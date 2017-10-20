Huawei Mate 10 Pro DxO Testinden 97 Aldı!

Telefonlarda detaylı bir kamera testi yapan DxOMark şirketi, nihayet DxO testlerine Huawei Mate 10 Pro’yu da ekledi.

iPhone 8 ve 8 Plus’ın 94, Samsung Galaxy Note 8’in 94 ve son olarak Google Pixel 2’nin 98 aldığı testten Huawei Mate 10 Pro 97 alarak, en iyi 2. kameraya sahip telefon oldu.

DxOMark, The Huawei Mate 10 Pro’nun test süresince fotoğraf kalitesinden 100, video kalitesinden ise 91 aldığını, düşük ses kirliliği ve yüksek ayrıntı gösterebilme özellikleri ile 5 yıldızı hak ettiğini duyurdu.