Spotify, ücretsiz sürümüne internetsiz müzik dinleme özelliği ekliyor!

Spotify, uygulamayı abone olmadan ücretsiz kullananların her gün sınırlı bir süre için çevrim dışı müzik dinlemelerini sağlamaya hazırlanıyor.

Popüler müzik akış hizmeti Spotify’ın mobil ve PC uygulamalarında müzikleri internet olmadan dinleyebilme imkanı sunduğunu biliyoruz. Müzikleri indirerek internetsiz bir şekilde dinleyebilmek şüphesiz ki büyük bir nimet. Ancak bu çevrim dışı müzik dinleme özelliği şimdilik yalnızca Spotify Premium abonelerine sunuluyor.

Bugün Jane Manchun Wong adlı yazılımcı, tersine mühendislik yöntemiyle Spotify’ın ücretsiz kullanıcılar için uygulamada yapmayı planladığı yeni güncellemeyi ortaya çıkardı. Buna göre Spotify, artık ücretsiz kullanıcıların her gün 30 dakikayla sınırlı olmak suretiyle çevrim dışı müzik dinleyebilmelerine imkan verecek.

Baktığımız zaman şirketin bu hamlesinin oldukça mantıklı olduğunu söyleyebiliriz; zira ücretsiz kullanıcılar, aslında bir nevi Spotify Premium abonesi oldukları takdirde neye sahip olacaklarını bu sayede yaşayarak görebilecek.

Wong’un Twitter hesabından aktardığı ekran görüntüsüne baktığımızda uygulamanın ana ekranda büyük bir yazıyla, “Her gün internet olmadan 30 dakika boyunca müzik dinleyebilirsin.” yazılı bir bildirim penceresi çıktığını görüyoruz. Ayrıca Wi-Fi veya mobil veriye ihtiyaç olmadığı da yine aynı pencerede yazıyor.

Ek olarak Jane Manchun Wong, Spotify’ın üzerinde çalışmalar yaptığı diğer değişiklikleri de paylaştı. Bilindiği üzere Spotify, mobil ve PC uygulamalarına ek olarak bir de Araba Modu adını verdiği özel bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bu arayüz sayesinde araba kullanırken uygulamayı telefonumuzdan rahatlıkla kontrol edebiliyoruz.

Jane Wong’un paylaştığı görüntülere göre Spotify Araba Modu için de çeşitli arayüz değişiklikleri yapıyor. Göze çarpan ilk değişilik, yeni arayüzde ağırlıklı olarak daha büyük düğmelerin benimsenmesi oldu. Örneğin oynatma listelerindeki butonlar, mevcut arayüze göre hayli büyümüş. Büyük olasılıkla Spotify, araba kullananların dikkatini küçük simgelerle dağıtmamak için en çok işe yarayacak özellikleri daha temiz bir arayüzle sunmak istiyor.

Spotify is working on a new player UI for Car Mode pic.twitter.com/8Fy4bvud8J

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020