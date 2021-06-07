Genel
HUAWEI MateBook D15 i3 Satışa Sunuldu!
HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan ultra hafif HUAWEI MateBook D15 i3 ’ü Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu.
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HUAWEI, yenilenen Matebook D15’i kullanıcılar ile buluşturmaya hazır olduğunu duyurdu ve Matebook D15 i3’ü satışa sundu. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunmayı hedefleyen MateBook D15 i3, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, iddialı performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcılarla buluşmaya hazır. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılayacağını belli ediyor.
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Daha kolay ve akıllı bağlantı için!
HUAWEI MateBook D15, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncellediğini duyurdu. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kurabilen arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlayacak. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlayabilecek.
MateBook D15 i3 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile birlikte 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da kasasında barındırıyor.
HUAWEI FullView ile gerçekçi ekran deneyimi sunuyor!
HUAWEI, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtmayı başardı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunmayı ihmal etmiyor.
Güç dengeli performans özellikleri
Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunmayı başaran Intel Core i3-10110U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook D15 i3, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D15 i3, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.Bu sayede depolama konusunda ki endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz.
Üstün Pil Detayları!
HUAWEI MateBook D15 i3, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip kasasıyla birlikte geliyor. 42 WH güçlü konumda olan piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün olan özelliklerden. HUAWEI MateBook D15, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilme özelliğinin yanı sıra 65W USB-C şarj cihazı da sunuyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip özelliğiyle dikkat çekiyor.
Sağlık ve güvenlik bir arada sunuluyor!
HUAWEI MateBook D15’in güç düğmesi diğer tüm HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda bulundurduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla parmağını sensöre okutup açıp güvenli bir şekilde oturum açabilirler.
HUAWEI’nin neredeyse birçok cihazında gördüğümüz klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.
HUAWEI MateBook D15’in sınırsız dünyasında daha uzun süre zaman geçirilmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.
Intel Core i3-10110U işlemcili HUAWEI MateBook D15 i3, 5.499TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.
Ayrıca MateBook D15 i3 satın alan kullanıcılar ayrıca 499 TL değerindeki HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile 399 TL değerindeki HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse’un da sahibi oluyor.
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Genel
realme C21 İncelemesi | realme’den ilk yerli üretim akıllı telefon!
realme’nin ülkemizde ürettiği ilk yerli telefon olan realme C21’in incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Giriş segmentinde bulunan realme C21 bizlere neler sunuyor?
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Tasarım
Boyutlarına baktığımızda 165.2 x 76.4 x 8.9 mm ebatlarına sahip olan Realme C21 aynı zamanda 190gram ağrılığına sahip. Dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını’na sahip olan giriş segmenti telefonu ünvanını elinde bulunduruyor. Arka tarafındaki tırtıklı yapının görüntüsü de oldukça şık. Ön tarafta damla çentik ekran ekranla birlikte alt tarafta micro USB şarj girişi, mikrofon ve 3.5mm’lik kulaklık girişi yer alıyor. Sağ tarafa yerleştirilen ses tuşları ve güç tuşunun yerleşimi de ergonomik yapıda dizayn edilmiş.
Ekran
6.5 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduran realme C21 IPS LCD bir ekran teknolojisi kullanıyor. Çözünürlük kısmında ise HD+ olarak geliyor. 270 PPI değer sunan telefonda 400 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Renkleri olduğu gibi gösterirken görüş açısı olarakta iyi bir deneyim sunuyor.
Performans
Performans kısmında ise işlemci tarafında MediaTek Helio G35 kullanılmış ve grafik tarafında da PowerVR GE8320 grafik birimi eşlik ediyor. 3GB RAM ve 32GB hafızaya sahip olan realme C21 MicroSD kart desteğine de sahip. Bu sayede herhangi bir SD kartınızı takıp kullanabiliyorsunuz.
Kamera
realme C21, sol arka tarafa yerleştirilmiş üçlü kamera dizilimiyle geliyor. 13 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera bulunduruyor. Bu kamera ile 1x,2x,4x yakınlaştırma yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamerası. üçüncü kamerasında ise 2 MP çözünürlüğünde, f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik kamerası bulunuyor. Kameralar ile çektiğiniz görüntüler giriş segment telefona göre yerinde ve güzel kareler çıkarıyor. Ek olarakta 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.
Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. HDR desteğine de sahip olan bu kamera ile portre çekimler yapabilmekte mümkün. 1080p 30fps video desteğinin de olduğunu söyleyelim.
Batarya
realme C21’in en güçlü taraflarında birisi de içerisinde bulunan 5000mAh büyüklüğündeki pili. Yaklaşık 2 günlük bir kullanım süresi sunan pili iki günün sonunda micro USB şarj girişiyle 10W’lık bir şarj aletiyle doldurabiliyorsunuz.
