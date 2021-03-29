Huawei, 27 Nisan’da P50 serisini tanıtacak!

Huawei, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan yonga seti ambargosu sebebiyle akıllı telefon ve tablet pazarında büyük sıkıntılar yaşıyor. Şirket, elinde bulunan çipleri orta segment telefonlar yerine amiral gemisi telefonlara yönlendiriyor. Firmanın hedefi, büyük satış rakamlarına ulaşmak yerine geliştirdiği teknolojiler ile akıllı telefon pazarında aktif olduğunu göstermek. Mart ayında gelmesini beklediğimiz P50 serisi, yasaklar sebebiyle nisan ayına ertelenmişti. Şimdi ise firma, kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ve Huawei P50 serisini tanıtmak için hazırlıklarını tamamladı.

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Huawei, yeni amiral gemisi serisini ne zaman tanıtacak?

“FoxSister” takma adıyla bilinen bir Huawei personeli, Huawei’nin önümüzdeki ay iki etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlikler, 22 Nisan – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Şirketin gerçekleştireceği ilk etkinlik büyük ihtimalle HarmonyOS 2.0 ile alakalı olacak. Bununla birlikte paylaşımı yapan kişi bu konuda net bir bilgi vermiyor. Huawei’nin 24-26 Nisan tarihleri arasında Huawei Geliştirici Konferansı düzenleme planı bulunmakta. Bu nedenle, bu konferansta HarmonyOS’un resmi çıkışını yapması mümkün.

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24 Nisan’da tanıtılması beklenen HarmonyOS’un ardından 27 Nisan’da P50 serisi kullanıcılarla buluşacak. Bununla birlikte bazı tahminlere göre P50 serisi şimdilik sadece Çin’e özel olacak. Önümüzdeki mayıs ayında ise cihazların global olarak satışa çıkması muhtemel gözüküyor. P50 serisi, Kirin 9000 yonga setinin farklı varyasyonları ile piyasaya çıkacak.