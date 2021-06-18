Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 50 serisi bu sene gelmeyebilir!
Huawei, 2013 yılından bu yana ilkbaharda P serisini ve sonbaharda da Mate sersinin piyasaya sürüyordu. Amerika ile aralarında olan anlaşmazlık sonucunda olan ticaret kısıtlamaları, artık Google ile iş birliği yapılmaması sebepleriyle Mate serisinin sonu gelmiş olabilir.
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Yeni söylentilere göre Huawei’nin mevcut müşterilerine hizmet vermeye ve yeni nesil cihazlarına ve yakında tanıtımı olacak HarmonyOS işletim sistemiyle çıkış yapacak ilk akıllı telefon P50 serisini piyasaya sürmeye odaklandığını ve Huawe’nin standart takviminde yaklaşmakta olan yeni Huawei Mate serisinin üyesi olabilecek 50 serisini atlamayı düşündüğü iddia ediyor.
Aslında bir iddiadan fazlası olarak, Huawei bu stratejiyle kullanarak kötü bir durumdan iyi bir düzlüğe çıkış olarak bakıyor. Zaten sınırlı ve dikkatli bir şekilde kaynak kullanımı söz konusu iken mevcut müşterilerine en iyi hizmeti sunmak ve aynı zamanda bir amiral gemisi ile yola devam etmek daha mantıklı olarak gözüküyor.
Hatta bu olayın garip bir tarafı olarak Huawei P50 nin çıkışını da yaklaşık 3 aydır ertelemekte. Bu yaz sonlarına doğru Mate serisinin tanıtılması gerektiğini düşünürsen geç bile kalındığını söyleyebiliriz. Ayrıca Huawei yaptığı HarmonyOS tanıtımının sonunda bizlere bir teaser olarak göstermişti. Bu gösterimi yaptıktan sonra tanıtımının yakın olması bekleniyor.
Şunu da belirtmek gerekir ki müşterilerine daha iyi bir hizmet vermek demek; pil değişimleri, ekranlar değişimleri ve cam arka kapak değişimlerinin yanı sıra kameralar ve diğer dahili bileşenleri düşük bir fiyata teknik servis sunması anlamına geliyor.
Huawei’nin müşterilerine daha iyi bir hizmet vermenin dışında da HarmonyOS’a ağırlık vermek. Yeni bir işletim sistemi olmasının yanında Android’den geçişlerinde hızlı olmasını sağlamak istiyor. Son bir haftada 10 milyon cihazın aktif olarak HarmonyOS’a geçiş yaptığını söyleyebiliriz. HarmonyOS Huawei’nin tüketicilerine sunacağı en büyük yeniliği olacağı için tüketicileri bu yüzden şirketin merkezine oturtmak istiyor. Sonuç olarak birçok rakibi ile yarışmak zorunda kalacak olan Huawei özellikle 5G destekli işlemciler konusunda nasıl bir yenilik sunacağı merakla bekleniyor. Beklentilerin de Huawei P50 serisi ile bir nebze de olsa giderileceğini de hatırlatalım.
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Akıllı Telefonlar
EN İYİ YERLİLERDEN BİRİ | Redmi 9T KUTU AÇILIŞI
Xiaomi’nin Türkiye’de üretilen telefonlarının arasına bir yenisi daha eklendi. Oldukça iddialı renk seçenekleri sunan Redmi 9T modelinin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
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Redmi 9T Özellikleri:
- Boyut: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm
- Ağırlık: 198 g
- Ekran: 6.53 inç, IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 662
- Grafik: Adreno 610
- Bellek: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB
- Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6000 mAh
- Şarj: 18 Watt
- Diğer: Corning Gorilla Glass 3
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Akıllı Telefonlar
Apple iPhone 13 serisindeki beklentiler neler?
iPhone 12 ailesinin çıkmasının üzerinden yaklaşık 9 ay olmuşken Apple iPhone 13 ailesi hakkında birçok söylenti çıkmaya başladı bile. Sızıntılara göre Apple iPhone 13 serisinde birçok yeniliği birlikte getirecek.
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2021 model iPhone’ların piyasaya sürülmesine 4 aydan kısa bir süre kaldı ve yeni modellerin diğer tanıtımlar gibi Eylül ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Daha iPhone 12 ailesinin çıkmasından hemen sonra iPhone 13 için söylentiler çıkmaya başlamıştı bile. Genellikle Apple, telefonları hakkında en az sızıntı veren markaların başında geliyor.
iPhone 12 ailesinde olduğu gibi yeni iPhone modelleri de üç farklı boyutta dört farklı telefon olarak gelecek. Bunlar 5,4 inç mini, 6,1 inç standart ve Pro, 6,7 inç Pro Max olarak sıralanıyor. Tasarım tarafında çok büyük değişiklikler olmasa da beklentiler arasında daha küçük bir çentik, daha büyük bir kamera çerçevesi ve lensleri, yeni nesil A işlemci ve daha büyük bir pil ile batarya ömründe iyileştirmeler yer alıyor.
