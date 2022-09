HUAWEI, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2022 Fuarı’nda ürün tasarımında ve sunduğu yeniliklerle 15 ödüle layık görüldü. HUAWEI, tüm senaryolara uygun kullanıcı deneyimini artıran cihazları ile hem tüketici elektroniği basının ilgisini çekti hem de önemli ödülleri kendi bünyesine topladı.

Hem donanım hem de yazılım genelinde HUAWEI, kullanıcı deneyimlerini daha keyifli, daha iş birliğine dayalı ve kullanımı daha kolay hale getiren özellikler sunmaya devam ediyor. Bu avantajlar şu anda IFA’da sergilenen amiral gemisi akıllı ofis cihazları, sağlık takibine yardımcı giyilebilir cihazları ve akıllı telefon fotoğrafçılığındaki yenilik dahil olmak üzere bir dizi inovatif üründe sergiledi ve ürünleri “Best of IFA 2022” ödülünü kazandı.

Fuara katılan global teknoloji yayınları arasında Trusted Reviews ve Yanko Design, HUAWEI MateBook X Pro’yu “Best in Show Winner” ve Best of IFA 2022” ödüllerine layık görürlerken, HUAWEI aynı ödülleri fuarda yeni tanıttığı nova 10 Serisi akıllı telefon ürünleriyle de kazandı. HUAWEI nova 10 Serisi akıllı telefonlar aynı zamanda Phone Arena ve Phandroid yayınlarından da “Best of IFA 2022” ödüllerini kazandı.

Yanko Design aynı zamanda MatePad 11 ve HUAWEI’nin tansiyon ölçebilen akıllı saati Watch D için de “Best of IFA 2022” ödülünü verdi. Bu iki ürün aynı zamanda Android Headlines, Android Authority, Phone Arena, Tech Radar ve Uber Gizmo gibi önemli global teknoloji yayınlarından da “Best of IFA 2022” ödüllerini kazandı.

Dünyanın en prestijli haber yayınlarından biri olan Newsweek ise, HUAWEI’nin AppGallery uygulama platformunu IFA fuarının en yenilikçi ürünlerinden biri olarak görerek “Yükselen Yıldız” ödülüne layık gördü.