaz, aynı zamanda 12GB Ram bellek seçeneği de sunuyor. Depolama tarafında UFS 3.1 ile gelen cihaz, 128GB ve 256GB gibi depolama seçeneklerine sahip.
OnePlus 9 Pro’nun ön tarafına baktığımızda bizleri 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde Fluid Display 2.0 karşılıyor. 240Hz dokunma örnekleme hızı sunan bu LTPO panel, 1440×3216 piksel çözünürlük ve 1300 nit parlaklık sunuyor. Normal ekranlara göre %50’ye kadar daha fazla güç tasarrufu sağlayan bu ekran, 10 bit renk derinliğine ve ortam ışığı sensörlerine de sahip.
Yine ön kısmında 16MP’lik Sony IMX471‘i taşıyan OnePlus 9 Pro, arka kısmında ana kamera olarak 1,12 µm piksel ve 48MP çözünürlük sunan Sony IMX789’u kullanıyor. Ek olarak 50MP‘lik Sony IMX766 ultra geniş açılı sensöre sahip olan 9 Pro, 8MP telefoto sensöre ve 2MP monokrom sensöre de sahip. Bununla birlikte cihaz çift yerel ISO, HDR (DOL-HDR) ve 2×2 yonga üstü lens (OCL) gibi birçok kamera teknolojisine sahip.
4500mAh‘lik bir batarya ile gelen OnePlus 9 Pro, 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Kendisini darbelere karşı Gorilla Glass ila koruyan cihaz suya ve toza karşı dayanıklılık(IP68) da sunuyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyatları ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9 Pro
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 970
|EUR 900
|INR 65,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 1,070
|EUR 1,000
|INR 70,000
OnePlus 9’un özellikleri ve fiyatı!
Serinin diğer modeli OnePlus 9, tıpkı 9 Pro’da olduğu gibi 5G destekli Snapdragon 888‘den gücünü alıyor. 8GB ve 12GB LPDDR5 Ram bellek seçeneği sunan cihaz UFS 3.1 depolama ile geliyor. 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunan cihaz ön tarafında 16MP’lik Sony logolu sensörü taşıyor.
Bu sensörü 6.5 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı üzerinde konumlandıran cihaz, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 1080p çözünürlükte görüntüler sunuyor. HDR10 sertifikalı bu ekran 1100 nit parlaklık sunabiliyor.
Arka tarafında ana kamera olarak 48MP‘lik Sony IMX489‘u kullanan cihaz, 4K 120fps, 8K 30 fps, 12-bit RAW görüntüler sunabiliyor. Aynı zamanda bu kamera çift yerel ISO ve DOL-HDR teknolojisine de sahip. Ana kameranın hemen yanında 50MP‘lik ultra geniş açılı sensörü de üzerinde taşıyan cihaz, yine 2MP’lik monokrom sensöre sahip. Son olarak Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörler her iki cihazda da ortak olarak yer alıyor. OnePlus 9 modelinin fiyat listesi ise şöyle şekilleniyor:
|OnePlus 9
|USA
|Europe
|India
|8GB Ram/128 GB depolama
|USD 730
|EUR 700
|INR 50,000
|12GB Ram/256 GB depolama
|USD 830
|EUR 800
|INR 55,000
OnePlus 9 Serisi fiyatları ile her ne kadar dikkat çekse de satışlarda başarıyı yakalamış gibi gözüküyor. Sizce OnePlus 9 modelleri bu başarısını ne kadar sürdürecek? Siz OnePlus 9 modellerinden birini satın almak ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Genel
Xiaomi Elektrikli Otomobil Üretimine Başlayacağını Açıkladı!
Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil sektörüne giriş yaptıklarını açıkladı. İşte Xiaomi’nin elektrikli otomobil sektöründeki amacı ve kararları.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil sektörüne girdiğini resmi olarak açıkladı. Çinli firma uzun yıllardır teknoloji dünyasında yer alıyor. Birçok köklü markadan daha kısa sürede başarı yakalayan Xiaomi, şimdi otomobil sektöründe rol almayı planlıyor.
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Günümüzde önemli bir yer kazanan elektrikli otomobiller, gelecekte oldukça yaygın olacak. Birçok otomobil firması bu projelere başlamışken, teknoloji tabanlı Xiaomi de bu kervana katıldı. Üstelik Xiaomi önümüzdeki 10 yıllık sürece şu anda 1.5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Ek olarak Xiaomi yine 10 yıllık süreçte toplamda 10 milyar dolar değerinde yatırım yapacağını açıkladı.
