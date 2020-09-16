Huawei Mate X2 için flaş “erteleme” iddiası!

Huawei’nin ABD teknolojileri kullanan şirketler ile ticaret kısıtlaması dün itibarıyla resmen başladı. Kısıtlamanın etkisini önümüzdeki aylarda göstermesi beklenirken, markanın yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir!

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Huawei Mate X2, stok sorunundan dolayı ertelenebilir!

Ekran üzerine pazar araştırmaları yapan DisplaySearch’ün kurucusu Ross Young, katlanabilir telefonun kullanıcılarla en erken 2021 yılı içerisinde buluşabileceğini iddia etti. Bu iddianın gerekçesi de şirket için uygulanan yeni kısıtlamalara dayanıyor. Huawei’nin yeni dönemde ekran, işlemci ve bellek gibi kritik parçalara olan erişimi büyük ölçüde engellenmiş durumda. Haliyle şirket bir formül bulana kadar elindeki stokları verimli kullanmayı planlayabilir.

Huawei Mate X2 için bir diğer engel ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere markanın işlemci tedarik süreci durduğu için henüz tanıtılmayan Kirin 9000 yonga setinin tamamını Mate 40 serisi için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle amiral gemisi donanımlara sahip olan Mate X2 modeli için yeterli işlemci stoku bulunmuyor. Ekran tarafında ise herhangi bir sorun olmadığı raporlanıyor, çünkü esnek OLED panel üretimi gerçekleştiren BOE firması kısıtlama dışında tutuluyor.

Pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kalan Huawei’nin akıllı telefon yolculuğuna nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor. Qualcomm, MediaTek ve Samsung’un da aralarında bulunduğu pek çok firmanın Huawei ile çalışabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu biliniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, şimdiye kadar bu başvurulardan hiçbirine onay vermedi. Sorunun giderek derinleşmesi durumunda ise markanın Çin pazarına odaklanacağı iddia ediliyor.