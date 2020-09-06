Müzik
Spotify, ücretsiz sürümüne internetsiz müzik dinleme özelliği ekliyor!
Spotify, uygulamayı abone olmadan ücretsiz kullananların her gün sınırlı bir süre için çevrim dışı müzik dinlemelerini sağlamaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Spotify, TikTok benzeri yeni bir özellik geliştiriyor olabilir
Popüler müzik akış hizmeti Spotify’ın mobil ve PC uygulamalarında müzikleri internet olmadan dinleyebilme imkanı sunduğunu biliyoruz. Müzikleri indirerek internetsiz bir şekilde dinleyebilmek şüphesiz ki büyük bir nimet. Ancak bu çevrim dışı müzik dinleme özelliği şimdilik yalnızca Spotify Premium abonelerine sunuluyor.
Spotify ücretsiz sürümde internetsiz müzik dinlenebilecek
Bugün Jane Manchun Wong adlı yazılımcı, tersine mühendislik yöntemiyle Spotify’ın ücretsiz kullanıcılar için uygulamada yapmayı planladığı yeni güncellemeyi ortaya çıkardı. Buna göre Spotify, artık ücretsiz kullanıcıların her gün 30 dakikayla sınırlı olmak suretiyle çevrim dışı müzik dinleyebilmelerine imkan verecek.
Baktığımız zaman şirketin bu hamlesinin oldukça mantıklı olduğunu söyleyebiliriz; zira ücretsiz kullanıcılar, aslında bir nevi Spotify Premium abonesi oldukları takdirde neye sahip olacaklarını bu sayede yaşayarak görebilecek.
Wong’un Twitter hesabından aktardığı ekran görüntüsüne baktığımızda uygulamanın ana ekranda büyük bir yazıyla, “Her gün internet olmadan 30 dakika boyunca müzik dinleyebilirsin.” yazılı bir bildirim penceresi çıktığını görüyoruz. Ayrıca Wi-Fi veya mobil veriye ihtiyaç olmadığı da yine aynı pencerede yazıyor.
Spotify’ın Araba Modu görünümü de güncelleniyor!
Ek olarak Jane Manchun Wong, Spotify’ın üzerinde çalışmalar yaptığı diğer değişiklikleri de paylaştı. Bilindiği üzere Spotify, mobil ve PC uygulamalarına ek olarak bir de Araba Modu adını verdiği özel bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Bu arayüz sayesinde araba kullanırken uygulamayı telefonumuzdan rahatlıkla kontrol edebiliyoruz.
Jane Wong’un paylaştığı görüntülere göre Spotify Araba Modu için de çeşitli arayüz değişiklikleri yapıyor. Göze çarpan ilk değişilik, yeni arayüzde ağırlıklı olarak daha büyük düğmelerin benimsenmesi oldu. Örneğin oynatma listelerindeki butonlar, mevcut arayüze göre hayli büyümüş. Büyük olasılıkla Spotify, araba kullananların dikkatini küçük simgelerle dağıtmamak için en çok işe yarayacak özellikleri daha temiz bir arayüzle sunmak istiyor.
Spotify is working on a new player UI for Car Mode pic.twitter.com/8Fy4bvud8J
— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020
Ayrıca Araba Modu için yapılan diğer bir güncelleme ise Google Asistan desteği eklenmesi. Böylelikle araba kullanırken müzikleri değiştirmek, ileri – geri sarmak ve durdurmak için elinizi kullanmak yerine bunları Asistan’a yaptırabileceksiniz.
Bu arada Wong, Spotify’ın beğen butonunu da güncellemeye hazırlandığını söyledi. Mevcut haliyle dokunduğumuzda yeşile dönen klasik beğen butonu, tersine mühendislik uzmanının paylaştığı ekran görüntüsüne göre animasyonlu bir yapıya kavuşacak. Tüm bu değişikliklerin Spotify’a ne zaman geleceği belli değil ancak özellikle 30 dakika internetsiz müzik dinleme özelliğinin gerçekten müthiş olduğunu mutlaka vurgulamak gerekiyor.
Müzik
Spotify, TikTok benzeri yeni bir özellik geliştiriyor olabilir
Spotify, TikTok ve Snapchat’e rakip olacak bir özelliği için patent başvurusunda bulundu. Söz konusu patente göre şirket, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak sağlayacak.
İlginizi çekebilir: Facebook, fotoğraf ve videoları Dropbox’a aktarma desteği getirdi
Digital Music News’in aktardığına göre Spotify, kullanıcıların uygulama içerisinde kısa müzikler eşliğinde muhtemelen 15 saniye olacak videolar paylaşabilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların aynı müzikle paylaşılan diğer videoları da arayabilme yönüyle TikTok’a oldukça benziyor.
Bu durum bir yönüyle Spotify’ın “sosyal ağ”laşmasını da sağlayacak. Zira arama bölümünde bir müziği arattığınız zaman farklı kullanıcıların paylaştığı içerikleri de görerek o kullanıcılarla etkileşim kurabileceksiniz. Spotify zaten yıllar boyunca sosyalleşme adına çeşitli çalışmalar yapmış; örneğin Aile için Premium özelliğine, üyeler tarafından düzenlenebilen aile içi ortak çalma listesi eklemişti. Ancak kullanıcıların bu şekilde video oluşturabileceği bir platform haline gelmek, Spotify’ı basit bir müzik ve podcast platformundan çok öteye taşıyacak.
