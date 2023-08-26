Samsung’un başı, Galaxy S23’ün büyük miktarda yazılım sistemi dosyasına sahip olduğu söylentileriyle dertteydi. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre, bu sorun bir yanılgıydı ve aslında sistem dosyalarının tahmin edilenden daha az depolama alanını kapladığı anlaşıldı. One UI’ın bir sonraki sürümü olan One UI 6.0 ile Samsung, depolama alanı göstergelerindeki karmaşıklığı gidermeye ve kullanıcıların gerçek depolama durumunu daha iyi anlamasını sağlamaya hazırlanıyor!



Samsung One UI 6.0 ile Depolama Eleştirilerini Çözüyor!

Ortaya çıkan son bilgilere göre, One UI 6.0 ile birlikte Samsung, telefonun gerçekte ne kadar depolama alanına sahip olduğunu daha açık bir şekilde göstermeyi amaçlıyor. Bu değişiklikle kullanıcıların yanlış anlamalar sonucu gereksiz şikayetlerden kaçınması hedefleniyor.

Önceki One UI sürümünde, uygulamaların ve medyanın kullanmadığı depolama alanı “Sistem” bölümünde gösteriliyordu, bu da telefonun gereksiz yere büyük bir depolama alanını sistem için kullanıyor gibi görünmesine yol açıyordu. Ancak One UI 6 ile Samsung, bu alanı “Diğer dosyalar” olarak ayrı bir bölümde gösterecek gibi görünüyor.

Şu anki sistem bölümü, telefonun reklamını yapılan depolama alanı ile gerçek kullanılabilir depolama alanı arasındaki farkı da belirtiyor. Ancak bu fark, depolama birimlerinin dönüştürme kaybından kaynaklanıyor.

Galaxy telefonlar, Android telefonların geri kalanı gibi, depolama alanı ölçüsü olarak “gigabayt” kullanıyor. Ancak “gibibayt” kullanılabilir depolama alanını ölçmenin daha doğru bir yolu.



Zira bunlar aynı şeyler değil. Gigabaytlar (GB) 1.000’in kuvvetlerine dayanırken gibibaytlar (GiB) 1.024’ün kuvvetlerine dayanıyor ve bu da %7,3’lük bir farka neden oluyor. Bu da 512GB dahili depolama alanı olduğu söylenen bir akıllı telefonun aslında 476GiB kullanılabilir depolama alanına sahip olduğu anlamına geliyor.

Samsung, One UI 6 ile bu eşitsizliği daha iyi anlaşılabilir hale getirerek, depolama alanının daha doğru bir gösterimini hedefliyor. Android 14 güncellemesi ile depolama alanı göstergelerinin daha tutarlı ve anlaşılır hale geleceği artık kesin. Özellikle, reklamı yapılan ve gerçek depolama alanı arasındaki fark daha açık bir şekilde gösterilecek.

Sonuç olarak, Samsung kullanıcıları bu güncelleme ile artık daha doğru ve anlaşılır bir şekilde telefonlarının depolama durumunu görebilecekler. Bu değişiklik, gereksiz şikayetlerin ve yanılgıların önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un buradaki amacı ne? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!