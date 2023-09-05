Huawei, ABD ambargosu nedeniyle zorlu günler geçirse de, şirket birkaç gün önce tanıttığı Mate 60 ve Mate 60 Pro ile akıllı telefon pazarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikleriyle herkesi hayran bırakan canavarlar büyük bir heyecan yarattı ve kısa sürede büyük bir başarı elde etti. İşte Mate 60 serisinin dudak uçuklatan satış başarısı!

Huawei Mate 60 Satış Başarısıyla Hayran Bıraktı!

Huawei Mate 60 serisi, 29 Ağustos’ta Çin’de satışa sunulduktan sonra ilk beş gün içinde yaklaşık 800.000 adet sattı. Bu, önceki Mate serisinin aynı süre zarfında yaklaşık 500.000 adetlik satışına kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Bu başarının arkasında Huawei’nin büyük çabası ve Mate 60 Pro’daki gibi uydu iletişiminin de içinde olduğu teknolojik yenilikler yatıyor.

Huawei Mate 60 serisi, Çin pazarında mevcut en hızlı mobil işlemcilerden biri olan 5G destekli olan Kirin 9000S işlemciyle güçlendirilmiş durumda. Ayrıca, 50MP ana sensör, 48MP ultra geniş sensör ve 12MP telefoto sensör içeren üçlü lense sahip bir arka kamera sistemi de serinin güçlü özellikleri arasında. Bu teknik özellikler, telefonun performansını ve fotoğraf çekme yeteneklerini önemli ölçüde artırıyor.

Huawei Mate 60 serisinin başarısı sadece Çin ile sınırlı değil. Uluslararası tüketiciler de bu telefonları büyük bir ilgiyle karşılıyor. Özellikle Japon pazarında, Huawei Mate 60 Pro’nun 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip sürümünün yaklaşık 140.000 Japon yenine satıldığı bildiriliyor. Apple iPhone 14 Pro Max’in 512GB depolamaya sahip sürümünün 200.000 Japon yeninden bile yüksek fiyata sahip olduğu düşünüldüğünde, bu uygun fiyat Japon tüketicileri Huawei telefonlarına yönlendiriyor.

Japonya’da da ilk 5 günde yaklaşık 200.000 satış elde edilmiş durumda. Bu gelişmeyle beraber, Huawei Mate 60 serisinin toplam satış rakamlarının 1.000.000 sınırına geldiğini söylemek mümkün. Bu gerçekten büyük bir başarı.

Ancak, bazı Japon tüketiciler, cihazları yetkili satıcılar yerine yerel bayilerden satın aldıklarında daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlar. Bu gelişme, Huawei Mate 60 serisinin Japon pazarında inanılmaz bir popülerliğe ulaşıp resme karaborsaya düştüğünü gösteriyor. Bu da cihazın ülkede büyük bir talep gördüğünü ve kullanıcılar arasında popüler olduğunu gösteriyor.

Huawei’nin bu başarısı, şirketin pazardaki rekabetçiliğini ve teknolojik yeniliklerini sürdürme kararlılığını yansıtıyor. Mate 60 serisi, Huawei’nin küresel pazardaki varlığını sürdürme ve büyütme çabalarının bir parçası olarak büyük bir adım olarak görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei bu başarısını yeni modellere de devam ettirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!