İçindekiler
Yeni iPhone serisinin ismi ne olacak?
Geçmişten günümüze iPhone isimlerine bakacak olursak bir sene numara ile bir sene de o numaranın S takısı almış haliyle devam etti. Ta ki Apple 10. yıl dönümü şerefine iPhone X telefonunu çıkaran kadar. Bundan sonraki yılda isimlendirme XR, XS ve XS Max olarak devam etti. Sonrasında numaralı seriye geri dönen Apple iPhone 11 isimlendirmesiyle karşımıza çıktı. Geçen sene ise S takısı beklenirken tekrardan numarayla devam etti ve iPhone 12 olarak telefonları karşımıza çıkarttı. Şimdi ise 2021 iPhone modellerinin isminin ne olacağı merak konusu. Sızıntılara göre yeni isimlendirme iPhone 12S veya iPhone 13 olacağı yönünde.
Yeni iPhone tasarımlarında radikal değişiklik olacak mı?
iPhone X modeliyle hayatımıza çentik denilen kesik ekran modelini sokan Apple, XS, 11 ve 12 serisiyle bu tasarımı devam ettirdi. Geçen sene küçültülmesi beklenen çentik tasarımın bu sene hayata geçmesi bekleniyor. Sızıntılardan gelen fotoğraflarda bu iddiayı kantılar nitelikte. Geçen sene de bu şekilde sızıntılar vardı ancak bu beklenti gerçekleşmemişti. Ek olarak bu çentiğin küçültülme sebeplerinden birisinin de Apple’ın yeni seride parmak izini ekran altına entegre edeceği iddiası. Face ID modüllerini kaldırarak çentiği küçültecek olan Apple Ultrasonic parmak izi okuyucu kullanabilir. Hatta Qualcomm’dan bu entegreyi alabileceği de konuşulanlar arasında.
iPhone 12 ile köşeli tasarıma geçen marka yeni seride de bu tasarımı devam ettirecek gibi gözüküyor. Ayrıca geçen seneden kalan sızıntılarda herhangi bir girişin olmayacağı konuşuluyordu fakat bu beklenti de gerçekleşmemişti. Bu sene de bu yeniliğin gelmeyeceği hatta yeni modellerde USB Type-C yuvasının bu modellerde de gelmeyeceği ve Lightning girişiyle devam edeceği belirtiliyor.
Standart model ve Mini modelinin arka kamera yapısında da farklılıklar bekleniyor. 12 serisinde alt alta bulunan kameralar bu sefer çapraz şekilde konumlanması bekleniyor. Pro modellerde ise kamera sensörlerinin büyümesi sebebiyle kamera çıkıntısının da artması olasılığı bulunuyor.
Ekran tarafında yenilikler gelecek!
iPhone 12 serisinde gelmesi beklenen yüksek ekran yenileme hızının (Hertz) bu sene gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hali hazırda iPad Pro modellerinde ProMotion Display olarak 120Hz kullanan Apple, yeni iPhone modellerinde de 120Hz ekran yenileme hızını kullanması bekleniyor. LTPO OLED ekran kullanmaya devam edecek olan modellerin ekran üretimini de muhtemelen Samsung ve LG üstlenecek. Geçen sene 5G teknolojisini telefonlarına entegre eden marka 120Hz ekranı getirmemesinin ana sebebi olarak pil kapasitesinin düşük olması ve pil harcaması olduğu düşünülmüştü.
Yeni nesil 5G destekli Bionic işlemci ve WiFi 6E
Her yeni iPhone modelinde işlemcisini daha da güçlendiren Apple bu seferde A15 işlemcisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca bu işlemcinin üretimini de TSMC üstlenecek. Özellikle dünyada yaşanan çip kriziyle Apple nasıl baş edecek merak konusu. Ek olarak , iPhone 12 modellerinde kullanılan X55 yongasından daha küçük bir alanda daha yüksek güç verimliliği sunan 5 nanometrelik bir süreç üzerine inşa edilen Qualcomm’un Snapdragon X60 5G modemi kullanılacak. X60 modemi geliştirilmiş hızlar ve kapsama alanı için mmWave ve 6GHz altı bantlardan 5G verilerinin aynı anda toplanmasına izin veriyor.
Yeni iPhone, daha büyük pil
Çin sosyal ağ sitesi Weibo’dan gelen bir söylentiye göre, iPhone 13 modellerinin hepsinde daha büyük pillere sahip olacağını öne sürüyor. iPhone 13 Pro Max’in 4352 mAh pile sahip olduğu söylenirken, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’da 3095 mAh pile sahip olacak. iPhone 12 mini’deki 2227 mAh pil büyütülerek iPhone 13 Mini’de ise 2406 mAh pil içermesi bekleniyor. Yeni işlemci ile birlikte pil verimliliği de arttıracağı için eksi modele göre %15-20 arası daha iyi bir batarya performansı olacağı söz konusu.
