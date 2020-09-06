Akıllı Telefonlar
Huawei: Kendi işlemcimizi üretme imkanımız yok!
Huawei’nin işlemci tedarik etmesini güçleştirecek ABD kısıtlaması yaklaşırken, bu durumun yarattığı belirsizlik aynı şekilde devam ediyor. Huawei cephesinden gelen son açıklama ise markanın kendi bünyesinde işlemci üretmesine ilişkin iddialara son noktayı koyuyor!
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Huawei üst düzey yetkilisinden çarpıcı “işlemci” itirafı!
3-5 Eylül tarihlerinde sanal olarak düzenlenen IFA 2020 etkinliğinde Huawei’nin yeni işlemcisini duyurması bekleniyordu. Ancak Huawei, beklentilerin aksine bu konferansta herhangi bir büyük duyuruya imza atmadı. Kirin 9000 olarak adlandırılan işlemcinin 10-12 Eylül’de düzenlenecek geliştirici etkinliğinde tanıtılması beklenirken, bu ihtimal de kesinlik taşımıyor. Çünkü TSMC 5 nm mimariye sahip işlemcinin üretimini henüz tamamlamadı ve kısıtlamaların başlayacağı 14 Eylül tarihine kadar siparişi yetiştirmeye çalışıyor.
15 milyon yonga gibi oldukça kısıtlı sayıda üretilecek Kirin 9000’den sonra ise markanın ne yapacağı henüz bilinmiyor. Bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılırken, Tüketici İş Grubu CEO’su Yu Chengdong ise markanın kendi işlemcilerini üreteceği iddialarını kesin dille yalanladı. Chengdong, “Şu anda tek sorunumuz üretim. Çin’in çip üretim endüstrisi henüz tam olarak olgunlaşmadığından dolayı işlemci üretme seçeneğimiz yok. Çinli şirketler küreselleşme sürecinde sadece tasarımlar yaptı ve bu Huawei için kötü bir ders oldu.” ifadelerini kullandı.
Huawei, 2021’in bir bölümüne kadar sorun yaşamamak adına TSMC ve MediaTek’in başını çektiği Amerikan teknolojisi kullanan firmalardan yüklü alımlar yaptı. Yu Chengdong, Huawei’nin farklı senaryolara karşı pek çok alternatif plan hazırladığını ifade ederek tüketicilerin endişe etmemesi gerektiğini vurguluyor. Yine de markanın mevcut stokları tükendikten sonra hayatta kalabilmesi için farklı çözümler bulması gerekiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21, S-Pen ile görüntülendi!
Galaxy S20‘nin tanıtılmasının ardından uzun bir zaman geçti. Şimdi, gelecek yıl çıkması beklenen Galaxy S21 serisi hakkında sızıntılar mevcut. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan söylentiler cihazın aynı tasarımla geleceğini belirtiyordu. Sızıntılar da, Galaxy S21‘de herhangi özel bir tasarım değişikliği bulunmadığını gösteriyor. Cihaz, Galaxy S20 ve Note 20 ailesine benzer bir tasarım ile gelecek. En önemli değişiklik ise telefonun S-Pen ile birlikte gelecek olması.
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Samsung Galaxy S21 ailesi, Galaxy Note serisinin yerini mi alacak?
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı spekülasyonlar, Galaxy S21 ailesinin Galaxy Note serisinin yerini alacağından bahsediyordu. Bugün ortaya çıkan Galaxy S21’in S-Pen ile görüntülenen renderlarının ardından bu söylenti tekrardan kafaları karıştırdı. S21’in yanı sıra yeni Galaxy Fold’da da S-Pen desteğinin bulunması bekleniyor.
Yeni Galaxy S serisi hakkında başka neler biliniyor?
Galaxy Note 20‘nin duyurulmasının ardından şirket, yeni Galaxy S serisi üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Samsung Galaxy S21 olarak adlandırılması beklenen seri, batarya özellikleriyle ortaya çıktı. Bu özelliklerin belgeleri ise Çin merkezli 3C tarafından veritabanında görüntülendi. Belgelere göre Galaxy S21, 3880 mAh bataryaya Galaxy S21+ ise 4660 mAh bataryaya sahip olacak. Her iki pil de Samsung tarafından değil Ningde Amperex Technology tarafından üretiliyor. Ortaya çıkan pil kapasitesi nominal kapasite olacağı için tipik pil kapasitelerinin daha fazla olmasını bekleyebiliriz. Yani Galaxy S21, 4000 mAh bataryaya Galaxy S21+ ise 4500 mAh batarayaya sahip olacaktır.
