Huawei Mate 20 Pro performansı nasıl?

Huawei’nin yeni amiral gemisi Huawei Mate 20 Pro, kamera ve pilde olduğu kadar performans konusunda da iddialı. Tabii ki bunun başlıca sebebi telefonun yeni Kirin 980 işlemcisi, 6 GB RAM kapasitesi ve Android 9 Pie üzerine konumlandırılmış EMIU 9 arabirimi.

İsterseniz daha önce inceleme videosunda da bahsettiğimiz Huawei Mate 20 Pro’nun hem oyun hem de genel performans noktasında neler sunduğuna yakından bakalım.

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Huawei Mate 20 Pro ile akıcı akıllı telefon deneyimi

Huawei Mate 20 Pro’nun kalbinde şirketin yeni Kirin 980 işlemcisi yer alıyor. Dünyanın ilk 7 nm üretim süreciyle üretilen işlemcisi konumunda olan Kirin 980, şu anda Android akıllı telefonlar arasında yer alan en gelişmiş işlemci diyebiliriz. Sözünü ettiğimiz 7 nm üretim süreci, performansla birlikte ciddi bir verimliliği de beraberinde getiriyor ve cihazın çok daha uzun bir pil ömrü sunmasına yardımcı oluyor.

Cihazı Londra’daki lansman gününden beri kullanıyoruz ve performans anlamında cihazın bugüne kadar gördüğümüz en hızlı telefonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Gerek Android 9 Pie sürümü üzerinde çalışan EMUI 9 arabiriminin akıcılığı gerekse de gündelik hayatta kullandığımız uygulama ve oyun performansı son derece tatmin edici. Bu noktada telefonu başarılı bulduğumuz bir diğer konu, 6 GB RAM kapasitesi sayesinde birçok farklı uygulama arka planda açık olsa dahi telefonun performansını etkilemiyor oluşu. Gün içerisinde birbirinden farklı onlarca uygulama kullanıp bunları arka planda açık tutmamıza rağmen, cihaz akıcı performansından bir şey kaybetmiyor.

EMUI 9: İşlevsel ve akıcı

Yazının başında söylediğimiz gibi Huawei Mate 20 Pro’nun yüksek performansında güçlü donanım bileşenleri olduğu kadar Android 9 Pie işletim sisteminin ve EMUI 9 arabiriminin de etkisi var. Yapay zeka ile desteklenen bir arabirim olan EMUI 9, sistem tepkime süresinde %25.8 oranında genel sistem akıcılığında ise %12.9 oranında daha başarılı. Ayrıca uygulamaların açılış süresi de eskisine oranla çok daha hızlı.

Popüler oyunlarda performans nasıl?

Performanstan söz ederken oyunlardan bahsetmeden olmaz. Kirin 980 ile birlikte gelen Mali-G76 MP10 grafik işlemcisi, şu anda Google Play Store’da yer alan tüm oyunları yüksek grafik ayarlarıyla akıcı bir şekilde oynayabiliyor.

Yaptığımız testlerde ilk konuğumuz tabii ki PUBG Mobile oldu. HDR grafik ayarı ve aşırı yüksek kare hızı ayarlarıyla, birçok binanın olduğu kalabalık sahnelerde bile akıcı bir oyun deneyimi sunuluyor. Bu noktada GPU Turbo 2.0 teknolojisinden de söz etmek gerek. Zira GPU performansını arttıran bu özellik, aynı zamanda dokunma gecikmelerini de %36 oranında düşürüyor. Bu durum özellikle rekabetçi oyunlarda rakiplerinizi alt etmede çok etkili. Cihazla PUBG Mobile dışında Asphalt 9: Legends ve Modern Combat 5 oyunuyla yaptığımız testlerde de herhangi bir FPS düşüşü veya ısınmaya rastlamadık. Sonuç olarak cihaz gerek donanımsal gerekse de yazılımsal özellikleriyle güncel oyunları en iyi grafik ayarlarında oynayabilmenizi sağlıyor diyebiliriz.

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