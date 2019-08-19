Xiaomi, Oppo ve vivo dosya transferi için güçleri birleştirdi!

Xiaomi, Oppo ve vivo cihazlar arası dosya transferi için iOS cihazlarda gördüğümüz Airdrop benzeri bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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Çin’in teknoloji devleri bugün yaptıkları açıklamayla birlikte, Inter-Transfer ortaklığını duyurdu. Platform şu anda açık beta sürümünde ve farklı üreticilerin aygıtlarının da bu yazılımı kullanmasına izin veriliyor.

Basit kaydırma hareketleriyle pratik olarak belge ve fotoğraf transferi yapılabiliyor.

Şirkete göre, dosya transfer sistemi çok fazla pil tüketmeyecek, 4G veri veya üçüncü taraf bir uygulama kullanmayacak. Sistem bluetooth üzerinden çalışacak. Hızların ise 20 MB/s ulaşabiliyor, bununla birlikte iki dakikadan kısa bir sürede telefonlar arası 720p film aktarabileceksiniz.

Şu an Xiaomi’nin kurmuş olduğu ortaklık üç üyeye sahip fakat firma başkalarını da davet ediyor. Realme ve Redmi gibi markaların da bu ittifaka dahil olacakları muhtemel gözüküyor.

Oluşturulan sistem eğer doğru bir şekilde geliştirilebilirse cihazlar arası transfer problemlerini sıfıra indirebilir ve hem bireysel hem de kurumsal alanda kullanıcılara rahatlık sağlar.