Huawei tarafından tanıtılan Huawei Mate X3 altıncı katlanabilir telefonu konumunda ve dünya çapında büyük övgü kazanmayı kısa sürede başardı. Sadece mükemmel bir form faktörüne sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda akıllı telefon pazarındaki en iyi kameralardan bazılarıyla donatılmıştır. Mate X3, daha da iyi hale gelmek üzere, çünkü son haberlere göre cihaz için yeni bir güncelleme yayınlanıyor.

Şirketin Terminal BG CTO’su Bruce Lee, Weibo üzerinde yakında piyasaya sürülecek olan 3.1.0.161 (C00E160R4P4log) sürümü adlı yeni bir sistem güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme, cihazın işlevselliğine çeşitli iyileştirmeler getirerek özellikle kararlılık sorunlarına ve ekran kapalı görüntüleme seçeneklerine odaklanıyor. Bu makale, ekran yanması endişelerini ele alarak ve en son ürün yazılımı tarafından sunulan yeni ekran özelliklerini vurgulayarak belirli güncellemeleri gözden geçiriyor.

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Sistem güncellemesi, kullanıcılar tarafından bildirilen belirli kararlılık sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Huawei, mühendislerinin bu endişeleri çözmek için özenle çalıştığını ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladığının da altı çiziliyor.

Bu güncellemedeki dikkate değer eklemelerden biri, ekran kapalı görüntüleme seçeneklerinin genişletilmesi oluyor. Daha önce, kullanıcıların ekran kapalıyken görüntüleme ayarları için sınırlı seçenekleri vardı. Ancak yeni güncelleme, kullanıcılara tüm gün ekran ve zamanlama göstergesi olmak üzere iki ek seçenek sunuyor. Bu seçeneklere, kullanıcıların cihazlarının ekran kapalıyken nasıl görüneceğini tercihlerine göre özelleştirmelerine izin veren “Görüntüleme Modu” ayar menüsünden erişilebiliyor.

Huawei, ekran kapalı görüntüleme özelliklerinin yanma sorunlarına neden olmamasını sağlamak için önlemler aldı. Şirketin müşteri hizmetleri ekibi, ekran kapalı görüntüleme süresinin ve arka plan görüntüsünün yanmayı önlemek için optimize edildiğini açıkladı. Statik görüntülerin ekranda sabit kalmaması için arka plan görüntüsü her dakika düzenli olarak aşağı ve yukarı hareket edecek. Ayrıca, arka plan resmi parmak izi simgesine yaklaştığında üst üste binmemesi için dönüşümlü olarak görüntülenecek.