Çinli teknoloji devi Huawei, gelecekte piyasaya sürülebilecek yeni bir katlanabilir telefon türü üzerinde çalışıyor olabilir. Weibo’da yer alan bir kullanıcı olan Jerrold_tech’in paylaştığı bilgilere göre, Huawei’nin patentli tasarımlarından bazıları, asimetrik yarılara sahip özgün bir katlanabilir telefon konseptini gösteriyor. Bu yeni tasarım, katlanabilir telefonların geleceğini baştan yazabilir! İşte çok konuşulacak o tasarım!

Huawei Asimetrik Katlanabilir Telefon Tasarımı Üzerinde Çalışıyor Olabilir!

Kullanıcının paylaştığı görüntüler, cihazın farklı açılardan nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Telefonun asimetrik olma nedeni, büyük olasılıkla cihaz açıldığında ekranın sol üst köşesinde bulunan kamera modülünün bu bölüme yerleştirilmesinden kaynaklanıyor.

Bu tasarım, kullanıcılara ekranın sol üst köşesinden doğrudan bakan bir kamera sunuyor. Ancak telefon katlandığında, aynı kamera düzenlemesi arkaya dönük bir kamera olarak hizmet verebiliyor. Yani Huawei resmen hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabilen bir tasarımla karşımızda.

Bu asimetrik katlanabilir telefonun en büyük avantajı, şüphesiz telefonun katlanmış veya açılmış olmasına bakılmaksızın tek bir kamera düzenlemesinin kullanılabilmesinde yatıyor. Bu da kullanıcıların cihazı hangi konumda kullandıkları önemli olmadan daha iyi kamera kalitesi elde edebilecekleri anlamına geliyor.

Patentli tasarım aynı zamanda, kameralardan birinin Time-of-Flight (ToF) lensine sahip olduğunu gösteriyor. Daha önce P30 ve Mate 40 gibi cihazlarda gördüğümüz bu teknoloji, bu sensörün yüz tanıma gibi özellikler için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Huawei ve Vivo gibi lider akıllı telefon üreticileri, sürekli olarak yeni katlanabilir cihaz tasarımlarını araştırıyor. Huawei zaten dışa doğru katlanan Mate X, kapaklı P50 Pocket ve içe doğru katlanan Mate X3 olmak üzere üç farklı türde katlanabilir telefon piyasaya sürdü.

Bu yeni asimetrik tasarım ise Huawei’nin gelecekteki yeniliklerinden biri olabilir. Ancak şirket henüz böyle bir cihazın piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini resmen doğrulamadı. Yine de böyle bir potansiyelinin olduğu düşünülüyor. Vivo cephesi de inovatif bir tasarımla Huawei’nin bu tasarımına rakip bir katlanabilir telefon üretebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei’nin yeni katlanabilir telefon tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!