Ses
realme C21’de kullanılan hoparlör arka tarafta sol alt tarafa yerleştirilmiş. Ek olarak telefonun alt tarafına yerleştirilmiş 3.5mm kulaklık girişi ile de herhangi bir 3.5mm’lik kulaklık ile müzik dinleyebilir, film ve dizilerinizi rahat bir şekilde izleyebilirsiniz.
Ağ Bağlantıları
Bağlantı tarafında Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 4 teknolojilerine sahip olan realme C21, günlük kullanımda size herhangi bir problem çıkarmıyor. Bluetooth cihazlar ve bluetooth kulaklık bağlantısını sorunsuz gerçekleştiriyor.
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HUAWEI, amiral gemisi monitörü MateView’u tanıttı
Huawei, ilk amiral gemisi monitörü MateView’u tanıttı. Çok çeşitli akıllı özellikleri destekleyen, Mate” lakabını taşıyan minimalist Gerçek Renkli Monitör HUAWEI MateView, yeni nesil akıllı monitörler için kategoriyi yeniden tanımlıyor.
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Gerçek hayattaki renkleri aslına uygun olarak yeniden üreten 4K+ Ultra HD monitör
HUAWEI MateView, ekranda en küçük ayrıntıların bile aslına uygun olarak yeniden üretildiği bir görüntüleme deneyimi sunan 3840 × 2560 çözünürlüğü destekleyen 28,2 inç 3:2 panele sahip profesyonel düzeyde bir monitör. Fabrikada profesyonel olarak kalibre edilen her monitör sRGB modunda ΔE <1 ve DCI-P3 modunda ΔE <2 renk doğruluğu derecesine ulaşıyor. VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip HUAWEI MateView ile kullanıcılar, görüntüdeki daha koyu alanlarda gizlenen ayrıntıları fark etmekte sorun yaşamayacaklar. DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini ve sRGB renk gamının yüzde 100’ünü destekleyen HUAWEI MateView ile ekrandaki renk genişliğide iyi seviyede.
HUAWEI MateBook ailesindeki birçok dizüstü bilgisayar ekranı gibi HUWAEI MateView da TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker Free sertifikaları ile zararlı ışık emisyonlarını etkili bir şekilde filtreleme ve ekran titremelerinin neden olduğu olası göz yorgunluğunu azaltma yeteneğine sahip.
Maksimum esneklik sunan kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri
Huawei’nin telekomünikasyon yetkinliğinden yararlanan HUAWEI MateView, yalnızca kablo bağlantılarını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların cep telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve tabletlerini monitöre kablosuz olarak bağlamalarına da olanak tanıyor. HUAWEI MateView yalnızca akıllı telefon OneHop yansıtmasını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların Masaüstü Modunu kablosuz olarak başlatmasını da destekliyor. Bu mod ile kullanıcılar, akıllı telefonlarının bilgi işlem gücünden tam olarak yararlanabiliyor ve büyük ekranda nihai üretkenlik deneyiminin keyfini çıkarabiliyorlar. Monitörün arkasında ise iki USB-C bağlantı noktası, iki USB-A bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir Mini DisplayPort ve bir 3,5 mm ses jakı var.
HUAWEI MateView’a bağlı fareler ve klavyeler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gibi bağlı cihazlar için giriş ve gezinme çevre birimleri olarak kullanılabilir ve kullanıcıların tüm çevre birimlerini yeniden takmak zorunda kalmadan birden fazla cihaz arasında esnek bir şekilde geçiş yapmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların tek yapmaları gereken ise bir USB-C bağlantı noktası üzerinden HUAWEI MateView’a yeni cihaz takmak.
Her ayrıntıyı vurgulayan minimalist estetik
Ressam Wassily Kandinsky’nin kompozisyonlarından ve Fütürizm kavramından ilham alan HUAWEI MateView, geleneksel monitörlerdeki hacimli arka plakaları terk ediyor ve bunun yerine geometrik bir tasarıma sahip ve ince ayrıntılarla minimalist bir görünüm için yenilikçi bir manyetik arka panel sunuyor. HUAWEI MateView, kullanıcılara sürükleyici bir izleme deneyimi sunmak için yüzde 94 ekran-gövde oranına sahip.
Ek olarak, HUAWEI MateView, yüksekliği ayarlanabilir entegre montaj aparatı ile birlikte geliyor. Monitörün ana kartı, tasarım gereği panelden ayrılarak, kullanıcıların tek parmakla yükseklik ve eğimlerini tercihlerine göre ayarlamalarına olanak tanıyor. Bu hassas mühendislik, herhangi bir masa alanını sorunsuz ve güzel bir şekilde tamamlayabilen bir monitörle sonuçlanıyor.
