Huawei Mate 20 Pro inceleme – Yılın telefonu olabilir mi? (VİDEO)

Huawei Mate 20 Pro inceleme videomuzda, geçtiğimiz günlerde tanıtılan akıllı telefonun tüm özelliklerini sizler için inceledik. Bakalım Huawei Mate 20 Pro bizlere neler sunuyor.

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Huawei Mate 20 Pro inceleme

Huawei Mate 20 Pro inceleme yazımıza renk seçenekleri ve tasarım ile başlayalım.

Cihazın renk seçeneklerine baktığımızda zümrüt yeşili, geceyarısı mavisi, pembe altın, alacakaranlık ve siyah modellerini görüyoruz. Bu seçeneklerden zümrüt yeşili ve geceyarısı mavisi olan model, diğer renklerden farklı olarak özel bir kaplama ile kaplanmış durumda. Bu da cihazın büyük oranda parmak izi tutmaması adına düşünülmüş bir özellik.

Güvenlik seçeneklerinde hem ekrandan parmak izi hem de çentik bölümünde yer alan 3D tarama sensörleri sayesinde yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. Ekrandan parmak izi sensörü, tabii ki birçok avantaja sahip. Ancak hız ve çalışma kararlılığı olarak henüz tam olması gereken seviyede değil. Yüz tanıma ise gerek gündüz gerekse de düşük ışıkta gayet iyi çalışıyor. Huawei Mate 20 Pro, stereo hoparlör kullanıyor. Ses hem USB Type-C yuvasının içinden hem de ahize bölümünün olduğu yerden geliyor. Tabii ki bu nedenle eğer telefonunuzun USB Type-C kablosu takılı ise, duyduğunuz ses önemli oranda kısılıyor. Telefonun üst bölümünde kızılötesi yer alırken, ne yazık ki 3.5 mm‘lik kulaklık girişinden mahrumuz. Chazda IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasının yer alıyor. Ayrıca Huawei’nin geliştirdiği NanoSD kart tipiyle birlikte, tek kızakta hem SIM kartınızı hem de NanoSD kartı kullanabiliyoruz.

6.39 inç kavisli OLED ekran ile gelen cihaz, bu sefer Quad HD+ çözünürlük sunuyor. Dilediğinizde Full HD veya HD olarak da çözünürlüğü ayarlamak mümkün. HDR destekli bu ekranın, %88 ekran kasa oranına sahip olduğunu da belirtelim. Gücünü 7 nm üretim sürecinde üretilen Kirin 980 işlemcisinden alan cihazda, 6 GB veya 8 GB RAM ile birlikte 128 GB veya 256 GB depolama alanı seçenekleri sıralanıyor. Telefon bu donanım bileşenleriyle hem genel telefon performansında, hem de oyunlarda gayet iyi sonuçlar alıyor.

Huawei P20 Pro gibi üçlü arka kamera sistemine geçen Mate 20 Pro modelinde, 40 MP + 20 MP + 8 MP olmak üzere üç arka kamera yer alıyor. Ana kamera geniş açılı ve F/1.8 diyafram değerine sahipken, 20 MP‘lik sensör ultra geniş açı olarak görev yapıyor. Son olarak 8 MP‘lik Telephoto ise 3x optik zoom imkanı sunuyor. Telefon bu kamera donanımı ile rakiplerinden makro, ultra geniş açılı ve gece fotoğraflarıyla sıyrılıyor. Eğer kamera sizin için önemliyse, şüphesiz Mate 20 Pro alabileceğiniz en iyi seçeneklerin başında geliyor. Ön tarafta ise 24 MP’lik F/2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera bulunuyor. Arka kamera ile donanımsal bazda, ön kamera ile ise yazılımsal olarak portre modu fotoğrafları çekebiliyorsunuz.

4200 mAh batarya kapasitesiyle gelen Huawei Mate 20 Pro, bizim kullanım deneyimimizle yaklaşık 1.5 güne varan bir pil ömrü sundu. Batarya konusunda 40W’lık yeni Huawei SuperCharge teknolojisi çok önemli. Zira telefon 30 dakikalık şarj sonrası %75 pil kapasitesine, 58 dakikada ise %100 pil kapasitesine ulaşıyor. Ayrıca 15W kablosuz şarj desteği de sunulmuş durumda. Kablosuz şarj tarafında “tersine kablosuz şarj” özelliği sayesinde, destekleyen akıllı telefonları Huawei Mate 20 Pro ile şarj edebiliyorsunuz.