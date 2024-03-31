Huawei katlanabilir telefon modelleri dünya genelinde gitgide daha da popüler hale geliyor. Samsung katlanabilir telefon modelleri inovasyon alanında geri kalırken, Huawei cephesi atağa geçmiş durumda. Huawei katlanabilir telefon pazarını değiştirecek bir modelle yakında karşımıza çıkabilir. Üç katlı katlanabilir telefon için Huawei kolları sıvadı.

İçindekiler Huawei Katlanabilir Telefon Pazarını Değiştirmeye Geliyor

Huawei Katlanabilir Telefon Pazarını Değiştirmeye Geliyor

Huawei’nin, üç katlanabilen ekranlı akıllı telefonunun patenti sonunda gün yüzüne çıktı. Ancak bu yeni canavarın ne zaman tanıtılacağı hala net değil. Patent, telefonun tasarımına dair bazı ilginç detaylar sunarken, söylentilere göre bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.

ITHome’un yayınladığı patente göre, Huawei cephesinin üçe katlanabilen akıllı telefonu, katlandığında “Z” şeklini alıyor gibi görünüyor. Bu telefonun öne çıkan özelliklerinden biri, iki farklı menteşeye sahip olması. Bu tasarım, katlandığında ekranın üçüncü bölümünün tamamen işlevsel bir ekran olarak kullanılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, bu tasarım flip tarzı katlanabilir cihazlarda bulunan dış ekran sorununu da çözüyor.

Üçe katlanabilen akıllı telefonlar daha önce piyasaya sürülmediği için, bu tür bir cihazın pratik olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Tasarım açısından en büyük zorluk, iki farklı menteşeye sahip olması ve bu nedenle karmaşık parçalar içermesi. Ancak Huawei’nin patentinde, ekranın her parçasının farklı bir kalınlığa sahip olduğu ve bu durumun cihazın ağırlığını azaltabileceği belirtiliyor.

Samsung daha önce üçe katlanabilen ekranlı bir akıllı telefon sergilemiş olsa da, henüz piyasaya sürülmemişti. Ancak, hem Huawei’nin hem de Samsung’un 2024’te üçe katlanabilen ekranlı telefonları piyasaya sürebileceği söyleniyor.

Şu an için, üçe katlanabilen akıllı telefonların pratik olup olmayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı telefon üreticilerinin bu teknolojiyi 2024 yılında tanıtması bekleniyor. Bu tür bir yenilik, akıllı telefon endüstrisinde önemli bir adım olabilir.

Huawei katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanırken, Vivo, Xiaomi, Samsung ve Honor gibi diğer katlanabilir telefon üreticilerinin bu hamleye nasıl yanıt vereceğini merak ediyoruz. Şimdilik sadece Samsung cephesinin benzer bir çalışması var gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir telefonlar kullanışlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!