HUAWEI Smart Bar, yeni bir UI kontrol deneyimi sunuyor
Sezgisel olmayan bir ekran ayarları menüsü (OSD) ile gelen geleneksel monitörlerin aksine, HUAWEI MateView, kullanıcıların giriş kaynağı ve ses seviyesi gibi çeşitli ekran ayarlarını kolayca yapabilmeleri için kullanıcı dostu bir dokunmatik arayüz sunan akıllıca gizlenmiş HUAWEI Smart Bar’a sahip. Standın içine yerleştirilmiş iki adet yüksek güçlü önden çıkışlı hoparlör, yansımadan kaynaklanan kalite kaybını en aza indiren ses kalitesi sunuyor.
Yerleşik gürültü azaltma algoritmalarını ve dört metre uzaktan ses alımını destekleyen iki mikrofon da standa entegre edilmiş. HUAWEI MateView ile kullanıcılar ister ev ister ofiste görüntülü görüşme veya telefon konuşması yapıyor olsunlar, konuşmalarının her zaman duyulduğundan emin olabiliyorlar.
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Phillips Android TV’lere Apple TV uygulaması geliyor.
TP Vision, Apple’ın video uygulaması Apple TV’nin de Philips Andriod TV’lerde kullanılabileceğini açıkladı. Apple TV+ dahil pek çok içeriğin yer aldığı uygulamaya; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya Pasifik ve Güney Amerika’daki Philips Android TV kullanıcıları; Smart TV anasayfasından erişim sağlayabilecekler.
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Kullanıcılar, ödüllü diziler, filmler ve belgeseller sunan Apple TV+ video abonelik hizmetinin de yer aldığı Apple TV’de; “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “For All Mankind” ve “Servant” gibi dizilerin yanı sıra “Greyhound”, “Palmer” ve “Wolfwalkers” gibi Apple’s Originals yapımlarını da izleyebilecekler.
Kullanıcılar, Apple TV uygulaması üzerinden STARZPLAY, Acorn TV ve Noggin gibi Apple TV kanallarına erişebilir; tüm içerikleri çevrimiçi, çevrimdışı, reklamsız ve on demand olarak izleyebilirler. Ayrıca Apple TV kullanıcıları, Aile Paylaşımı aracılığıyla kişisel hesaplarını kullanarak Apple TV aboneliklerini altı aile üyesine kadar paylaşabilecekler. Kişisel seçimlere göre derlenmiş önerileri görebilir ve Apple’dan satın aldıkları içeriklere kütüphanelerinden erişebilirler.
TP Vision Avrupa CMO’su Martijn Smelt Apple TV’nin de Philips Android TV’lerde yer alması hakkında yaptığı açıklamada: “En iyi TV yayın hizmetlerinden biri olan Apple TV+ platformunu ödüllü görüntü işleme teknolojimiz sayesinde Android platformumuza ekleyebildiğimiz için çok memnunum. Ambilight sistemimiz de izleyicilere en yüksek görüntü ve ses kalitesinde Apple TV+ içeriklerini sunacak.” dedi.
Apple TV uygulaması, 2021 model Philips Android TV’lerin Smart TV ekranlarında önceden yüklenmiş olarak yerini alacak. Daha eski model Philips Android TV’ye sahip kullanıcılar(Android TV 8 ve üst sürümlerde çalışır), Apple TV uygulamasını Google Play™ uygulama mağazasından alabilirlecekler. Apple TV uygulamasına, kullanıcılar ayrıca Philips Collection uygulamasından da erişilebilirler.
Çerçeve arkasından ekrandaki görüntüyle uyumlu bir ışık halesi oluşturarak, sinematik deneyimi artıran Philips Ambilight özelliğinin yer aldığı Philips Android TV serisinin tamamı; Dolby Vision™ ve Dolby Atmos™ uyumluluklarını içeriyor. Bu sayede kullanıcılar izleme keyfini katlayacak.
TP Vision Hakkında;
TP Vision Europe B.V. (‘TP Vision’) Amsterdam merkezli, tamamı TPV Technology Limited (‘TPV’) Şirketi altında olan dünyanın önde gelen monitor ve TV üreticilerinden biridir.
Görsel-işitsel dijital eğlence dünyasında önemli bir tüketici elektronik ürünleri şirketi olan TP Vision, Philips markalı televizyonların (Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Güney Amerika, Hindistan ve Asya-Pasifik bölgesinde seçili ülkeler) ve ses ürünlerinin Koninklijke Philips N.V. markası adı altında (dünya genelinde) geliştirilmesine, üretilmesine ve pazarlanmasına odaklanıyor.
TP Vision; tasarım uzmanlığını ve yenilikçi Philips TV mirasını, TPV teknolojisinin operasyonel kusursuzluğu, esnekliği ve hızıyla birleştirerek gerçekleştiriyor.
Apple Tv Hakkında;
Yeni Apple TV 4K, TV’de en sevdiklerinizi favori Apple aygıtlarınız ve servislerinizle bir araya getiriyor. Ve oturma odanızı baştan aşağı dönüştürecek olağanüstü güçlü bir deneyim sunuyor.(kaynak)
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