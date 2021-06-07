HUAWEI MateBook D15 i3 Satışa Sunuldu!

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu, FullView ekranı, Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ve yenilenen donanımı ile öne çıkan ultra hafif HUAWEI MateBook D15 i3 ’ü Türkiye’de satışa sunduğunu duyurdu.

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HUAWEI, yenilenen Matebook D15’i kullanıcılar ile buluşturmaya hazır olduğunu duyurdu ve Matebook D15 i3’ü satışa sundu. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir diz üstü bilgisayar deneyimi sunmayı hedefleyen MateBook D15 i3, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, iddialı performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcılarla buluşmaya hazır. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılayacağını belli ediyor.

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Daha kolay ve akıllı bağlantı için!

HUAWEI MateBook D15, yenilenen HUAWEI Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncellediğini duyurdu. Bu yeni özelliklerle, HUAWEI MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kurabilen arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlayacak. Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlayabilecek.

MateBook D15 i3 ayrıca 2 adet USB 2.0 tip A, 1 adet USB 3.0 tip A ve 1 adet USB-C bağlantı noktası ile birlikte 1 adet HDMI ve ses giriş-çıkış jakını da kasasında barındırıyor.

HUAWEI FullView ile gerçekçi ekran deneyimi sunuyor!

HUAWEI, FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıtmayı başardı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip. Parlama önleyici 16:9 IPS paneliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizüstü bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunmayı ihmal etmiyor.

Güç dengeli performans özellikleri

Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunmayı başaran Intel Core i3-10110U işlemciden gücünü alan HUAWEI MateBook D15 i3, HUAWEI Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip HUAWEI MateBook D15 i3, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.Bu sayede depolama konusunda ki endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz.

Üstün Pil Detayları!

HUAWEI MateBook D15 i3, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip kasasıyla birlikte geliyor. 42 WH güçlü konumda olan piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün olan özelliklerden. HUAWEI MateBook D15, bilgisayarı 30 dakikada yüzde 53 oranında şarj edebilme özelliğinin yanı sıra 65W USB-C şarj cihazı da sunuyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip özelliğiyle dikkat çekiyor.

Sağlık ve güvenlik bir arada sunuluyor!

HUAWEI MateBook D15’in güç düğmesi diğer tüm HUAWEI dizüstü bilgisayarlarda bulundurduğu gibi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahip. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla parmağını sensöre okutup açıp güvenli bir şekilde oturum açabilirler.

HUAWEI’nin neredeyse birçok cihazında gördüğümüz klavyede gizlenmiş gömme kamera ile kullanıcı İstediğinde bir kez basarak kamerayı ortaya çıkarabilir. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar kamerayı kapatmak yeterli. Kötü niyetli bir kişi bilgisayara sızsa bile fiziksel olarak gizlenmiş kameradan hiçbir görüntü alamaz.

HUAWEI MateBook D15’in sınırsız dünyasında daha uzun süre zaman geçirilmesini sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı ekran, kullanıcıların izleme keyfini ve uzun vadeli görsel sağlığını korumak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltıyor.

Intel Core i3-10110U işlemcili HUAWEI MateBook D15 i3, 5.499TL tavsiye edilen kullanıcı fiyatı ve vade farksız dört taksit imkanıyla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuldu.

Ayrıca MateBook D15 i3 satın alan kullanıcılar ayrıca 499 TL değerindeki HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ile 399 TL değerindeki HUAWEI AF30 Bluetooth Mouse’un da sahibi oluyor.

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