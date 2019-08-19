Huawei Kirin 990, 60 FPS’de 4K video kaydını destekleyecek

Huawei, Kirin 990 yonga setinin yeni özellikleri ile cihazlarını duyurmak için gün sayıyor. Çinli şirketin son yıllarda etkileyici kamera performansı olmasına rağmen, video konusunda telefonlarının rakiplerine göre bir adım geride kaldığı görüşü hakim. Bunun nedeni, P20 ve P30 serisi akıllı telefonlara güç veren Kirin 970 ve Kirin 980 yonga setlerinin 60 FPS’de 4K video kaydını desteklememesi.

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Huawei, Kirin 990 ile video tarafındaki zayıflığını gidermek istiyor. Şirket, Shenzhen’de düzenlenen Huawei Developer’da, bir sonraki yonga seti Kirin 990’ın 60 FPS’de 4K video kaydı desteğine sahip olacağını duyurdu. Hali hazırda mobil cihazlarda, 4K 60fps video kaydını rakip firmalar (iPhone 8, 8 Plus, iPhone X -Galaxy S9 serisi) sunuyorlar.

Huawei Mate 30 Pro’nun, 5G modem ve Kirin 990 yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Firma, işlemcinin katlanabilen Mate X‘te de kullanılacağını doğrulamıştı. İşlemciyi Honor markası altındaki telefonlarda da görebiliriz. Bu sayede Mate 30 serisiyle birlikte hem yüksek çözünürlüklü, hem de saniyedeki kare sayısı yüksek videolar kaydedebilecek.

19 Eylül’de Münih‘te yapılacak özel bir etkinlik kapsamında tanıtılacak olan yeni amiral gemisinin 25W hızlı kablosuz şarj, 40W kablolu Süper Şarjı destekleyecek. Cihaz, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,71 inç OLED ekrana sahip olacak. Cihaz ayrıca, iki adet 40MP sensörün yer aldığı üçlü kamera kurulumu gibi pek çok önemli özellikle gelmesi bekleniyor.