Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro yakında tanıtılacak!
Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro muhtemelen yakın zaman içerisinde online bir etkinlik ile kullanıcılara resmi olarak tanıtılacak. Eskiden ortaya çıkan raporlar Mate 40 serisinin Ekim ayının başında çıkacağını gösteriyordu. Huawei Consumer Business Group CEO‘su Richard Yu ise Huawei‘nin yeni amiral gemisi serisinin yakında geleceğini söyledi. Ayrıca Mate 40 Pro‘nun Bluetooth ve EEC tarafından sertifika aldığını da unutmamak gerek.
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Huawei Mate 40 serisi hakkında neler biliniyor?
Huawei‘nin yeni Mate 40 serisini ne zaman çıkaracağı henüz net olarak bilinmiyor. Sadece yakın bir tarihte olacağını biliyoruz. Eğer ekim ayında bu seri tanıtılırsa Çin dışında satışa çıkmasının Kasım ayını bulabileceği söyleniyor. Mate 40‘ın 6,5 inçlik bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor. Mate 40 Pro‘nun ise 6,8 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahip olacağı söylentiler arasında. Yazılım tarafında ise cihazların Android 11 tabanlı EMUI 11 ile çıkış yapması bekleniyor. Telefonlarda Kirin 9000 yonga setinin olacağı konuşuluyordu fakat bu yonga seti henüz kullanıcılara tanıtılmadı.
Huawei‘nin yaşadığı ABD baskısı, kullanıcıları iki tarafa bölmüş durumda. Bir kesim şirketin akıllı telefon piyasasında günlerinin sayılı olduğunu söylüyor. Diğer kesim ise firmanın tüm sorunları aşacağını ve bu savaştan güçlenerek çıkacağını düşünüyor. Huawei, her yasaklamada daha da kendine dönen bir şirket haline geldi. Şirket artık kendi teknolojileri ve ürünleri üzerine daha fazla odaklanıyor. Bu noktada Mate 40 serisi firmanın gidişatını gösteren önemli bir etken olacaktır.
Akıllı Telefonlar
iOS 14 çıkış tarihi ve Türkiye çıkış saati belli oldu!
Apple’ın merakla beklenen yeni işletim sistemi güncellemesi, iOS 14 çıkış tarihi belli oldu. Apple, 15 Eylül akşamı yaptığı etkinlikle birlikte yeni işletim sisteminin çıkış tarihini açıkladı. Önemli yeniliklerle birlikte gelen iOS 14 çıkış tarihi, önemli detayları ve güncelleme alacak olan telefon modellerini haberimizde derledik.
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iOS 14 Türkiye’de ne zaman çıkacak?
Apple’ın yeni işletim sistemi güncellemesi iOS 14, 16 Eylül günü Apple kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Yeni işletim sistemi, tüm dünyada aynı anda iPhone kullanıcıların kullanımına sunulacak iOS 14’ün TSİ 20.00’da açıklanan iPhone modellerine gelmesi bekleniyor.
Güncelleme alacak iPhone modelleri
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone XS Max
- Apple iPhone XS
- Apple iPhone XR
- Apple iPhone X
- Apple iPhone 8
- Apple iPhone 8 Plus
- Apple iPhone 7
- Apple iPhone 7 Plus
- Apple Phone 6s
- Apple iPhone 6s Plus
- Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone SE
- Apple iPod Touch (7. nesil)
iOS 14 ile gelen dikkat çeken özellikler
Yeni işletim sisteminde dikkat çekici yenilikler göze çarpıyor. Bu yeniliklerin başında ana ekrandaki widgetlar, uygulama çekmecesi, resim içinde resim, yeni siri arayüzü ve yeni çağrı arayüzü geliyor. Geri kalan dikkat çekici özellikler ise şu şekilde:
- iMessage’da gönderilen iletileri geri çekme, iletileri okunmamış işaretleme, grup sohbetlerinde kişi etiketleme ve sık konuşulan kişileri başa tutturma
- Telefonun arkasına dokunulduğunda etkinleşen atanabilir kısayollar
- Apple çeviri uygulaması (Henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.)
- Apple Clips ile uygulamaları yüklemeden deneme
- Üçüncü parti uygulamaları varsayılan olarak atayabilme
- İşitme kısıtlı kullanıcılar için yeni erişebilirlik özellikleri, ses tanıma özelliği
- Yeni gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri
Akıllı Telefonlar
Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!
