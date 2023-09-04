Geçtiğimiz gün sizlerle Xiaomi’nin merakla beklenen Xiaomi 13T serisinin standart sürümü olan Xiaomi 13T’nin Leica kameralı bir versiyonu olacağına dair söylentileri paylaşmıştık. Şimdiyse serinin tepe modeli olan Xiaomi 13T Pro, tüm özellikleri ve can alıcı tasarımıyla karşımıza çıktı. Yeni canavarların 1 Eylül’de tanıtılmasını bekliyorduk, ancak görünen o ki biraz daha beklemek zorunda kalacağız. Yine de Xiaomi 13T serisi sonuna kadar beklemeye değecek!

Xiaomi 13T Serisi 16 Eylül Tarihinde Sahneye Çıkabilir!

Xiaomi 13T serisi, özellikle teknoloji meraklıları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Gelen son bilgiere göre 16 Eylül’de piyasaya sürülmesi beklenen bu seri, özellikle Xiaomi 13T Pro modeli ile büyük ilgi çekiyor. Ortaya çıkan özellikler de Xiaomi 13T serisinin kullanıcıların yeni favorisi olacağını resmen doğruluyor.

Ünlü sızıntı kaynağı Paras Guglani, Xiaomi 13T Pro’nun tüm teknik özelliklerini X (Twitter) üzerinden paylaştı ve aynı zamanda küresel lansman tarihi hakkında önemli bir bilgi verdi. Guglani’ye göre, Xiaomi 13T Pro’nun teknik özellikleri oldukça etkileyici.

Cihaz, MediaTek’in halihazırdaki en güçlü işlemcisi olan Dimensity 9200 Plus ile donatılmış durumda. Bu işlemcinin yanı sıra kullanıcılar 12GB veya 16GB RAM ve 256GB, 512GB veya 1TB depolama seçenekleri arasından seçim yapabilecekler. Bu güçlü özellikler cihazın amiral gemisi katili olacağına dair sinyaller veriyor.

Xiaomi 13T Pro’nun tasarımı da oldukça dikkat çekici. Cihaz, dayanıklı bir cam arka yüzey ile geliyor ve Klasik Siyah ile Açık Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Tasarımın cihazın Çin pazarındaki muadili olan Redmi K60 Ultra ile ciddi benzerlikler gösterdiğine şüphe olmasa da, bu tasarım çok şık görünüyor.

Ayrıca, cihazın ekranı da oldukça etkileyici. 1.5K çözünürlüklü OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2600 nit tepe parlaklığı ile göz kamaştırıyor. Ayrıca, HDR 10+ desteği sayesinde kullanıcılar yüksek kaliteli içeriklerin tadını çıkarabilecek.

Kamera konusunda Xiaomi 13T Pro da Leica imzalı kameralara sahip olacağı söylentileriyle herkesi heyecanlandıran Xiaomi 13T’den sonra bizleri hayal kırıklığına uğratmıyor. Cihaz, optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50MP Sony IMX707 ana kamera, 13MP ultra geniş açı lens ve 50MP telefoto sensörü içeren üçlü bir kamera kurulumu sunuyor. Ön tarafta ise 20MP bir selfie kamerası bulunuyor.

Dayanıklılık açısından Xiaomi 13T Pro, suya ve toza karşı koruma sağlayan IP68 sertifikasına sahip. Son olarak, cihaz 120 watt hızlı şarj desteği ile donatılmış ve 5.000 mAh’lik bir bataryaya sahip.

Xiaomi 13T Pro’nun küresel lansmanının muhtemelen 16 Eylül’de gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu tarih, teknoloji meraklılarının heyecanla beklediği bir gün olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi’nin yeni amiral gemisi katili canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!