Kamera tarafındaki yenilikler
Apple her sene kamera tarafında iddialı modeller çıkarmayı başarıyor. Bu iddiasını yeni modellerde de devam ettirecek gibi gözüküyor. iPhone 13 Pro modellerinin, Apple’ın “tasarım ve üretim avantajları” ile mümkün olduğu söylenen 5 elemanlı bir lensten 6 elemanlı bir merceğe yükseltmesiyle geliştirilmiş bir Ultra Geniş lensle gelmesi bekleniyor. Ekran analisti Ross Young, 2021 iPhone serisinin tamamının iPhone 12 Pro Max ile aynı kamera sensörlerini kullanacağına ve alt modellere genel iyileştirmeler getireceğine inanıyor. Ming-Chi Kuo, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’nun, iPhone 12’nin önceki modellerinde olduğu gibi f1.6 diyafram açıklığına sahip aynı geniş açılı lense sahip olacağını söylüyor. iPhone 13 Pro Max’in ise f1.5 diyafram geniş açılı merceğe sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Lidar sensörün önceki modellerde olduğu gibi sadce Pro modellerinde olacağı konuşuluyor.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus, Oppo ile birleştiğini duyurdu!
OnePlus ve Oppo, ilgili Ar-Ge ekiplerini birleştirmeye karar verdikten beş ay sonra, iki şirket dün OnePlus’ın Oppo ile “daha fazla entegre olacağını” duyurdu. Başka bir deyişle bu iki şirketin birleştiği anlamına geliyor.
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OnePlus bağımsız olarak çalışmaya devam edecek
Daha fazla ortaklık koşulları altında, iki akıllı telefon markası geçmişte olduğu gibi sadece ekipleri ve kaynakları paylaşacak. Bununla birlikte, OnePlus bağımsız olarak da kendi içerisinde çalışabilecek. OnePlus yıllardır BBK Holding çatısı altında Oppo ile çalışıyor ve bu son adım daha çok işlerin ticari yönü ile ilgili olduğu görünüyor, bu nedenle OnePlus ve Oppo tüketicileri açısından pek bir şey değişmediğini en azından şimdilik söyleyebiliriz. Şirket yaptığı açıklamada, yeni duyurulan birleşmenin “sizin için daha iyi ürünler yaratmak için daha fazla kaynağa sahip olacağı” anlamına geldiğini söyledi. Bu birleşme aynı zamanda akıllı telefonlarına “daha verimli olmasını, örneğin daha hızlı ve daha kararlı yazılım güncellemeleri getirmesi” yönünde amaçları olduğunu bildirdi.. Bununla birlikte, bu birleşmenin başarısını nasıl planladıklarını da ileriki dönemde alçılayacaklarını bildirdiler. OnePlus ve Oppo şu anda birbirlerinden bağımsız yazılım ekipleri ile çalışıyorlar, ancak iki marka gelecekte daha yakın bir şekilde çalışacağını ve oraya ne gibi sonuçla çıkacağını şimdiden kestirmek çok güç.
OnePlus ve Oppo birleşmesi, daha uygun fiyatlı OnePlus telefonlarının piyasa çıkmasında da yardımcı olabilir. Keza One Nord 2’nin yeniden adlandırılmış bir Realme X9 Pro olması da beklentiler içerisinde. Yeri gelmişken Realme’nin Oppo’nun bir yan kuruluşu, yan şirketi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Ayrıca geçen yılki Oneplus Nord N100, yeniden isimlendirilmiş Oppo A53 modeliydi. Buradan da anlaşılacağı gibi öncesinden de yakın olan marka şimdi tam anlamıyla birleşme yoluna giriyor.
Bu birleşmeden beklenen bir başka konu daha var; yazılım. Yazılım konusunda OxygenOS kullanan OnePlus, arayüzün hızlı olması sayesinde sevilirken, fazlasıyla stock android a 2rayüzüne benzerliği ve fazla özelleştirmenin olmaması konusuyla eleştiriliyordu. Bu birleşme sayesinde belki de OnePlus, tamamen Oppo’nun kullandığı ve daha fazla özelleştirme sunan ColorOS arayüzüne geçiş yapacak. Kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak istemesi sebebiyle hali hazırda çıkarttığı cihazlara (OnePlus 9 serisi ve OnePlus 8 serisi) ColorOS’a geçiş yapmasına izin veriyor. Zaten Çin’deki OnePlus cihazların ColorOS ile satışa çıktığını dipnot olarak ekleyelim.
Kamera konusunda da sade arayüzüyle kullanıcılardan tepki çeken marka, Hasselblad ile iş birliği yaparak pro modunu 9 serisinde geliştirmişti. Ancak yeteri kadar beklentiyi karşılamayan marka ColorOS ile bu sorunu da tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu birleşmenin gerçek sonucunun tüketiciler için nasıl görüneceğini zaman gösterecek. Ancak şu anda, Oppo ve OnePlus bir sonraki Huawei ve Honor olmayı hedefliyor gibi görünüyor.
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Yazan: yeterki, 7 saat önce
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