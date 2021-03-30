Huawei MateBook D16 ! Çoklu görev özelliği

Huawei MateBook D16, performansıyla dikkat çeken AMD Ryzen 4000H serisi işlemci ile kullanıcıları karşılıyor. Ayrıca çoklu görev özelliğine sahip 16 inç ekran ve çoklu pencere destekli gelişmiş Huawei Share ile günlük performansınızı desteklemeyi vaad ediyor.

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Güç Detaylarda!

Huawei MateBook D 16’ya daha yakından bakalım. Bilgisayarını görevin ortasında teklemeye başladığı bir durum yaşadınız mı? Bunun nedeni RAM ve CPU önbellek kapasitesinin aşılması. Yeni MateBook ve AMD Ryzen 4000 H serisi işlemci bunun olmayacağının altını çiziyor. Bu güçlü işlemci, bir NVMe PCIe SSD ile birleştirildiğinde, kodlama programlarının, ekip çalışması iletişim araçlarının veya grafik uygulamaların çalışmasında dikkate değer bir hız artışı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Rahatsızlık duyacağınız bir diğer detay da tıklama ile gerçekleştirilen işlem arasındaki gecikme. Pek çok bileşen bu değeri etkiler. Ancak Huawei MateBook D16 bu anlamda mükemmele yakın bir deneyim vaad ediyor. Ayrıca ‘Dahili SSD ile, her tuş vuruşunuzun bastığınız anda kaydedildiğinden emin olabiliyorsunuz’ diye eklendi.

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Çalışma Modları!

Standart çalışma modu seçeneğiyle kullanabileceğiniz Huawei MateBook D16, kullanıcıların günlük görevlerini bitirmesi için tasarlandı. Performans Modu ise yoğun ofis görevlerini ve yüksek yüklü profesyonel yazılımları çalıştırmak için uygun. Fn ve P tuşlarına aynı anda basarak, kullanıcı mevcut görevler için en uygun modu seçebiliyor.

Çoklu görev özelliği!

Huawei MateBook D16, yüzde 100 sRGB renk gamını ve maksimum 300nit parlaklığı destekleyen ve parlama önleyici korumaya sahip 16,1 inç, 1080p FHD IPS ekrana sahip. Bilgisayarın 16:9 en boy oranı, ekranı web seminerleri, video demoları veya çevrimiçi kurslar gibi içerikleri göstermek için iyi bir aday yapar. Dahası, yeni Huawei dizüstü bilgisayar, ekranın yaydığı zararlı mavi ışığı azaltmak, göz yorgunluğunu hafifletmeye ve görme yeteneğini korumaya yardımcı olmak için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz sertifikalarını almış bir ekranla karşılıyor kullanıcıları.

Çoklu Ekran İş Birliği!

Çoklu Ekran İş Birliği, kullanıcıların akıllı telefon ekranlarını bilgisayar ekranına yansıtmalarına olanak tanır. İki cihaz bağlandıktan sonra dosyaları sürükleyip bırakarak aktarabilirsiniz. Özellikle bilgisayardan mobil aramalar başlatabiliyor ve alabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarda mobil uygulamaları başlatabiliyor ve daha büyük ekranla birden fazla görevi aynı anda gerçekleştirebiliyorsunuz.

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