Akıllı Telefonlar
Huawei Y9a resmi olarak duyuruldu!
Huawei, geçtiğimiz günlerde orta-üst seviye yeni akıllı telefon modeli Enjoy 20 Plus 5G’yi duyurmuştu. Bu telefonun uluslararası pazardaki kardeşi olan Huawei Y9a ise aradan uzun süre geçmeden resmi olarak tanıtıldı.
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Huawei Y9a tanıtıldı: Dörtlü arka kamera ve tam ekran!
Orta seviye akıllı telefonların arasına yerleşen Huawei Y9a, tasarım açısından Enjoy 20 Plus 5G ile tamamen örtüşüyor. Oldukça şık ve premium bir tasarıma sahip olan telefonda pop-up kamera mekanizması bulunuyor. Böylece cihazın ön yüzünde tam ekran konsepti oluşturulmuş. Arka alanda ise Mate 30 serisine benzer şekilde konumlandırılan yuvarlak kamera alanı ön plana çıkıyor.
Telefonun donanım detayları ise kardeşine göre ekran, işlemci ve kamera tarafında önemli farklılıklar barındırıyor. 6.63 inç boyutundaki Full HD+ IPS ekran yerini korurken, ekran yenileme hızı olarak 90Hz yerine 60Hz değeri tercih edilmiş. Huawei Y9a, MediaTek’in 5G destekli işlemcisi Dimensity 720’nin aksine gücünü 5G desteği bulunmayan Helio G80 işlemciden alıyor. 6/8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri ise iki telefon arasında benzerlik taşıyor.
Kamera tarafında ise Enjoy 20 Plus’ın aksine daha iyi bir arka kamera paketi tercih edildiği görülüyor. Dörtlü sensör yapısına sahip arka kameradaki 64 megapiksellik ana sensöre; 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve makro çekim sensörü eşlik ediyor. Ön bölümdeki pop-up kamera ise 16 megapiksel çözünürlükte konumlandırılmış.
4.200 mAh kapasiteli batarya ile birlikte 40W Huawei SuperCharge hızlı şarj desteği de yer alıyor. Türkiye’de de satılmasını beklediğimiz Huawei Y9a modelinin çıkış tarihi ve fiyat bilgileri ise daha sonra paylaşılacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo F17 Pro, küresel pazara A93 adıyla gelebilir!
Oppo F17 Pro bildiğiniz üzere geçen hafta tanıtılmıştı. Hindistan üzerinde satışa çıkan akıllı telefon A93 adı ile bizleri karşılayabilir.
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Oppo F17 Pro, A93 mü oluyor?
Akıllı telefon pazarında son dönemde yaptıkları ile yükselişe geçen Oppo, geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere F17 serisini tanıttı. İnceliği ve hafifliği ile adından söz ettiren F17 Pro modelini de duyuran firma, bu model ile alakalı başka planlara sahip gibi gözüküyor. Daha önceden yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Oppo A93 modelinin görsellerini hayranları ile paylaştı. Görsellere bakıldığı zaman, Oppo F17 Pro modelini gören takipçileri, cihazın küresel pazardaki isminin bu olacağını iddia etti. Henüz resmi bir gelişme yaşanmazken, yorumlara göre firmanın cihazı Hindistan dışına A93 adı ile çıkaracağı düşünülüyor.
Gücünü Helio P95 işlemcisinden alan akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. 6.43 inç Full HD+ Super AMOLED ekran paneline sahip akıllı telefon, delikli ekrana ve çift ön kameralı kuruluma sahip. Ön kameralar, 16 MP ve 2 MP değerlerini alırken, arkada yer alan dört kamera ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro kamerası olarak belirlenmekte. Hindistan fiyatı 315 dolar olan akıllı telefon, yakın bir zamanda küresel pazarda da piyasaya çıkabilir.