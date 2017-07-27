Huawei Grubu 2017 yılının ilk yarısı pazar payını açıkladı. Çinli üretici, önceki yıla kıyasla muazzam bir yükseliş gösterdi.

Huawei’nin global cirosu, önceki sene ile kıyaslanınca yüzde %36.2 seviyesinde arttı. Akıllı telefon satışları ise önceki yıla oranla yüzde %20.6 gibi ciddi bir değerde yükseldi.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı “Tüketici İş Grubumuz dünya genelinde olağanüstü bir büyüme sağlamaya bu yıl da devam ederek, endüstri ortalamasının üstüne çıktı. Bu başarı, kullanıcılarımızın tüm taleplerini karşılayan ve pazarki dengeleri değiştiren cihazlar sunarak inşa ettiğimiz ivmenin bir sonucudur. Kalite, deneyim ve yenilikçilik konusundaki kesin kararlılığımız ile Huawei ürünleri global anlamda yankı buldu. Kullanıcılar; akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar ve bilgisayarı da içeren güvenilir bir tüketici ürünleri ekosistemi içinde oldukları konusunda Huawei’ye güvenebileceklerini biliyorlar.”