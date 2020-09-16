Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2 için flaş “erteleme” iddiası!
Huawei’nin ABD teknolojileri kullanan şirketler ile ticaret kısıtlaması dün itibarıyla resmen başladı. Kısıtlamanın etkisini önümüzdeki aylarda göstermesi beklenirken, markanın yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X2 de bu durumdan olumsuz yönde etkilenebilir!
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Huawei Mate X2, stok sorunundan dolayı ertelenebilir!
Ekran üzerine pazar araştırmaları yapan DisplaySearch’ün kurucusu Ross Young, katlanabilir telefonun kullanıcılarla en erken 2021 yılı içerisinde buluşabileceğini iddia etti. Bu iddianın gerekçesi de şirket için uygulanan yeni kısıtlamalara dayanıyor. Huawei’nin yeni dönemde ekran, işlemci ve bellek gibi kritik parçalara olan erişimi büyük ölçüde engellenmiş durumda. Haliyle şirket bir formül bulana kadar elindeki stokları verimli kullanmayı planlayabilir.
Huawei Mate X2 için bir diğer engel ise işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Bilindiği üzere markanın işlemci tedarik süreci durduğu için henüz tanıtılmayan Kirin 9000 yonga setinin tamamını Mate 40 serisi için kullanacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle amiral gemisi donanımlara sahip olan Mate X2 modeli için yeterli işlemci stoku bulunmuyor. Ekran tarafında ise herhangi bir sorun olmadığı raporlanıyor, çünkü esnek OLED panel üretimi gerçekleştiren BOE firması kısıtlama dışında tutuluyor.
Pek çok iş ortağıyla ilişkisini kesmek zorunda kalan Huawei’nin akıllı telefon yolculuğuna nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor. Qualcomm, MediaTek ve Samsung’un da aralarında bulunduğu pek çok firmanın Huawei ile çalışabilmek için lisans başvurusunda bulunduğu biliniyor. Ancak ABD Ticaret Bakanlığı, şimdiye kadar bu başvurulardan hiçbirine onay vermedi. Sorunun giderek derinleşmesi durumunda ise markanın Çin pazarına odaklanacağı iddia ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro yakında tanıtılacak!
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro muhtemelen yakın zaman içerisinde online bir etkinlik ile kullanıcılara resmi olarak tanıtılacak. Eskiden ortaya çıkan raporlar Mate 40 serisinin Ekim ayının başında çıkacağını gösteriyordu. Huawei Consumer Business Group CEO‘su Richard Yu ise Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisinin yakında geleceğini söyledi. Ayrıca Mate 40 Pro‘nun Bluetooth ve EEC tarafından sertifika aldığını da unutmamak gerek.
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Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliniyor?
Huawei‘nin yeni Mate 40 serisini ne zaman çıkaracağı henüz net olarak bilinmiyor. Sadece yakın bir tarihte olacağını biliyoruz. Eğer ekim ayında bu seri tanıtılırsa Çin dışında satışa çıkmasının Kasım ayını bulabileceği söyleniyor. Mate 40‘ın 6,5 inçlik bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Mate 40 Pro‘nun ise 6,8 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olacağı söylentiler arasında. Yazılım tarafında ise cihazların Android 11 tabanlı EMUI 11 ile çıkış yapması bekleniyor. Telefonlarda Kirin 9000 yonga setinin olacağı konuşuluyordu fakat bu yonga seti henüz kullanıcılara tanıtılmadı.
Huawei‘nin yaşadığı ABD baskısı, kullanıcıları iki tarafa bölmüş durumda. Bir kesim şirketin akıllı telefon piyasasında günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Diğer kesim ise firmanın tüm sorunları aşacağını ve bu savaştan güçlenerek çıkacağını düşünüyor. Huawei, her yasaklamada daha da kendine dönen bir şirket haline geldi. Şirket artık kendi teknolojileri ve ürünleri üzerine daha fazla odaklanıyor. Bu noktada Mate 40 serisi firmanın gidişatını gösteren önemli bir etken olacaktır.
Akıllı Telefonlar
iOS 14 çıkış tarihi ve Türkiye çıkış saati belli oldu!
Apple’ın merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesi, iOS 14 çıkış tarihi belli oldu. Apple, 15 Eylül akşamı yaptığı etkinlikle birlikte yeni işletim sisteminin çıkış tarihini açıkladı. Önemli yeniliklerle birlikte gelen iOS 14 çıkış tarihi, önemli detayları ve güncelleme alacak olan telefon modellerini haberimizde derledik.
