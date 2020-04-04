Kamera Kıyaslama
Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro, P30 Pro, Honor 20 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Huawei ve Honor karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro 5G, Huawei P30 Pro ve Honor 20 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Kamera Kıyaslama
Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Dörtlü kamera kıyaslama videolarımıza Realme ve Redmi karşılaştırması ile devam ediyoruz. Şimdi de Realme XT, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 modellerinin video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada cihazların video performansları nasıl?
Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 vs. Xiaomi Mi Note 10 Pro kamera kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 ile Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerinin kamera performans kıyaslama videosu ile karşınızdayız.
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Xiaomi Mi Note 10 Pro modelini temin eden TürkMi‘ye teşekkür ederiz. Eğer siz de Mi Note 10 Pro modeline sahip olmak isterseniz PTT mağazalarında yer alan TürkMi kiosklarından satın alabilirsiniz.
108 MP değerinde kameraya sahip olan ilk telefon modelleri Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro, özellikle 108 MP lensindeki 7P ve 8P lens farkıyla merak ediliyordu. Biz de bu videoda özellikle ana kamera ile çekilen 108 MP lens farkına değinmek için kıyaslama hazırladık.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun kamera performanslarını kıyaslıyoruz. Bakalım hem arka, hem de ön kamerada, farklı senaryolarda sonuçlar nasıl?