Google Haritalar, Microsoft’un çift ekranlı Android telefonu Surface Duo için özel olarak optimize edildi. Böylelikle çift ekranlı bu telefonun ortasındaki menteşe, Haritalar uygulaması için artık sorun teşkil etmiyor.
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Ağustos ayının başlarında Microsoft, Surface Duo’yu resmi olarak tanıttı. Microsoft’un çift ekranlı bu cihazı, katlanabilir ekran yerine menteşe kullanıyor ve bu durum, uygulamaların telefonda düzgün çalışması için ekstra bir optimizasyon gerektiriyor.
Microsoft’un Outlook uygulamasını çift ekranlı cihazlara uygun şekilde güncellemesinden sonra, şimdi de benzer bir hamle Google’dan geldi. Google Haritalar’ın 10.50.3 sürümü, Surface Duo’nun çift ekranıyla çalışma deneyimini tepeden tırnağa yeniliyor.
Google Haritalar, Surface Duo için güncellendi
Bu bağlamda Google Haritalar, artık Surface Duo’nun ortasındaki menteşenin varlığını biliyor. Harita bilgilerini de kullanıcıya bu menteşeden izole edilmiş bir şekilde gösteriyor. Örnekteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Haritalar, yol tarifi almak isteyen bir Surface Duo kullanıcısına gerekli bilgileri ekranın sol ve sağ tarafına eşit şekilde dağıtarak gösteriyor.
Daha da önemlisi, kullanıcı o an nerede olduğunu öğrenmek için Google Haritalar uygulamasındaki ‘konumumu bul’ düğmesine dokunduğunda, menteşenin olduğu kısım hesaba katılmaksızın konum bilgileri kullanıcının tertemiz görebileceği bir şekilde uygulamaya eşit dağıtılıyor. Yukarıdaki örnekte konum bilgilerinin sağ tarafta yer aldığını görüyoruz.
Microsoft Surface Duo teknik özellikleri
◾ Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855
◾ Depolama: 6 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili hafıza
◾ UFS sürümü: UFS 3.0
◾ Batarya: 3,577 mAh
◾ Uygulama desteği: Google Haritalar, Microsoft uygulamaları (daha fazla gelecek)
◾ Hızlı şarj: Var (18 W)
◾ Ekran: 5.6 inç 1800 × 1530, 4:3, AMOLED (tek haliyle); 8.1 inç 2700 × 1800, 3:2, AMOLED (iki ekran açık haliyle)
◾ Kalınlık: 9 mm
◾ Kamera: 11 MP / EIS ve 4K@60 FPS video kayıt desteği
◾ İşletim sistemi: Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak)
Microsoft’un çift ekran konsepti, Android ekosistemi için henüz yeni bir başlangıç. Bu nedenle geliştiriciler uygulamalarını, menteşenin varlığından haberdar olacak şekilde güncellemeye yeni yeni başlıyor. Henüz Google Haritalar gibi sınırlı sayıda uygulamanın Surface Duo desteği kazandığını görüyoruz; ancak çift ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber daha fazla uygulamanın kendisini revize ettiğine şahit olacağız.
Akıllı Telefonlar
Realme 7i canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!
Realme 7i, çıkışına yakın artık her detayını bizlere sundu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun tasarımı ve teknik özellikleri belli oldu.
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Realme 7i, her detayı ile karşınızda!
Akıllı telefon piyasasında önemli bir yere sahip olan Realme, yeni orta seviye cihazı ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 7i modelini piyasaya sürmeye hazırlayan firmanın yeni telefonunun canlı görüntüleri ortaya çıktı. Tasarım detayları ve teknik özellikleri belli olan akıllı telefon, 17 Eylül yani yarın kullanıcılarının karşısına çıkacak. 6.5inçlik HD+ ekran ile piyasaya çıkacağı kesinleşen akıllı telefon, 16 MP değerinde ön kamera ile bizleri karşılayacak. Arka tarafta dörtlü kamera sistemine yer verilirken kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak belirlenmiş.
Teknik özellik bakımından orta seviyeye konumlandırılan Realme 7i gücünü, Qualcomm yapımı Snapdragon 662 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ile gelecek akıllı telefon, 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ortaya çıkan görseller ile birlikte kutu içeriği de belli olan akıllı telefon, şarj aleti ve bir adet koruyucu kılıf ile kullanıcılarını karşılayacak. Öte yandan cihazın kutu içeriğinde herhangi bir kulaklık yer almamakta. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefonun, 18 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı öğrenildi. Yarın piyasaya çıkacak akıllı telefon hakkında henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise yer almamakta.