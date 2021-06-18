Gate.io’dan Kripto Varlık Yönetim Yarışması | Birinciye 30.000 USD Ödül!

Gate.io, artık düzenli olarak gerçekleştirmeyi planladığı kripto varlık yönetim yarışmasının ilkini duyurdu. Bireysel veya takım olarak katılınabilen yarışmada, kazanan katılımcılar elde ettikleri gelirlere ek olarak; sabit miktarda para ödüllerine de sahip olacaklar. Fakat yarışmaya katılmayı düşünenleri şimdiden uyaralım çünkü başvuru için son 2 günün içindeyiz; o yüzden elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.

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Yarışmaya nasıl katılabilirim?

Gate.io tarafından duyurulan Kripto Varlık Yönetim yarışmasının katılım formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yarışmanın katılım tarihleri 3 Haziran 06:00 ve 20 Haziran 06:00 aralığı olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihler arasında bu form üzerinden başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Form üzerinde doldurmanız gereken bilgiler ise genel olarak şu şekilde; Takımınızın adı, kurucu ismi, kontak bilgileri (E-Mail, Telegram, WeChat), takımınızın bulunduğu şehir, yatırım stratejiniz, yatırım yaptığınız ana platform ve benzeri birçok bilgiyi form üzerinden doldurmanız gerekmekte. Katılım sağlamanızın ardından, yarışmanın start alacağı tarih de 20 Haziran 06:00 olarak belirlenmiş durumda. Yarışma başladığı andan itibaren 1 aylık bir sürecin sonunda yarışmacıların performansları değerlendirilecek. Yani 20 Temmuz 06:00’da, yapılacak değerlendirmelerin ardından yarışmanın kazananları açığa çıkacak.

Katılmak için gereken şartlarsa şu şekilde: Öncelikli olarak katılım gösteren takımların 12 aylık kripto para yönetim geçmişlerini gösterebilmeleri gerekiyor. Yarışma öncesinde, takımların yarışmaya başlangıç bütçelerini de önceden belirlemeleri gerekmekte. Eğer yarışmaya ana hesabınızdan katılmak istemiyorsanız da; Gate.io üzerinde bir yan hesap oluşturarak bu hesap üzerinden de yarışmaya dahil olabilirsiniz. Yarışma süresince 10 gün aralıksız olarak herhangi bir aksiyon almamanız durumunda da, Gate.io sizi inaktif olduğunuzdan dolayı yarışma dışı bırakma hakkına sahip.

Yarışma için belirlenen kurallar şimdilik bu şekilde olsa da; Gate.io yarışma esnasındaki gidişata göre kurallarda değişiklik yapılabileceğini de belirtiyor. Eğer kurallarda herhangi bir değişiklik gerçekleşirse bütün yarışmacılar yine Gate.io tarafından bilgilendirilecek.

Katılmayı düşünenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini de şimdiden hatırlatalım. Umarız Türk bir ekip, Gate.io tarafından düzenlenen bu yarışmada güzel bir başarı yakalayabilir.