Peki Spotify’ın bu sistemi nasıl işleyecek? Bu noktada patentte yazan bilgilere baktığımızda, “Sistem bir kullanıcının, video anı oluşturmak üzere medya içeriğinin, meta verileriyle birlikte bir şarkı, müzik veya diğer medya içeriğini ilişkilendirmesine olanak tanır.” tanımlamasının yapıldığını görüyoruz. Buradan anlaşıldığı üzere kullanıcılar, video paylaşırken direkt olarak Spotify kütüphanelerinden istedikleri bir müziği seçebilecekler. Ayrıca videoda, ilgili müzikle alakalı sanatçı adı ve müzik adı gibi bilgiler de gözükecek.
Bu bağlamda Spotify, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla etkileşime geçebilmelerine olanak sağlayan bir platform haline dönüşecek. Kısa süre önce videolu podcast’leri de kullanıma sunarak sanatçıların dinleyicilerle etkileşimini artırmayı amaçlayan şirket, anlaşılan bu stratejisini uygulama geneline yaymak istiyor.
Haber
Spotify, ikinci çeyrek verilerini açıkladı!
Spotify, ikinci çeyrek finansal raporunu paylaştı. Paylaşılan verilerde Spotify’ın aylık kullanıcı sayısının 299 milyona ulaştığı görüntülendi. Bu veriler, yıllık bazda %29, ilk çeyreğe göre ise %5’lik bir artış olduğunu gösteriyor.
İlginizi çekebilir: Galaxy Note 20, optimize edilmiş Exynos 990 ile gelecek!
İkinci çeyrek Spotify için nasıl geçti?
Paylaşılan rapora göre Premium abonelerden elde edilen gelirlerde önemli bir artış bulunuyor. Fakat COVID-19 pandemisinin ardından gelen belirsizlik nedeniyle serbest para akışında azalma görüldü. Kuzey Amerika‘daki büyüme ve kullanıcı sayısındaki artış, 2019’dan bu yana istikrarlı bir şekilde ilerleyerek şirketin beklentilerini aştı. Hindistan da Spotify’ın beklentilerini aşan bir başka pazar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun başlıca nedeni ise bölgede yapılan pazarlama kampanyalarının güçlü bir şekilde kullanıcıları etkilemesi.
Spotify, Latin Amerika’da %33, diğer ülkelerde ise %58’lik önemli bir artışa sahip. Şirket hem sunduğu servisler hem de çeşitli abonelik fırsatları ile kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor. Nisan ve Mayıs aylarında kullanıcı sayısı bazı bölgelerde daha yavaş artış gösteriyordu. Fakat Haziran ayında büyüme yeniden ivmelendi. Şirket, Latin Amerika‘da daha büyük bir başarı beklerken Kuzey Amerika ile bu açığı kapattığını belirtiyor.
Spotify, 30 Haziran itibariyle küresel tüketim saatlerinin COVID-19 salgını öncesine döndüğünü açıkladı. Tüm bölgelerin toparlandığı ve Asya Pasifik ile Avrupa‘nın buna öncülük ettiği belirtildi. Şirketin kullanıcı dostu olması bu artış ve toparlanmadaki en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
Aksesuar
OnePlus Buds, resmi görselleri ile ortaya çıktı!
OnePlus Buds kulaklıklar çıkışına yakın artık yeni detaylar ile karşımıza gelmeye devam ediyor. Yeni nesil kulaklıkların resmi görüntüleri ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; Xbox Series X tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek!
OnePlus Buds, tasarım detayları belli oldu!
Gerçek kablosuz kulaklıklar piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Neredeyse her telefon üreticisinin girdiği bu rekabette artık yeni bir oyuncu daha var. OnePlus geçtiğimiz hafta yaptığı duyuru ile yeni gerçek kablosuz kulaklığı Buds cihazını duyurmuştu. Firmanın OnePlus Nord ile birlikte çıkarmayı planladığı serinin resmi görüntüleri ortaya çıktı. XDA yazarı Max Weinbach, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile cihazın görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Bu sayede cihazın renk seçenekleri ve tasarım detayları da tam anlamıyla belli olmuş oldu.
— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 19, 2020
Beyaz mavi ve siyah renk seçenekleri ile bizleri karşılayan Buds, görünüş olarak Apple yapımı AirPods kulaklıklara benzemekte. Daha oval yapıda kutu tasarımına sahip olan cihaz, aktif gürültü engelleme özelliği ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. 36 gram kutu, 4.6 gram da kulaklık ağırlığına sahip cihaz, kablolu 7.5 W hızlı şarj desteği sunmakta. Yaklaşık 30 saate varan pil performansı vadeden firma, yeni nesil kulaklığı sayesinde piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor. OnePlus Nord serisi ile birlikte tanıtımı yapılacak cihazın herhangi bir fiyat bilgisine henüz ulaşılamadı. Bakalım firma, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı ile başarı yakalayabilecek mi bekleyip göreceğiz.