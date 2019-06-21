iQOO Neo: Küçük kardeş yolda!

iQOO Neo modelini gösteren afiş bugün vivo tarafından paylaşıldı. Hatırlayacağınız üzere vivo oyuncu telefonu serisinin ilk telefonu olan iQOO modelini tanıtmış ve ilgileri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu model Qualcomm’un en güçlü platformu Snapdragon 855 ve 44W SuperFlash Charge desteğine sahip 4000 mAh batarya ile geliyordu.

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iQOO Neo hangi özellikleriyle ayrılıyor

vivo, Weibo hesabından paylaştığı görüntü ile birlikte iQOO Neo modelini gösterdi. Model hakkında elimizdeki bilgilere göre Qualcomm’un geçtiğimiz sene tanıtmış olduğu en güçlü işlemcisi Snapdragon 845 platformunu kullanıyor. OLED bir panel kullanan modelde ekran altı parmak izi tarayıcısı ve 44W SuperFlash Charge desteğine sahip 4500 mAh batarya ile geliyor. Bir önceki model ile tasarımsal olarak büyük oranda benzerlik taşıyan modelde birtakım farklılıklar mevcut.

iQOO Neo modelinin arka tarafında dikey konumlandırılmış üçlü kamera yerini koruyor ve ön tarafında damla çentik tasarımı devam ediyor. Önceki modelden tasarımsal farkı olarak arka taraftaki RGB ışıklandırma bu modelde yer almıyor. Kulaklık girişinin de yer aldığı modelde sağ tarafta güç tuşu ve ses tuşları yer alırken sol tarafında ise turuncu renkli asistan düğmesi yer almakta. Arka tarafta karbon fiber benzeri bir tasarımın yanında mor ve siyah renk geçişli iki farklı seçenek ile gelecek. Uygun fiyatlı diyebileceğimiz modelin 6/128GB depolamalı versiyonu 300 dolar altında olması bekleniyor.