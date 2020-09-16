Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro yakında tanıtılacak!

Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro muhtemelen yakın zaman içerisinde online bir etkinlik ile kullanıcılara resmi olarak tanıtılacak. Eskiden ortaya çıkan raporlar Mate 40 serisinin Ekim ayının başında çıkacağını gösteriyordu. Huawei Consumer Business Group CEO‘su Richard Yu ise Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisinin yakında geleceğini söyledi. Ayrıca Mate 40 Pro‘nun Bluetooth ve EEC tarafından sertifika aldığını da unutmamak gerek.

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Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliniyor?

Huawei‘nin yeni Mate 40 serisini ne zaman çıkaracağı henüz net olarak bilinmiyor. Sadece yakın bir tarihte olacağını biliyoruz. Eğer ekim ayında bu seri tanıtılırsa Çin dışında satışa çıkmasının Kasım ayını bulabileceği söyleniyor. Mate 40‘ın 6,5 inçlik bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Mate 40 Pro‘nun ise 6,8 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olacağı söylentiler arasında. Yazılım tarafında ise cihazların Android 11 tabanlı EMUI 11 ile çıkış yapması bekleniyor. Telefonlarda Kirin 9000 yonga setinin olacağı konuşuluyordu fakat bu yonga seti henüz kullanıcılara tanıtılmadı.

Huawei‘nin yaşadığı ABD baskısı, kullanıcıları iki tarafa bölmüş durumda. Bir kesim şirketin akıllı telefon piyasasında günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Diğer kesim ise firmanın tüm sorunları aşacağını ve bu savaştan güçlenerek çıkacağını düşünüyor. Huawei, her yasaklamada daha da kendine dönen bir şirket haline geldi. Şirket artık kendi teknolojileri ve ürünleri üzerine daha fazla odaklanıyor. Bu noktada Mate 40 serisi firmanın gidişatını gösteren önemli bir etken olacaktır.