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iOS 14 Türkiye’de ne zaman çıkacak?
Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14, 16 Eylül günü Apple kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Yeni işletim sistemi, tüm dünyada aynı anda iPhone kullanıcıların kullanımına sunulacak iOS 14’ün TSİ 20.00’da açıklanan iPhone modellerine gelmesi bekleniyor.
Güncelleme alacak iPhone modelleri
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone XS Max
- Apple iPhone XS
- Apple iPhone XR
- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8
- Apple iPhone 8 Plus
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple Phone 6s
- Apple iPhone 6s Plus
- Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone SE
- Apple iPod Touch (7. nesil)
iOS 14 ile gelen dikkat çeken özellikler
Yeni işletim sisteminde dikkat çekici yenilikler göze çarpıyor. Bu yeniliklerin başında ana ekrandaki widgetlar, uygulama çekmecesi, resim içinde resim, yeni siri arayüzü ve yeni çağrı arayüzü geliyor. Geri kalan dikkat çekici özellikler ise şu şekilde:
- iMessage’da gönderilen iletileri geri çekme, iletileri okunmamış işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sık konuşulan kişileri başa tutturma
- Telefonun arkasına dokunulduğunda etkinleşen atanabilir kısayollar
- Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
- Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden deneme
- Üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak atayabilme
- İşitme kısıtlı kullanıcılar için yeni erişebilirlik özellikleri, ses tanıma özelliği
- Yeni gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri
Akıllı Telefonlar
Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!
Google Haritalar, Microsoft’un çift ekranlı Android telefonu Surface Duo için özel olarak optimize edildi. Böylelikle çift ekranlı bu telefonun ortasındaki menteşe, Haritalar uygulaması için artık sorun teşkil etmiyor.
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Ağustos ayının başlarında Microsoft, Surface Duo’yu resmi olarak tanıttı. Microsoft’un çift ekranlı bu cihazı, katlanabilir ekran yerine menteşe kullanıyor ve bu durum, uygulamaların telefonda düzgün çalışması için ekstra bir optimizasyon gerektiriyor.
Microsoft’un Outlook uygulamasını çift ekranlı cihazlara uygun şekilde güncellemesinden sonra, şimdi de benzer bir hamle Google’dan geldi. Google Haritalar’ın 10.50.3 sürümü, Surface Duo’nun çift ekranıyla çalışma deneyimini tepeden tırnağa yeniliyor.
Google Haritalar, Surface Duo için güncellendi
Bu bağlamda Google Haritalar, artık Surface Duo’nun ortasındaki menteşenin varlığını biliyor. Harita bilgilerini de kullanıcıya bu menteşeden izole edilmiş bir şekilde gösteriyor. Örnekteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Haritalar, yol tarifi almak isteyen bir Surface Duo kullanıcısına gerekli bilgileri ekranın sol ve sağ tarafına eşit şekilde dağıtarak gösteriyor.
Daha da önemlisi, kullanıcı o an nerede olduğunu öğrenmek için Google Haritalar uygulamasındaki ‘konumumu bul’ düğmesine dokunduğunda, menteşenin olduğu kısım hesaba katılmaksızın konum bilgileri kullanıcının tertemiz görebileceği bir şekilde uygulamaya eşit dağıtılıyor. Yukarıdaki örnekte konum bilgilerinin sağ tarafta yer aldığını görüyoruz.
Microsoft Surface Duo teknik özellikleri
◾ Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855
◾ Depolama: 6 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili hafıza
◾ UFS sürümü: UFS 3.0
◾ Batarya: 3,577 mAh
◾ Uygulama desteği: Google Haritalar, Microsoft uygulamaları (daha fazla gelecek)
◾ Hızlı şarj: Var (18 W)
◾ Ekran: 5.6 inç 1800 × 1530, 4:3, AMOLED (tek haliyle); 8.1 inç 2700 × 1800, 3:2, AMOLED (iki ekran açık haliyle)
◾ Kalınlık: 9 mm
◾ Kamera: 11 MP / EIS ve 4K@60 FPS video kayıt desteği
◾ İşletim sistemi: Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak)
Microsoft’un çift ekran konsepti, Android ekosistemi için henüz yeni bir başlangıç. Bu nedenle geliştiriciler uygulamalarını, menteşenin varlığından haberdar olacak şekilde güncellemeye yeni yeni başlıyor. Henüz Google Haritalar gibi sınırlı sayıda uygulamanın Surface Duo desteği kazandığını görüyoruz; ancak çift ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber daha fazla uygulamanın kendisini revize ettiğine şahit olacağız.