Huawei Mate 40 Pro Plus, DxOMark tarafından değerlendirildi!

DxOMark, geçtiğimiz haftalarda Huawei Mate 40 Pro‘nun ön ve arka kamera skorlarını, detaylı incelemeleriyle birlikte yayınlamıştı. Şimdi ise serinin Huawei Mate 40 Pro Plus modeli, DxOMark tarafından değerlendirildi. Cihaz, aldığı 139 puan ile birlikte dünyanın en iyi arka kamerasına sahip akıllı telefonu olmayı başardı. Xiaomi Mi 10 Ultra‘yı 1.likten düşüren Mate 40 Pro‘nun ardından şimdi de Pro Plus modeli zirveye yerleşti.

Huawei Mate 40 Pro Plus, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?

Mate 40 Pro Plus, aynı serinin Pro modelinden 3 puan daha yüksek alarak DxOMark sıralamasında birinci sıraya oturdu. Bu son sıralama, Çinli üreticilerin artık DxOMark’ta ilk dört sırayı aldığını gösteriyor. Bununla birlikte beşinci ve altıncı sırada iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max bulunuyor. DxOMark‘ın değerlendirmesine göre Mate 40 Pro Plus, her koşulda geniş dinamik aralık sunuyor. Cihazın kamerası iç mekanlarda iyi bir beyaz dengesi ve mükemmel ayrıntı düzeyine sahip. Telefon, gece çekimlerinde ise rakipsiz bir şekilde iyi çekimler gerçekleştiriyor.

Mate 40 Pro Plus, ultra geniş açılı çekimlerde oldukça yüksek ayrıntı seviyesi sunuyor. Etkili video sabitleme ve telefoto çekimlerde parazitlenmenin olmaması da olumlu olarak değerlendirilen noktalar arasında yer alıyor. Cihazın yakın mesafede odak hataları bulundurması ve gölgelenme yapılarının bazı yerlerde düzgün çalışmaması ise negatif olarak değerlendirildi. Mate 40 Pro Plus‘ın kamerası, bazı ufak sorunlar haricinde oldukça kaliteli çekimler yapıyor. Önceki serilere göre video performansında artış olması da önemli noktalar arasında.