Peki Xiaomi tam olarak ne yapacak?
Başta da söylediğimiz gibi Xiaomi resmi olarak elektrikli otomobil kervanına katıldığını açıkladı. Ancak ne yapacağı merak konusu oldu. Xiaomi bu kapsamda tamamen kendisine ait bir yan kuruluş kuracağını açıkladı. Bu yeni kuruluşta Xiaomi‘nin CEO‘su Lei Jun da görev alacak.
Xiaomi’nin çalışmalarının diğer firmalar gibi batarya, otomobil donanımları ve otonom sürüş teknolojisi yönünde olması bekleniliyor. Yani Xiaomi tam olarak kendine ait bir araç üretecek mi şimdilik bilinmiyor. Ancak elektrikli otomobil üretiminde ciddi rol oynayak gibi görünüyor.
Apple ve Huawei de elektrikli otomobil üretimine giriyor!
Tabiki Xiaomi elektrikli otomobil sektörüne giren ilk teknoloji markası değil. Daha öncesinde Apple, Huawei, LG ve Samsung gibi firmaların isimlerini bu sektörle birlikte anmıştık. Hatırlarsanız kısa zaman önce Huawei’nin böyle bir projede yer aldığını paylaşmıştık. Apple’da Huawei gibi otonom sürüş teknolojisi, otomobil donanımları ve yazılım gibi konularda çalışmalar yapacaktı.
Samsung ve LG ise zaten bir süredir otomobiller için pil üretimi yapıyor. Ancak bu firmaların da tam olarak elektrikli otomobil üretimi yaptıklarını söyleyemeyiz. Tabiki önümüzdeki dönemlerde teknoloji firmalarının isimlerini otomobillerde göreceğiz. Belkide bindiğiniz bir elektrikli aracın ön ve arka görüş kameraları Xiaomi’ye ait olacak.
Bakalım Xiaomi diğer teknoloji firmalarından farklı olarak otomobil üretimi yapacak mı? Sizce gelecekte Xiaomi, Huawei gibi şirketler kendi otomobillerini üretecekler mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11i modeli tanıtıldı
Çinli teknoloji devi Xiaomi, düzenlemiş olduğu etkinlikte Mi 11i modelini lanse etti. Şirketin yeni nesil akıllı telefonu, teknik özellikleri ile ön plana çıkıyor.
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Xiaomi, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve Mi 11 Lite serilerinin yanı sıra, geçtiğimiz ay Çin’de piyasaya sürdüğü Redmi K40 Pro Plus’ın yeniden yapılandırılmış bir versiyonu gibi görünen Mi 11i ‘yi de tanıttı. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 11i, 6.67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz AMOLED ekran ile geliyor. Gücünü Qualcomm’un 5 nm fabrikasyon süreciyle üretmiş olduğu Snapdragon 888’den olan Mi 11i, 8 GB RAM veya 12 GB RAM’li sürümleri bulunuyor. Depolamada ise 128 GB veya 256 GB’lık modelleri yer alıyor. Ayrıca Telefon 33W hızlı şarj destekli 4.520 mAh’lik bir pil ile geliyor.
Cihazın arka bölümünde 108MP Samsung ISOCELL HM2 sensörü, 8MP ultra geniş açılı sensör ve 5MP telemakro sensör ile birleştirilen üçlü kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Ön tarafta tek bir 20 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Xiaomi Mi 11i modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç 2400 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED, HDR10+ destekli ve 120 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı, 5 Megapiksel telefoto
- Ön Kamera: 20 Megapiksel
- Batarya: 4520 mAh (33W hızlı şarj)
- İşletim Sitemi: Android 11 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı; 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB Tip-C
- Diğer: Yan tarafa entegre parmak izi sensörü, Corning Gorilla Glass 5 koruma
- Ses: USB Type-C ses, Yüksek Çözünürlüklü ses, Çift hoparlör, Dolby Atmos
- Boyutlar: 163,7x 76,4 x 7,8 mm
- Ağırlık: 196 g
- Renk Seçenekleri: Gümüş, siyah, beyaz
Son olarak Xiaomi Mi 11i modeli iki farklı varyant halinde satılıyor. Söz konusu cihazın; 8 GB/128 GB’lık modeli için yaklaşık 649 Euro ve 8GB/256GB’lık model için ise 699 Euro’luk bir fiyat belirlenmiş.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Quincii, 4 gün önce
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Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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